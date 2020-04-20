Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 13
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Так я и понял, что ты потерялся и хочешь, чтобы тебе показали свет в туннеле)))
не, я про серию одноименных веток на форуме
насчет показали...
мы здесь рассказываем друг другу, делимся опытом
Ну это же мы рассмотрели идеальный вариант, а по факту то рынок не всегда такой красивый и правильный.
Вот эту некрасивость рынка и сложно описать алгоритмом. А так да, зерно в твоём предложении есть.
По этому чтобы не гадать, просто берут рассчитанные цели по соотношению от стопа.
То есть цели должны быть конкретными, понятными, обоснованными, в соответствии с среднедневным ходом цены.
С рынка надо забирать то что он даёт, т.е. фиксировать прибыль в соответствии с алгоритмом ТС.
Но стоп тоже не от балды должен быть, чем меньше тем лучше, но обосновано.
Соблюдение соотношений, это основная часть управления риском на длинной дистанции серии сделок.
тут гадать и не получиться
по моему, все движение цены одинаково (то вверх, то вниз), если присмотреться, например к зиг-загу
и даже флет легко определить с точки зрения соотношения импульса к коррекции, там близко 1 к 1
тут гадать и не получиться
по моему, все движение цены одинаково (то вверх, то вниз), если присмотреться
и даже флет легко определить с точки зрения соотношения импульса к коррекции, там близко к 1 к 1
Ну не знаю, возможно. Я об этом не думал.
По моему до меня дошло почему ты за тренды зацепился ))
К своей трендовой системе не можешь подобрать алгоритм сопровождения позиций?
Я думаю в твоем случае трал будет самое то.
Ну не знаю, возможно. Я об этом не думал.
По моему до меня дошло почему ты за тренды зацепился ))
К своей трендовой системе не можешь подобрать алгоритм сопровождения позиций?
Я думаю в твоем случае трал будет самое то.
зацепился за тренды, потому что так быстрее и профит сразу ;)
ведь в противотренде все происходит как минимум в два раза дольше, и не факт что произойдет то, что нужно
трал не интересен, т.к. при срабатывании тейка или стопа, сигнал никуда не теряется, он есть постоянно
зацепился за тренды, потому что так быстрее и профит сразу ;)
ведь в противотренде все происходит как минимум в два раза дольше, и не факт что произойдет то, что нужно
трал не интересен, т.к. при срабатывании тейка или стопа, сигнал никуда не теряется, он есть постоянно
Ну если сигнал постоянен, то тогда перевёртыш, всегда в рынке.
Ну если сигнал постоянен, то тогда перевёртыш, всегда в рынке.
ага
выше проходят еще две противоположные мысли
пирамидинг, т.е. повторный заход с наращиванием риска
и частичное закрытие, т.е. продолжение торговли с уменьшением риска
надо потестить и то и другое, пока что не совсем понятно, кто прав.
с точки зрения объемов покупок и продаж, уменьшение риска более привлекательно
ведь частичное закрытие покупки равнозначно открытию чьей то продажи (вспомни NA), что в свою очередь обеспечивает продолжение движения цены в том же направлении
ведь закрытие покупки равнозначно открытию чьей то продажи (вспомни NA), что в свою очередь обеспечивает продолжение движения цены в том же направлении
Так нафига думать о чьих то позициях которые закрылись/открылись, это не когда не кто не узнает.
Тебе надо свои закрывать, открывать на хаях и лоях.
Так нафига думать о чьих то позициях которые закрылись/открылись, это не когда не кто не узнает.
Тебе надо свои закрывать, открывать на хаях и лоях.
ну, насчет не узнает, вопрос спорный
закрыл бай, цена пойдет еще выше
тем более, что при закрытии байки открывают селл, что подталкивает плюсом цену вверх еще сильнее
соответственно, без анализа объемов, чисто на ТА далеко не уедешь
ну, насчет не узнает, вопрос спорный
закрыл бай, цена пойдет еще выше
тем более, что при закрытии байки открывают селл, что подталкивает плюсом цену вверх еще сильнее
соответственно, без анализа объемов, чисто на ТА далеко не уедешь
Если по ТА делать по 1% в день, то за месяц получиться 20% прибыли.
Это при супер консервативном подходе.
Ну не знаю, возможно. Я об этом не думал.
По моему до меня дошло почему ты за тренды зацепился ))
К своей трендовой системе не можешь подобрать алгоритм сопровождения позиций?
Я думаю в твоем случае трал будет самое то.
Роман, хочу добавить кое что.
Нужно объемы не вычитать, не складывать, а делить.
Для визуальной проверки пилим график на тренд и флет, радуем глаз.
Торгуем соотношение, со всеми вытекающими цифрами, не обращая внимание на график.
;)