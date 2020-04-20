Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 3

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я на картинке вижу тренд. И к тому же еще и нисходящий.)))

Ок, Саш!

То есть куда наклон больше, туда и тренд?

Тогда, если мы торгуем по красной продажу, синюю придется исключить
 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я на картинке вижу тренд. И к тому же еще и нисходящий.)))

Всех с праздником!

А я на рисунке вижу две волны и никакого тренда в помине нет.

Одна  волна непонятного происхождения, а вторая коррекционная. Которая справа. К левой конечно).

Игорь правильно растолковал, что такое тренд.

Это чередующиеся отрезки цены вверх-вниз с общим выраженным направлением. На любом масштабе эти правила сохраняются.

Правильно построенный канал, так-же является трендом, в определенном диапазоне цен.

Тренд легко распознается с помочь ЗЗ

Вот например текущая обстановка на H1 EURUSD.

Был классический тренд из чередующихся отрезков цены вверх-вниз  до тех пор, пока цена не преодолела вершинку V2 вверх. V1 стала выше чем V2. Тренд в этом диапазоне цен остановился.

Вероятность того, что цена пробьёт N1 снизилась на 25%, но все еще может нарисовать расширяющийся треугольник и уйти вверх. Как вероятность. Надо смотреть старшие варианты волновой структуры. Внутри каждой такой волны могут существовать свои подобные структуры, которые можно рассмотреть в другом масштабе.

Это выглядит как матрёшка.

 Цена четко ходит в определенных границах. Ей некуда спрятаться от трейдеров.

H1UD

Спасибо за внимание. Весёлых праздничных застолий.

 
Uladzimir Izerski:
   

...

 Цена четко ходит в определенных границах. Ей некуда спрятаться от трейдеров.

Спасибо за внимание. Весёлых праздничных застолий.

Так то оно так...

Однако, начало сделки и конец где получается?

Не получится ли так, что если на такой теханализ нанести сделку, то она закроется в убытке?
 
Renat Akhtyamov:

Так то оно так...

Однако, начало сделки и конец где получается?

Не получится ли так, что если на такой теханализ нанести сделку, то она закроется в убытке?

Renat Akhtyamov ты вроде грамотный трейдер, но вопросы задаешь, 

как будто торговать не умеешь. Нарисовал тебе тут рисуночек 1.

С меня художник который еще так себе но думаю разберешься.

У тебя должно быть как минимум 2 рабочих ТФ. К примеру 1ч. и 15 мин.

На большем смотришь направление тренда, на другом ищем точку входа.

Внизу начало сделки, Вверху по аналогии. Там же в верху и выход нижней сделки.

Ну, это только 1 вариант входа и выхода. Есть еще другие варианты конечно. Писать здесь не буду.

 
Aleksandr Yakovlev:

Renat Akhtyamov ты вроде грамотный трейдер, но вопросы задаешь, 

как будто торговать не умеешь. Нарисовал тебе тут рисуночек 1.

С меня художник который еще так себе но думаю разберешься.

У тебя должно быть как минимум 2 рабочих ТФ. К примеру 1ч. и 15 мин.

На большем смотришь направление тренда, на другом ищем точку входа.

Внизу начало сделки, Вверху по аналогии. Там же в верху и выход нижней сделки.

Ну, это только 1 вариант входа и выхода. Есть еще другие варианты конечно. Писать здесь не буду.


извини, что немножечко дорисовал

то есть если т.2 == т.5 и при этом т.4 > т.2 получаем BUY в т.5, так или еще не все условия собрал для входа?

по сути достаточно 3-х фракталов

PS

вопросы задаю, потому что интересен подход других

хочу обобщить опыт и попытаться сформировать дополнительные правила торговли

полезных веток стало маловато...
 
Renat Akhtyamov:

извини, что немножечко дорисовал

то есть если т.2 == т.5 и при этом т.4 > т.2 получаем BUY в т.5, так или еще не все условия собрал для входа?

по сути достаточно 3-х фракталов


Рисовать не буду, на словах скажу.

У тебя сформировался канал . Ну т.е есть как минимум 3 точки касания. 

Их может быть и 7-10 и более. После происходит выход из канала и тест 

этого канала сверху или снизу. Все зависит от того в какую сторону меняется тренд.

Но бывает и такое, что рынок не дает зайти. Т.е. нет теста. Цена просто уходит .

По опыту могу сказать, что цена в итоге все равно делает тест.(возвращает долг))) )

 
Aleksandr Yakovlev:

Рисовать не буду, на словах скажу.

У тебя сформировался канал . Ну т.е есть как минимум 3 точки касания. 

Их может быть и 7-10 и более. После происходит выход из канала и тест 

этого канала сверху или снизу. Все зависит от того в какую сторону меняется тренд.

в нашем случае но по твоей картинке, точки касания - это какие номера?
 
Renat Akhtyamov:
в нашем случае но по твоей картинке, точки касания - это какие номера?

На скрине же нарисована ТВ.

 
Aleksandr Yakovlev:

На скрине же нарисована ТВ.

1,2,3, 5 и 4-я сигнальная?

нужно 5 точек

по 4-ём из них - построение прямоугольника
 
Renat Akhtyamov:
1,2,3, 5?

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