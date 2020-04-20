Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 5
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Добавлю ещё ))
1-ый вариант автоматика пропустит, правильно?
как быть, как не упустить используя такой подход к ТА?
Добавлю ещё ))
Ну тут уже кто на что горазд)))
1-ый вариант автоматика пропустит, правильно?
как быть, как не упустить?
Вообще это модели для ручной торговли, автоматизировать такое сложно.
Так как глаз видит рынок, а алгоритм нет.
По большей части, это зависит от тебя,вернее от твоего стиля торговли, Твоей ТС.
Хочешь брать по 3-7 п. прибыли-переходишь на 1-5М график.
Хочешь брать больше, переходишь на более крупный ТФ.
На любом ТФ цена ходит одинаково.
На моих скринах как (1) вариант точки входа.
очень хочется получить такой результат
Ну тут уже кто на что горазд)))
Ага )) просто лучше заранее учитывать все варианты возможного входа.
Ну тут уже кто на что горазд)))
вообще то совсем не плохо подойти к теханализу с разных сторон
для торговли важно один результат анализа подтвердить другим, чтобы получить однозначный ответ - BUY или SELL
поэтому очень важен опыт участников форума, чтобы аккумулировать его в одну хорошую торговую систему
вы делитесь опытом, взамен делятся с вами
;)
Вообще это модели для ручной торговли, автоматизировать такое сложно.
Так как глаз видит рынок, а алгоритм нет.
Роман, а что видит глаз, не задавался вопросом?
Он видит куда идет цена сразу, без теханализа
ну что такого интересного выявил мозг человека, совместно с картинкой, которое и позволило получить однозначный ответ
допустим что мозг - это алгоритм, а картинка - это график
вроде бы для автоматизации все есть
вообще то совсем не плохо подойти к теханализу с разных сторон
для торговли важно один результат анализа подтвердить другим, чтобы получить однозначный ответ - BUY или SELL
поэтому очень важен опыт участников форума, чтобы аккумулировать его в одну хорошую торговую систему
вы делитесь опытом, взамен делятся с вами
;)
Ну, с этим сложности будут. Это как нанести на график кучу малу всяких индюков и смотреть.
Все в кучу при таком подходе не рекомендуется. Есть разные варианты по безиндикаторной торговле.
Мы рассмотрели 1 вариант(мой скрин) точек входа. Если он не ясен (как вариант), рассматриваются другие варианты, а не в купе со всеми вариантами.
И вот как 2 вариант. Куда цена пойдет, спрашиваю у всех.
И эти 2 варианта никак по входу в рынок не объединить.
Рассматриваются по отдельности.
Роман, а что видит глаз, не задавался вопросом?
Он видит куда идет цена сразу, без теханализа
ну что такого интересного выявил мозг человека, совместно с картинкой, которое и позволило и получить однозначный ответ
Да, глаз видит поведение цены, и технические подтверждающие модели.
Ну, с этим сложности будут. Это как нанести на график кучу малу всяких индюков и смотреть.
Все в кучу при таком подходе не рекомендуется. Есть разные варианты по безиндикаторной торговле.
Мы рассмотрели 1 вариант(мой скрин) точек входа. Если он не ясен (как вариант), рассматриваются другие варианты, а не в купе со всеми вариантами.
И вот как 2 вариант. Куда цена пойдет, спрашиваю у всех.
И эти 2 варианта никак по входу в рынок не объединить.
Рассматриваются по отдельности.
не применяю пока никаких алгоритмов, чисто на глаз - вниз
по алгоритму - вверх