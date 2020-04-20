Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 5

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Roman:

Добавлю ещё ))


1-ый вариант автоматика пропустит, правильно?

как быть, как не упустить используя такой подход к ТА?

 
Roman:

Добавлю ещё ))


Ну тут уже кто на что горазд)))

 
Renat Akhtyamov:

1-ый вариант автоматика пропустит, правильно?

как быть, как не упустить?

Вообще это модели для ручной торговли, автоматизировать такое сложно.
Так как глаз видит рынок, а алгоритм нет.

 
Aleksandr Yakovlev:

По большей части, это зависит от тебя,вернее от твоего стиля торговли, Твоей ТС.

Хочешь брать по 3-7 п. прибыли-переходишь на 1-5М график. 

Хочешь брать больше, переходишь на более крупный ТФ. 

На любом ТФ цена ходит одинаково.

На моих скринах как (1) вариант точки входа.

очень хочется получить такой результат

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну тут уже кто на что горазд)))

Ага )) просто лучше заранее учитывать все варианты возможного входа.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну тут уже кто на что горазд)))

вообще то совсем не плохо подойти к теханализу с разных сторон

для торговли важно один результат анализа подтвердить другим, чтобы получить однозначный ответ - BUY или SELL

поэтому очень важен опыт участников форума, чтобы аккумулировать его в одну хорошую торговую систему

вы делитесь опытом, взамен делятся с вами

;)

 
Roman:

Вообще это модели для ручной торговли, автоматизировать такое сложно.
Так как глаз видит рынок, а алгоритм нет.

Роман, а что видит глаз, не задавался вопросом?

Он видит куда идет цена сразу, без теханализа

ну что такого интересного выявил мозг человека, совместно с картинкой, которое и позволило получить однозначный ответ

допустим что мозг - это алгоритм, а картинка - это график

вроде бы для автоматизации все есть

 
Renat Akhtyamov:

вообще то совсем не плохо подойти к теханализу с разных сторон

для торговли важно один результат анализа подтвердить другим, чтобы получить однозначный ответ - BUY или SELL

поэтому очень важен опыт участников форума, чтобы аккумулировать его в одну хорошую торговую систему

вы делитесь опытом, взамен делятся с вами

;)

Ну, с этим сложности будут. Это как нанести на график кучу малу всяких индюков и смотреть. 

Все в кучу при таком подходе не рекомендуется. Есть разные варианты по безиндикаторной торговле.

Мы рассмотрели 1 вариант(мой скрин) точек входа. Если он не ясен (как вариант), рассматриваются другие варианты, а не в купе со всеми вариантами.

И вот как 2 вариант. Куда цена пойдет, спрашиваю у всех.

И эти 2 варианта никак по входу в рынок не объединить.

Рассматриваются по отдельности.


 
Renat Akhtyamov:

Роман, а что видит глаз, не задавался вопросом?

Он видит куда идет цена сразу, без теханализа

ну что такого интересного выявил мозг человека, совместно с картинкой, которое и позволило и получить однозначный ответ

Да, глаз видит поведение цены, и технические подтверждающие модели.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну, с этим сложности будут. Это как нанести на график кучу малу всяких индюков и смотреть. 

Все в кучу при таком подходе не рекомендуется. Есть разные варианты по безиндикаторной торговле.

Мы рассмотрели 1 вариант(мой скрин) точек входа. Если он не ясен (как вариант), рассматриваются другие варианты, а не в купе со всеми вариантами.

И вот как 2 вариант. Куда цена пойдет, спрашиваю у всех.

И эти 2 варианта никак по входу в рынок не объединить.

Рассматриваются по отдельности.

не применяю пока никаких алгоритмов, чисто на глаз - вниз

по алгоритму - вверх

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