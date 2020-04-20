Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 11
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++
++
Я сегодня кучу позитива от вас получил в свой адрес.)))
Аж приятно как то)))
Я сегодня кучу позитива от вас получил в свой адрес.)))
Аж приятно как то)))
Ложка дегтя тебе (для баланса):
На форексе если что-то получается, не витай в облаках. Учись дальше.
Если это, конечно, не твой бизнес ;)
Ложка дегтя тебе (для баланса):
На форексе если что-то получается, не витай в облаках. Учись дальше.
Если это, конечно, не твой бизнес ;)
Не все норм. Выше писал, что в рынке уже 10 лет и многого еще не знаю. Так же писал, век торгуй, век учись.
Я все прекрасно понимаю.
++
++
В тему праздника и соотношений ))
Так даже понятней будет)))
Такие рисунки можно смело в книжку по трейдингу вставлять)))
вставляем в книжку, торгуем
и что?
убыток (((
так что погнали дальше
что здесь не верно?
лично я вижу, что:
- третья линия лишняя
- противотрендовая стратегия в данном случае с прибылью
;)
Я сегодня кучу позитива от вас получил в свой адрес.)))
Аж приятно как то)))
Тут в основном прогеры на форуме. У них трейдинг не на первом месте.
Приятно когда есть понимающие и в торговле.
В тему праздника и соотношений ))
Замечательно.)
вставляем в книжку, торгуем
и что?
убыток (((
так что погнали дальше
что здесь не верно?
лично я вижу, что:
- третья линия лишняя
- противотрендовая стратегия в данном случае с прибылью
;)
А я почему то заработал ;))
С соотношением 1:2
А я почему то заработал ;))
С соотношением 1:2
ок
то есть 3-я линия не нужна и за правило соотношение прибыли к риску
в данном случае прибыль - это тейки, а риск лоси?
по сути прибыль - это примерно длина импульсной линии, а риск - длина коррекционной
соответственно сигнал - это их отношение примерно равное или больше 2-х
вот видишь, автоматизируется
;)
вставляем в книжку, торгуем
и что?
убыток (((
так что погнали дальше
что здесь не верно?
лично я вижу, что:
- третья линия лишняя
- противотрендовая стратегия в данном случае с прибылью
;)
На тренде хоть и страшно , но надо добавлять или открывать новые на пиках.
Но это очень страшно для не окрепших игроков.)
ок
то есть 3-я линия не нужна и за правило соотношение прибыли к риску
в данном случае прибыль - это тейки, а риск лоси?
по сути прибыль - это примерно длина импульсной линии, а риск - длина коррекционной
соответственно сигнал - это их отношение примерно равное или больше 2-х
вот видишь, автоматизируется
;)
Тренд закончился где метка buy 2.