Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 17
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формулЕ
;))
чтобы разобраться в этом, нужно проанализировать индикаторы, размещенные в свободном доступе на Оанде или СМЕ или МОЕХ
цена всегда идет против толпыконечно не важно - Форекс или биржа.
Нельзя описать рынок такой примитивной моделью, в которой по одну сторону вечно неправая толпа (с бесконечным видимо депозитом, иначе как она умудряется постоянно сливать и все же оставаться в рынке) а по другую неизменно правое меньшинство. Действующих сил много, периодически ошибаться может каждый, никаких "всегда" или "никогда" на рынке нет и быть не может. Посмотрите о чем сами говорите, сантимент оанды или *** или что там еще доступно нам как комнатным трейдерам, там толпа регулярно бывает в прибыли.
Про ОИ уже написали, это объем открытых (удерживаемых) позиций. Есть еще отложенные ордера, которые по-вашему не влияют на цену. Я думаю иначе, влияют не в меньшей степени, чем уже открытые. Можно возразить, что открытые позиции это реальность, а отложки только декларация о намерении, их могут отменить. Да, могут, но ведь и позиции точно так же могут закрыть в любой момент, в этом смысле они не менее иллюзорны, чем отложенные приказы. Если отложка - это ваш (условно) уровень стопа, то почему бы цене туда не пойти, чтобы выбить вас из рынка и забрать вашу ликвидность? Она и пойдет, если это окажется целесообразно. То есть отложки влияют конечно же.
Нельзя описать рынок такой примитивной моделью, в которой по одну сторону вечно неправая толпа (с бесконечным видимо депозитом, иначе как она умудряется постоянно сливать и все же оставаться в рынке) а по другую неизменно правое меньшинство. Действующих сил много, периодически ошибаться может каждый, никаких "всегда" или "никогда" на рынке нет и быть не может. Посмотрите о чем сами говорите, сантимент оанды или *** или что там еще доступно нам как комнатным трейдерам, там толпа регулярно бывает в прибыли.
Про ОИ уже написали, это объем открытых (удерживаемых) позиций. Есть еще отложенные ордера, которые по-вашему не влияют на цену. Я думаю иначе, влияют не в меньшей степени, чем уже открытые. Можно возразить, что открытые позиции это реальность, а отложки только декларация о намерении, их могут отменить. Да, могут, но ведь и позиции точно так же могут закрыть в любой момент, в этом смысле они не менее иллюзорны, чем отложенные приказы. Если отложка - это ваш (условно) уровень стопа, то почему бы цене туда не пойти, чтобы выбить вас из рынка и забрать вашу ликвидность? Она и пойдет, если это окажется целесообразно. То есть отложки влияют конечно же.
- вечно против толпы, но не вечно в одну сторону
- по Оанде все в убытках
- из рынка выбивают, но не так
- "забрать у трейдера ликвидность", здесь я пас
Нельзя описать рынок такой примитивной моделью, в которой по одну сторону вечно неправая толпа (с бесконечным видимо депозитом, иначе как она умудряется постоянно сливать и все же оставаться в рынке) а по другую неизменно правое меньшинство. Действующих сил много, периодически ошибаться может каждый, никаких "всегда" или "никогда" на рынке нет и быть не может. Посмотрите о чем сами говорите, сантимент оанды или *** или что там еще доступно нам как комнатным трейдерам, там толпа регулярно бывает в прибыли.
Про ОИ уже написали, это объем открытых (удерживаемых) позиций. Есть еще отложенные ордера, которые по-вашему не влияют на цену. Я думаю иначе, влияют не в меньшей степени, чем уже открытые. Можно возразить, что открытые позиции это реальность, а отложки только декларация о намерении, их могут отменить. Да, могут, но ведь и позиции точно так же могут закрыть в любой момент, в этом смысле они не менее иллюзорны, чем отложенные приказы. Если отложка - это ваш (условно) уровень стопа, то почему бы цене туда не пойти, чтобы выбить вас из рынка и забрать вашу ликвидность? Она и пойдет, если это окажется целесообразно. То есть отложки влияют конечно же.
Толково. ++
- вечно против толпы, но не вечно в одну сторону
- по Оанде все в убытках
- из рынка выбивают, но не так
- "забрать у трейдера ликвидность", здесь я пас
Ренат, рынок форекс создавался для того, что бы постоянно была ликвидность. Грубо. Ликвидностью являются все участники рынка. Будь то крупный банк или мелкий тредейр.
Валюты переливаются одна в другую. Баланс постоянен. Изменение цены валютных пар происходит от перекоса спроса и предложения валют. Подчеркиваю валют. Валютные пары не причем. Они отражают спрос и предложение на конкретную валюту.
В каждый конкретный момент времени, отложенные ордера на отдельную пару могут не соответствовать общему спросу на валюту. Отсюда у мелких торговцев потери. Выбрали пару и смотрят только на неё. Тут не поможет никакой ОИ.))
