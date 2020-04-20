Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 16

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onedollarusd:

Одной мало плюшки. Надо две. 

согласен
 
Было очень интересно. Но, безрезультатно. 
 
Алексей Тарабанов:
Было очень интересно. Но, безрезультатно. 
если начудили поправь нас пожалуйста
 
Renat Akhtyamov:

ну я же выше написал, что отложка, открытая за километр от цены не повлияет на ценообразование.

Если деления на бирже (в стакане) нет - отложки/рыночные, то и стакан ни о чем хорошем не сможет рассказать

ОИ, если  по хорошему, должен состоять только из рыночных ордеров

Только в этом случае есть повод применить теорию ценообразования

Нюансы конечно есть, но здесь ни к месту и где можно было, уже рассказано

Порой ты меня удивляешь ))
Слева рыночные прошедшие трейды, справа лимитные отложки. ОИ тут нет.
Но чтоб было понятней вместо ОИ как ты думал раньше, теперь говори лента сделок, или трейды 


 
Roman:

Порой ты меня удивляешь ))
Слева рыночные прошедшие трейды, справа лимитные отложки. ОИ тут нет.
Но чтоб было понятней вместо ОИ как ты думал раньше, теперь говори лента сделок, или трейды 

ок ;)

тогда смысла не вижу на стакан смотреть ...

ОИ - в ленте сделок?

 
Renat Akhtyamov:

ок ;)

тогда где ОИ?

ОИ на сайте биржи, обновляется раз в день, с объемом позиций за день.
В квике есть индикатор для реал тайм. 

Это отдельная инфа которую транслирует биржа, в мт5 ОИ нет.
 
Roman:

...

Это отдельная инфа которую транслирует биржа, в мт5 ОИ нет.

ну всё чо, ...

разобрались наконец то, дальше дело техники, но результат будет похож на предыдущий, за редким полезным исключением ;)

а мы продолжим мучать форекс

;)

 
Renat Akhtyamov:

ну всё чо, ...

разобрались наконец то, дальше дело техники

а мы продолжим мучать форекс

;)

Ага, ты просто посчитал тики форы, а я посчитал объёмы для биржи ))

 
Roman:

Ага, ты просто посчитал тики форы, а я посчитал объёмы для биржи ))

и о чудо - чо то похожее, да?

не, не все так просто

 
Renat Akhtyamov:

и о чудо - чо то похожее, да?

не, не все так просто

формулЕ 

;))

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