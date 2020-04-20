Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 11

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Uladzimir Izerski:

++

++

Я сегодня кучу позитива от вас получил в свой адрес.)))

Аж приятно как то)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Я сегодня кучу позитива от вас получил в свой адрес.)))

Аж приятно как то)))

Ложка дегтя тебе (для баланса):

На форексе если что-то получается, не витай в облаках. Учись дальше. 

Если это, конечно, не твой бизнес ;)

 
onedollarusd:

Ложка дегтя тебе (для баланса):

На форексе если что-то получается, не витай в облаках. Учись дальше. 

Если это, конечно, не твой бизнес ;)

Не все норм. Выше писал, что в рынке уже 10 лет и многого еще не знаю. Так же писал, век торгуй, век учись.

Я все прекрасно понимаю.

 
Uladzimir Izerski:

++

++

В тему праздника и соотношений ))


 
Aleksandr Yakovlev:

Так даже понятней будет)))

Такие рисунки можно смело в книжку по трейдингу вставлять)))

вставляем в книжку, торгуем

и что?

убыток (((

так что погнали дальше

что здесь не верно?

лично я вижу, что:

-  третья линия лишняя

- противотрендовая стратегия в данном случае с прибылью

;)

 
Aleksandr Yakovlev:

Я сегодня кучу позитива от вас получил в свой адрес.)))

Аж приятно как то)))

Тут в основном прогеры на форуме. У них трейдинг не на первом месте.

Приятно когда есть понимающие и в торговле.

Roman:

В тему праздника и соотношений ))


Замечательно.)

 
Renat Akhtyamov:

вставляем в книжку, торгуем

и что?

убыток (((

так что погнали дальше

что здесь не верно?

лично я вижу, что:

-  третья линия лишняя

- противотрендовая стратегия в данном случае с прибылью

;)

А я почему то заработал ;))
С соотношением 1:2


 
Roman:

А я почему то заработал ;))
С соотношением 1:2

ок

то есть 3-я линия не нужна и за правило соотношение прибыли к риску

в данном случае прибыль - это тейки, а риск лоси?

по сути прибыль - это примерно длина импульсной линии, а риск - длина коррекционной

соответственно сигнал - это их отношение примерно равное или больше 2-х

вот видишь, автоматизируется

;)

 
Renat Akhtyamov:

вставляем в книжку, торгуем

и что?

убыток (((

так что погнали дальше

что здесь не верно?

лично я вижу, что:

-  третья линия лишняя

- противотрендовая стратегия в данном случае с прибылью

;)

На тренде хоть и страшно , но надо добавлять или открывать новые на пиках. 

Но это очень страшно для не окрепших игроков.)

7855

 
Renat Akhtyamov:

ок

то есть 3-я линия не нужна и за правило соотношение прибыли к риску

в данном случае прибыль - это тейки, а риск лоси?

по сути прибыль - это примерно длина импульсной линии, а риск - длина коррекционной

соответственно сигнал - это их отношение примерно равное или больше 2-х

вот видишь, автоматизируется

;)

Тренд закончился где метка buy 2.

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