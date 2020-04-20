Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 19
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Как там с трендом уже разобрался?
вечерком продолжу
пока обдумываю варианты
не больно то нравится клюшка, т.к. цена ушла с того места, где нужно было открыться
вечерком продолжу
пока обдумываю варианты
не больно то нравится клюшка, т.к. цена ушла с того места, где нужно было открыться
Думаешь у меня всё так просто?)
Ничто не радует так людей, как чужие проблемы)))
вот этот пост не лишен разумного смысла
только вот о смещении цены маркетами, пока не очень
маркетов много, а рынок один
Не маркетами, а маркетмейкерами - поставщиками ликвидности на Форекс. Они просто обязаны ее (ликвидность) поставлять. Если на рынке не хватает долларов, то они доливают доллары, если нужен еврик - доливают еврик. Где возьмут - их проблема, на этом они и зарабатывают. Могут взять из сусеков, могут купить на рынке. В первом случае они зарабатывают, во втором теряют.
Мы с вами не являемся и не можем являться поставщиками ликвидности, просто потому, что не торгуем валютами. Мы торгуем деривативами и место наше на верхней полке в дальнем углу.
Расскажите, сколько у Вас долларов, Евро, etc на счёте в ДЦ? Нисколько. Есть только депозиты (пока не работающие деньги) и ставки на изменение соотношения цен валют. Всё.
если начудили поправь нас пожалуйста
Не то, чтобы начудили, но главное не уточнили,- какой тренд. Тренды всякие нужны, тренды разные важны.
Обычно, перед тем, как произнести слово "тренд", профессионал уточняет его временнУю характеристику. Краткосрочный, среднесрочную, долгосрочную... Бывают ещё ралли.
Внутри недельного тренда, я его очень люблю просто оттого, что трейдеры получают зарплату по итогам недели, присутствуют дневные тренды.
Сам недельный тренд является элементом тренда месячного, квартального, годового. Отчётность, понимаешь-ли.
Мы с вами не являемся и не можем являться поставщиками ликвидности, просто потому, что не торгуем валютами. Мы торгуем деривативами и место наше на верхней полке в дальнем углу.
Расскажите, сколько у Вас долларов, Евро, etc на счёте в ДЦ? Нисколько. Есть только депозиты (пока не работающие деньги) и ставки на изменение соотношения цен валют. Всё.
Не важно, бумажка лежит в нашем кармане или в ДЦ, можно в любой момент её забрать если ДЦ конечно не мошенник.
Все равно деньги участвуют в финансовых операциях. Совокупная сделка мелкоты все равно выводится на рынок форекс.
Грубо, на валютном рынке товаром является валюта, а противоположная в покупке деньгами. Или наоборот. Самый ликвидный рынок в мире это форекс. Ежесекундный спрос.
Миллионы трейдеров в мире. И деньги лежат мертвым грузом и не являются ликвидностью? Чудеса)))
Ладно не отвечайте. Пошел отдыхать.
Не важно, бумажка лежит в нашем кармане или в ДЦ, можно в любой момент её забрать если ДЦ конечно не мошенник.
Все равно деньги участвуют в финансовых операциях. Совокупная сделка мелкоты все равно выводится на рынок форекс.
Грубо, на валютном рынке товаром является валюта, а противоположная в покупке деньгами. Или наоборот. Самый ликвидный рынок в мире это форекс. Ежесекундный спрос.
Миллионы трейдеров в мире. И деньги лежат мертвым грузом и не являются ликвидностью? Чудеса)))
Ладно не отвечайте. Пошел отдыхать.
Приятного отдыха.
Не маркетами, а маркетмейкерами - поставщиками ликвидности на Форекс. Они просто обязаны ее (ликвидность) поставлять. Если на рынке не хватает долларов, то они доливают доллары, если нужен еврик - доливают еврик. Где возьмут - их проблема, на этом они и зарабатывают. Могут взять из сусеков, могут купить на рынке. В первом случае они зарабатывают, во втором теряют.
Вот только форекс - не биржа, где маркетмейкер получает лицензию на свою деятельность, которая публично заявлена и регламентирована. Как этот механизм работает на форексе с поправкой на его децентрализованность и отсутствие прозрачного регулирования, можно только гадать по аналогии и в некотором приближении.
Вот только форекс - не биржа, где маркетмейкер получает лицензию на свою деятельность, которая публично заявлена и регламентирована. Как этот механизм работает на форексе с поправкой на его децентрализованность и отсутствие прозрачного регулирования, можно только гадать по аналогии и в некотором приближении.
Влада, примерно так-же.