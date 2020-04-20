Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 19

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Uladzimir Izerski:

Как там с трендом уже разобрался?

вечерком продолжу

пока обдумываю варианты

не больно то нравится клюшка, т.к. цена ушла с того места, где нужно было открыться

 
Renat Akhtyamov:

вечерком продолжу

пока обдумываю варианты

не больно то нравится клюшка, т.к. цена ушла с того места, где нужно было открыться

Думаешь у меня всё так просто?)

875

Ничто не радует так людей, как чужие проблемы)))

 
Renat Akhtyamov:

вот этот пост не лишен разумного смысла

только вот о смещении цены маркетами, пока не очень

маркетов много, а рынок один

Не маркетами, а маркетмейкерами - поставщиками ликвидности на Форекс. Они просто обязаны ее (ликвидность) поставлять. Если на рынке не хватает долларов, то они доливают доллары, если нужен еврик - доливают еврик. Где возьмут - их проблема, на этом они и зарабатывают. Могут взять из сусеков, могут купить на рынке. В первом случае они зарабатывают, во втором теряют. 

 

Мы с вами не являемся и не можем являться поставщиками ликвидности, просто потому, что не торгуем валютами. Мы торгуем деривативами и место наше на верхней полке в дальнем углу. 

Расскажите, сколько у Вас долларов, Евро, etc на счёте в ДЦ? Нисколько. Есть только депозиты (пока не работающие деньги) и ставки на изменение соотношения цен валют. Всё. 

 
Renat Akhtyamov:
если начудили поправь нас пожалуйста

Не то, чтобы начудили, но главное не уточнили,- какой тренд. Тренды всякие нужны, тренды разные важны. 

Обычно, перед тем, как произнести слово "тренд", профессионал уточняет его временнУю характеристику. Краткосрочный, среднесрочную, долгосрочную... Бывают ещё ралли. 

Внутри недельного тренда, я его очень люблю просто оттого, что трейдеры получают зарплату по итогам недели, присутствуют дневные тренды. 

Сам недельный тренд является элементом тренда месячного, квартального, годового. Отчётность, понимаешь-ли. 

 
Алексей Тарабанов:

Мы с вами не являемся и не можем являться поставщиками ликвидности, просто потому, что не торгуем валютами. Мы торгуем деривативами и место наше на верхней полке в дальнем углу. 

Расскажите, сколько у Вас долларов, Евро, etc на счёте в ДЦ? Нисколько. Есть только депозиты (пока не работающие деньги) и ставки на изменение соотношения цен валют. Всё. 

Не важно, бумажка лежит в нашем кармане или в ДЦ, можно в любой момент её забрать если ДЦ конечно не мошенник.

Все равно деньги участвуют в финансовых операциях. Совокупная сделка мелкоты все равно выводится на рынок форекс.

Грубо, на валютном рынке товаром является валюта, а противоположная в покупке деньгами. Или наоборот. Самый ликвидный рынок в мире это форекс. Ежесекундный спрос. 

Миллионы трейдеров в мире. И деньги лежат мертвым грузом и не являются ликвидностью?   Чудеса)))

Ладно не отвечайте. Пошел отдыхать.

 
Uladzimir Izerski:

Не важно, бумажка лежит в нашем кармане или в ДЦ, можно в любой момент её забрать если ДЦ конечно не мошенник.

Все равно деньги участвуют в финансовых операциях. Совокупная сделка мелкоты все равно выводится на рынок форекс.

Грубо, на валютном рынке товаром является валюта, а противоположная в покупке деньгами. Или наоборот. Самый ликвидный рынок в мире это форекс. Ежесекундный спрос. 

Миллионы трейдеров в мире. И деньги лежат мертвым грузом и не являются ликвидностью?   Чудеса)))

Ладно не отвечайте. Пошел отдыхать.

Приятного отдыха. 

 
Алексей Тарабанов:

Не маркетами, а маркетмейкерами - поставщиками ликвидности на Форекс. Они просто обязаны ее (ликвидность) поставлять. Если на рынке не хватает долларов, то они доливают доллары, если нужен еврик - доливают еврик. Где возьмут - их проблема, на этом они и зарабатывают. Могут взять из сусеков, могут купить на рынке. В первом случае они зарабатывают, во втором теряют. 

Вот только форекс - не биржа, где маркетмейкер получает лицензию на свою деятельность, которая публично заявлена и регламентирована. Как этот механизм работает на форексе с поправкой на его децентрализованность и отсутствие прозрачного регулирования, можно только гадать по аналогии и в некотором приближении. 

 
vladavd:

Вот только форекс - не биржа, где маркетмейкер получает лицензию на свою деятельность, которая публично заявлена и регламентирована. Как этот механизм работает на форексе с поправкой на его децентрализованность и отсутствие прозрачного регулирования, можно только гадать по аналогии и в некотором приближении. 

Влада, примерно так-же. 

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