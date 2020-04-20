Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 10
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Вот это все по классике торговли с 23 марта.
Да и никто и не спорит... , таких примеров - как грязи...
Но все аварии, например аэробусов , случаются на исключениях от классики... И именно эти исключения нужно анализировать и подгонять под какую-либо теорию...
Классика, она и в африке классика и работает на любом рынке.
Кто не оседлал простые истины, тому они действительно кажутся наскальной живописью, мло о чём говорят.
А что самое удивительное, все приёмы до безобразия просты и они работают.
Согласен, они работали год, 5 и даже 10 лет назад.
Так же будут работать и дальше))) Классика рулит.
Да и никто и не спорит... , таких примеров - как грязи...
Но все аварии, например аэробусов , случаются на исключениях от классики... И именно эти исключения нужно анализировать и подгонять под какую-либо теорию...
Да что там подгонять то. Есть точка входа-входи. Стоп ниже.
Если выбило-смотри другую точку входа.
Система работает в 80-95%.
Да что там подгонять то. Есть точка входа-входи. Стоп ниже.
Если выбило-смотри другую точку входа.
Система работает в 80-95%.
Вашими бы устами да мед пить!... Если бы было все так просто, то откуда так много неудачников?...
Многим нравиться наскальная живопись)))
Многим нравиться наскальная живопись)))
Вашими бы устами да мед пить!... Если бы было все так просто, то откуда так много неудачников?...
Сейчас мне кажется, что проще некуда.
Но люди до такой степени заморачиваются, забивают голову всякой чепухой,
что разобрать им где истина , а где ложь очень проблематично.
Вашими бы устами да мед пить!... Если бы было все так просто, то откуда так много неудачников?...
1:3, 1:5 простое соотношение риск к прибыли, и статистика сделает свое дело.
Простая математика. Как раз неудачники об этом и не знают ))
Им надо из $100 сделать +100500 за одну сделку ))
А нам не надо 900, нам два по 200 и 500 ))
1:3, 1:5 простое соотношение риск к прибыли, и статистика сделает свое дело.
Простая математика. Как раз неудачники об этом и не знают ))
Им надо с из $100 сделать +100500 ))
Да, это чудно. Согласен.
Пройти через синдром миллионера с $10 нужно каждому - это полезно)
Выводы сами собой напрашиваются после потерь. Появляется желание учиться, причем с позиции именно своего опыта потерь.
Но пробить этот потолок, преодолеть себя - очень сложно.
Как вариант, для особо преданных, депнуть на форекс тот же несколько центов - и через силу их не сливать, год...
В процессе появится много мыслей.. Проверено)
Далее, положить $50 и рисковать только $10. Стал баланс $40, выводим. Думаем.
И т.д. Полезная практика. Сроки могут быть разные, но лучше дольше не сливать, через силу.
Также, иметь другие занятия, кроме трейдинга. Например спорт (по своему бюджету). Как переключение и отвлечение. Это уберет синдром полного погружения.. Закон убывающей предельной полезности работает.. Короче, не перегибать палку, пока она тебе не стрельнула по голове) А вот когда стрельнет, тогда уже не стоит продолжать. Лучше взять паузу. Только не буквально (на диване валяться), а пойти на завод, например ;) Много мыслей будет. Как минимум одна точно - ценность денег будет переосмыслена.
Сейчас мне кажется, что проще некуда.
Но люди до такой степени заморачиваются, забивают голову всякой чепухой,
что разобрать им где истина , а где ложь очень проблематично.
++
1:3, 1:5 простое соотношение риск к прибыли, и статистика сделает свое дело.
Простая математика. Как раз неудачники об этом и не знают ))
Им надо из $100 сделать +100500 за одну сделку ))
А нам не надо 900, нам два по 200 и 500 ))
++