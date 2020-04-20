Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 7
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ответ на мой вопрос - тренд, а лучше сказать что происходит движение цены вниз:
хорошо
примерно так понимает глаз
соответственно это и есть алгоритм
Программа более точный даст ответ. Наши глаза видят, но не анализируют. Программа не видит, а анализирует.
Импульсная волна всегда длиннее предыдущей.
В тренде всегда порядок. Чередование импульсных и коррекционных. Это когда тренд.
Может быть ситуация, когда последовательность нарушается. Идут имп или кор. одна за одной.
Тогда образуются расширяющиеся или сужающиеся треугольники.
Программно это распознается легко.
После выходных самый тяжелый случай для ТА.
По идее ничего сложного. Я к примеру вижу варианты.
Обычно после прохода скобки "Б" я половину позиции закрываю и перевожу остаток в БУ.
ответ на мой вопрос - тренд, а лучше сказать что происходит движение цены вниз:
Тут ты перегнул с палками.)
Двух никак не достаточно для ТА. Надо минимум три, что бы иметь малейшее представление.
Тут ты перегнул с палками.)
Двух никак не достаточно для ТА. Надо минимум три, что бы иметь малейшее представление.
гуд, попробую три
самому интересно стало, что из этого получитсятолько интересно - как найти третью, её же не существует?
По идее ничего сложного. Я к примеру вижу варианты.
Обычно после прохода скобки "Б" я половину позиции закрываю и перевожу остаток в БУ.
Вот. Всё верно. Но это часовой график. Можно спуститься на 15-5 минутные и там будут видны тонкости волновой структуры. НЕ ЭЛЛИОТТА.
Импульсная волна всегда длиннее предыдущей.
В тренде всегда порядок. Чередование импульсных и коррекционных. Это когда тренд.
Может быть ситуация, когда последовательность нарушается. Идут имп или кор. одна за одной.
Тогда образуются расширяющиеся или сужающиеся треугольники.
Программно это распознается легко.
После выходных самый тяжелый случай для ТА.
Вот. Всё верно. Но это часовой график. Можно спуститься на 15-5 минутные и там будут видны тонкости волновой структуры. НЕ ЭЛЛИОТТА.
Да, все верно. Выше я писал, что для торговли надо как минимум 2 ТФ.
А так, лучше не входить в рынок на открытии. Лучше дождаться других участников торговли)))
гуд, попробую три
самому интересно стало, что из этого получитсятолько интересно - как найти третью, её же не существует?
Вообще изначально, твой скрин ни о чем. Просто сегодня выходной
и все решили поболтать. Ты молодец, что тему открыл)))
Пообщались хоть)))
Вообще изначально, твой скрин ни о чем. Просто сегодня выходной
и все решили поболтать. Ты молодец, что тему открыл)))
Пообщались хоть)))
третью линию где взять?
одна импульсная, вторая коррекционная
не понимаю - третья - это какая?
;)