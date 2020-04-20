Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет. Я на картинке вижу тренд. И к тому же еще и нисходящий.)))
Ок, Саш!
То есть куда наклон больше, туда и тренд?Тогда, если мы торгуем по красной продажу, синюю придется исключить
Привет. Я на картинке вижу тренд. И к тому же еще и нисходящий.)))
Всех с праздником!
А я на рисунке вижу две волны и никакого тренда в помине нет.
Одна волна непонятного происхождения, а вторая коррекционная. Которая справа. К левой конечно).
Игорь правильно растолковал, что такое тренд.
Это чередующиеся отрезки цены вверх-вниз с общим выраженным направлением. На любом масштабе эти правила сохраняются.
Правильно построенный канал, так-же является трендом, в определенном диапазоне цен.
Тренд легко распознается с помочь ЗЗ
Вот например текущая обстановка на H1 EURUSD.
Был классический тренд из чередующихся отрезков цены вверх-вниз до тех пор, пока цена не преодолела вершинку V2 вверх. V1 стала выше чем V2. Тренд в этом диапазоне цен остановился.
Вероятность того, что цена пробьёт N1 снизилась на 25%, но все еще может нарисовать расширяющийся треугольник и уйти вверх. Как вероятность. Надо смотреть старшие варианты волновой структуры. Внутри каждой такой волны могут существовать свои подобные структуры, которые можно рассмотреть в другом масштабе.
Это выглядит как матрёшка.
Цена четко ходит в определенных границах. Ей некуда спрятаться от трейдеров.
Спасибо за внимание. Весёлых праздничных застолий.
...
Цена четко ходит в определенных границах. Ей некуда спрятаться от трейдеров.
Спасибо за внимание. Весёлых праздничных застолий.
Так то оно так...
Однако, начало сделки и конец где получается?Не получится ли так, что если на такой теханализ нанести сделку, то она закроется в убытке?
Так то оно так...
Однако, начало сделки и конец где получается?Не получится ли так, что если на такой теханализ нанести сделку, то она закроется в убытке?
Renat Akhtyamov ты вроде грамотный трейдер, но вопросы задаешь,
как будто торговать не умеешь. Нарисовал тебе тут рисуночек 1.
С меня художник который еще так себе но думаю разберешься.
У тебя должно быть как минимум 2 рабочих ТФ. К примеру 1ч. и 15 мин.
На большем смотришь направление тренда, на другом ищем точку входа.
Внизу начало сделки, Вверху по аналогии. Там же в верху и выход нижней сделки.
Ну, это только 1 вариант входа и выхода. Есть еще другие варианты конечно. Писать здесь не буду.
Renat Akhtyamov ты вроде грамотный трейдер, но вопросы задаешь,
как будто торговать не умеешь. Нарисовал тебе тут рисуночек 1.
С меня художник который еще так себе но думаю разберешься.
У тебя должно быть как минимум 2 рабочих ТФ. К примеру 1ч. и 15 мин.
На большем смотришь направление тренда, на другом ищем точку входа.
Внизу начало сделки, Вверху по аналогии. Там же в верху и выход нижней сделки.
Ну, это только 1 вариант входа и выхода. Есть еще другие варианты конечно. Писать здесь не буду.
извини, что немножечко дорисовал
то есть если т.2 == т.5 и при этом т.4 > т.2 получаем BUY в т.5, так или еще не все условия собрал для входа?
по сути достаточно 3-х фракталов
PS
вопросы задаю, потому что интересен подход других
хочу обобщить опыт и попытаться сформировать дополнительные правила торговлиполезных веток стало маловато...
извини, что немножечко дорисовал
то есть если т.2 == т.5 и при этом т.4 > т.2 получаем BUY в т.5, так или еще не все условия собрал для входа?
по сути достаточно 3-х фракталов
Рисовать не буду, на словах скажу.
У тебя сформировался канал . Ну т.е есть как минимум 3 точки касания.
Их может быть и 7-10 и более. После происходит выход из канала и тест
этого канала сверху или снизу. Все зависит от того в какую сторону меняется тренд.
Но бывает и такое, что рынок не дает зайти. Т.е. нет теста. Цена просто уходит .
По опыту могу сказать, что цена в итоге все равно делает тест.(возвращает долг))) )
Рисовать не буду, на словах скажу.
У тебя сформировался канал . Ну т.е есть как минимум 3 точки касания.
Их может быть и 7-10 и более. После происходит выход из канала и тест
этого канала сверху или снизу. Все зависит от того в какую сторону меняется тренд.
в нашем случае но по твоей картинке, точки касания - это какие номера?
На скрине же нарисована ТВ.
На скрине же нарисована ТВ.
1,2,3, 5 и 4-я сигнальная?
нужно 5 точекпо 4-ём из них - построение прямоугольника
1,2,3, 5?
5