Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 14
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Если по ТА делать по 1% в день, то за месяц получиться 20% прибыли.
Это при супер консервативном подходе.
ведь частичное закрытие покупки равнозначно открытию чьей то продажи (вспомни NA), что в свою очередь обеспечивает продолжение движения цены в том же направлении
тем более, что при закрытии байки открывают селл, что подталкивает плюсом цену вверх еще сильнее
Закрытие позиций не означает продолжение, а только обеспечивает такую возможность при наличии сильного спроса, т.к. появляется контрагент (продавец) и становятся возможны сделки. Если желающих купить окажется мало, то на вливе этих объемов будет не продолжение движения, а совсем наоборот: цена упадет. То есть закрытие покупок или открытие шортов само по себе в вакууме ничего не значит, все зависит от реакции на них в каждом конкретном случае: выкупят - будет рост, нет - цена снизится, все когда как, по ситуации.
Закрытие позиций не означает продолжение, а только обеспечивает такую возможность при наличии сильного спроса, т.к. появляется контрагент (продавец) и становятся возможны сделки. Если желающих купить окажется мало, то на вливе этих объемов будет не продолжение движения, а совсем наоборот: цена упадет. То есть закрытие покупок или открытие шортов само по себе в вакууме ничего не значит, все зависит от реакции на них в каждом конкретном случае: выкупят - будет рост, нет - цена снизится, все когда как, по ситуации.
надеюсь Вы не начинаете рассказывать здесь всем о заявках на бирже? т.к. мы пока обсуждаем форекс
речь шла только про рыночные ордера, т.е. про ОИ
а это уже другая песня и работает в точности так, как я написал выше
надеюсь Вы не начинаете рассказывать здесь всем о заявках на бирже? т.к. мы пока обсуждаем форекс
речь шла только про рыночные ордера, т.е. про ОИ
а это уже другая песня и работает в точности так, как я написал выше
Именно биржа, да.
Раз ты на МТ5, реализуй свою стратегию через МТ5 на бирже (сигналом, как сейчас). Будет интересно.
надеюсь Вы не начинаете рассказывать здесь всем о заявках на бирже? т.к. мы пока обсуждаем форекс
речь шла только про рыночные ордера, т.е. про ОИ
а это уже другая песня и работает в точности так, как я написал выше
Форекс устроен как-то принципиально иначе, чем другие рынки? Базовая механика же везде одинаковая.
Что такое ОИ? Открытый интерес? А причем тут рыночные ордера, какая связь?
Какая другая песня? На рыночных продажах рынок обязательно будет расти? С чего бы это?
Форекс устроен как-то принципиально иначе, чем другие рынки? Базовая механика же везде одинаковая.
Что такое ОИ? Открытый интерес? А причем тут рыночные ордера, какая связь?
Какая другая песня? На рыночных продажах рынок обязательно будет расти? С чего бы это?
очень много хороших вопросов и на очень важную тему - спрос и предложение,
ответы на все у меня есть, но Вы не ответили на мой вопрос
Именно биржа, да.
Раз ты на МТ5, реализуй свою стратегию через МТ5 на бирже (сигналом, как сейчас). Будет интересно.
после анализа своего алгоритма, получилось что он работает не так, как тут получилось нарисовать при обсуждении, поэтому делаю заново
пока только одну клюшку сделал
ну чтож, посмотрим, что будет дальше
;)
ну, насчет не узнает, вопрос спорный
закрыл бай, цена пойдет еще выше
тем более, что при закрытии байки открывают селл, что подталкивает плюсом цену вверх еще сильнее
соответственно, без анализа объемов, чисто на ТА далеко не уедешь
Узнать можно только открытый интерес, а была ли закрыта позиция или открыта текущей сделкой, невозможно.
Наоборот, закрытие продавцов толкает цены вверх. Закрытие покупателей толкает цену вниз.
Есть такой жаргон в кругу трейдеров, шортокрыл.
На закрытии стопов цена летит, без объёма!
Роман, хочу добавить кое что.
Нужно объемы не вычитать, не складывать, а делить.
Для визуальной проверки пилим график на тренд и флет, радуем глаз.
Торгуем соотношение, со всеми вытекающими цифрами, не обращая внимание на график.
;)
Надо будет посмотреть )) что получится, что то пока не думал об этом.
Узнать можно только открытый интерес, а была ли закрыта позиция или открыта текущей сделкой, невозможно.
Наоборот, закрытие продавцов толкает цены вверх. Закрытие покупателей толкает цену вниз.
Есть такой жаргон в кругу трейдеров, шортокрыл.
На закрытии стопов цена летит, без объёма!
"закрытие продавцов толкает цены вверх"
сначала закрытие, а потом движение или наоборот - движение приводит к авто-закрытию?
здесь бабка на двое сказала, скорее всеголично я останусь пока при мнении, что движение происходит движение в сторону большинства, т.е. против толпы