Толково. ++
Ренат, рынок форекс создавался для того, что бы постоянно была ликвидность. Грубо. Ликвидностью являются все участники рынка. Будь то крупный банк или мелкий тредейр.
Валюты переливаются одна в другую. Баланс постоянен. Изменение цены валютных пар происходит от перекоса спроса и предложения валют. Подчеркиваю валют. Валютные пары не причем. Они отражают спрос и предложение на конкретную валюту.
В каждый конкретный момент времени, отложенные ордера на отдельную пару могут не соответствовать общему спросу на валюту. Отсюда у мелких торговцев потери. Выбрали пару и смотрят только на неё. Тут не поможет никакой ОИ.))
Попробуем так.
Ликвидность любой вещи — это возможность быстро продать ее по рыночной цене.
Понимание по рыночной цене есть? Что это значит, как посчитать?
Ну и посмотрим после этого, так ли на самом деле, как пишешь.
Попробуем так.
Ликвидность любой вещи — это возможность быстро продать ее по рыночной цене.
Понимание по рыночной цене есть? Что это значит, как посчитать?
Ну и посмотрим после этого, так ли на самом деле, как пишешь.
Ликвидность в стакане.
Её только надо достать. Лимитники и есть ликвидность. Стопы тоже ликвидность.
Посчитать?
Легко. Анализ стакана всех валютных пар.
Только у меня не хватает мощности компьютера.)))
У меня примитивный индикатор считает спрос на валюты.
Вот как он работает. Уже показывал раньше. Это не реклама, а демонстрация работы. Он не продаётся и не будет.
зеленая линия - доллар, малиновая - евро.
Ликвидность в стакане.
Её только надо достать. Лимитники и есть ликвидность. Стопы тоже ликвидность.
Посчитать?
Легко. Анализ стакана всех валютных пар.
Только у меня не хватает мощности компьютера.)))
Стопы не относятся к ликвидности, так как забирают ликвидность.
Стоп это рыночный ордер и всегда исполнятся по рынку.
В форексных конторах, стаканы индикативные, ликвидность не настоящая.
Есть специальные программные генераторы ликвидности, мультики показывать ))
Ликвидность в стакане.
Её только надо достать. Лимитники и есть ликвидность. Стопы тоже ликвидность.
Посчитать?
Легко. Анализ стакана всех валютных пар.
Только у меня не хватает мощности компьютера.)))
У меня примитивный индикатор считает спрос на валюты.
Вот как он работает. Уже показывал раньше. Это не реклама, а демонстрация работы. Он не продаётся и не будет.
зеленая линия - доллар, малиновая - евро.
приведи расчет цены евро-доллара. Цифра известна. Как получить такую?
Просто не вижу ничего подобного на твоем скрине
Стопы не относятся к ликвидности, так как забирают ликвидность.
Стоп это рыночный ордер и всегда исполнятся по рынку.
В форексных конторах, стаканы индикативные, ликвидность не настоящая.
Есть специальные программные генераторы ликвидности, мультики показывать ))
Не совсем верно.
Все что на рынке - ликвидность. Все отложенные ордера это ликвидность еще не востребованная. Но на подходе.
Все незакрытые позиции когда то будут закрыты и кем то будутЬ забраны.
Валютный рынок в отличие от рынка акций всегда ликвиден.
На акциях проще с анализом, из-за низкой ликвидности большие движения. Купил и держи до кризиса.) Там пан или пропал.
Попробуем так.
Ликвидность любой вещи — это возможность быстро продать ее по рыночной цене.
Понимание по рыночной цене есть? Что это значит, как посчитать?
Ну и посмотрим после этого, так ли на самом деле, как пишешь.
Ликвидность это просто контрагенты, без которых сделка вообще не состоится. Распределены они в условном стакане (глубина рынка) по-разному. Например, есть понимание, что цена будет дальше падать и нужно продавать. Чтобы продавать, нужны встречные сделки, т.е. кто-то, кто купит. Если спрос на рынке слабый, то цена будет падать очень быстро, тогда каждая следующая продажа будет менее выгодной, чем предыдущая. В итоге средняя цена сделки размажется и вся серия сделок окажется не очень-то выгодной. Например, может получиться, что на движении в 100 пунктов было в среднем заработано 20, хотя понимание движения было от начала до конца.
Такая ситуация может развиться иначе. Имея перед глазами реальный стакан (не level2 на +-5 пунктов, а полноценный), можно: а) предполагать будущий слабый спрос б) видеть уровень спроса выше цены, на котором можно открыть существенную часть позиции в) видеть, что предложение до этого уровня также неактивно, т.е. можно за дешево толкнуть туда цену. Если все сошлось, то вместо ожидаемых продаж происходит резкий рост цены до условного уровня стопов, тогда необходимые продажи происходят: 1) в большом объеме 2) по лучшей цене. Если движение вниз теперь случится (что уже не факт, потому что вброс ликвидности может развернуть любое самое казалось бы надежное движение), то позиция по итогу окажется гораздо более выгодной, чем если бы просто продавалась по рынку.