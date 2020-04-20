Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 18
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Ликвидность это просто контрагенты, без которых сделка вообще не состоится. Распределены они в условном стакане (глубина рынка) по-разному. Например, есть понимание, что цена будет дальше падать и нужно продавать. Чтобы продавать, нужны встречные сделки, т.е. кто-то, кто купит. Если спрос на рынке слабый, то цена будет падать очень быстро, тогда каждая следующая продажа будет менее выгодной, чем предыдущая. В итоге средняя цена сделки размажется и вся серия сделок окажется не очень-то выгодной. Например, может получиться, что на движении в 100 пунктов было в среднем заработано 20, хотя понимание движения было от начала до конца.
Такая ситуация может развиться иначе. Имея перед глазами реальный стакан (не level2 на +-5 пунктов, а полноценный), можно: а) предполагать будущий слабый спрос б) видеть уровень спроса выше цены, на котором можно открыть существенную часть позиции в) видеть, что предложение до этого уровня также неактивно, т.е. можно за дешево толкнуть туда цену. Если все сошлось, то вместо ожидаемых продаж происходит резкий рост цены до условного уровня стопов, что необходимые продажи происходят: 1) в большом объеме 2) по лучшей цене. Если движение вниз теперь случится (что уже не факт, потому что вброс ликвидности может развернуть любое самое казалось бы надежное движение), то позиция по итогу окажется гораздо более выгодной, чем если бы просто продавалась по рынку.
никакие контрагенты не нужны
все не то что придумано, а уже сделано до нас
ты вошел в рынок и тебя поимел банк (он же и есть контрагент), причем сразу же, не отходя от кассы
Ликвидность любой вещи — это возможность быстро продать ее по рыночной цене.
Не совсем верно.
Все что на рынке - ликвидность. Все отложенные ордера это ликвидность еще не востребованная. Но на подходе.
Все незакрытые позиции когда то будут закрыты и кем то будутЬ забраны.
Валютный рынок в отличие от рынка акций всегда ликвиден.
На акциях проще с анализом, из-за низкой ликвидности большие движения. Купил и держи до кризиса.) Там пан или пропал.
Не нужно на ходу придумывать ))
Что там произойдет в будущем, не относится к ликвидности.
Ликвидность это настоящее, что есть в данный момент.
В отличие от акций, форекс дилер просто приписывает тебе позицию, без реального обмена.
Понимаешь разницу, что дилинговый форекс это тотализатор. Официально он называется спред беттинг.
Заключение пари на разницу курса валют. И это пари ты заключаешь с дилером.
приведи расчет цены евро-доллара. Цифра известна. Как получить такую?
Просто не вижу ничего подобного на твоем скрине
У меня примитивный индикатор спроса, он не рассчитывает курс валютной пары. Он показывает направление спроса на определенные валюты.
Это примитивная игрушка со своей логикой.
Часто складывается ситуация когда в паре направление спроса на валюту не соответствует направлению цены в паре. Но вскоре это быстро компенсируется. Обычно это дивергенции в парах.
Давайте рассуждать так. Мы не спорим, а высказываем свою точку зрения.
Нравиться или нет принимаем как есть.
Тогда будет порядок в наших суждениях.
Иначе спор перерастает в перепалку с последующим баном.
Давайте будем предусмотрительными.
===================================
Ликвидным товар может быть только тогда, когда он кому то нужен.
Спрос на валюты огромен. Рынок ликвидный. Всегда есть покупатели на товар-валюту.
Насчет ДЦ. Существует такая предубежденность. Но деньги там реальные. И они тоже участвуют в рынке. Может не все, но участвуют точно.
никакие контрагенты не нужны
все не то что придумано, а уже сделано до нас
ты вошел в рынок и тебя поимел банк (он же и есть контрагент), причем сразу же, не отходя от кассы
Вы опять упрощаете, а такой примитив гораздо ближе к ошибке, чем к реальности. Вы сейчас говорите о маркетмейкерах. Они есть, это факт. Другой факт в том, что вы торгуете не только с ММ, но и с другими автономными участниками рынка от мала до велика. Еще один в том, что если ММ будет бездумно выступать контрагентом в любой сделке, то это легко обернется для него убытками. Чтобы этого не происходило, ММ не только пассивно отвечает на сделки участников, но и выступает в активной роли: смещает цены в такие зоны, где активность торгов увеличится и т.о. трейдеры будут торговать друг с другом, не выгребая всю ликвидность только у маркетмейкера.
никакие контрагенты не нужны
все не то что придумано, а уже сделано до нас
ты вошел в рынок и тебя поимел банк (он же и есть контрагент), причем сразу же, не отходя от кассы
Послушай внимательно.
Твои действия на рынке через ДЦ это точно такие же как ты принес в обменный пункт валюту, тебе поменяли, дали другую бумажку-валюту. А назавтра ты с этой бумажкой пришел и обменял назад на свою. Ты заплатил два раза спред за обмен. И в ДЦ ты делаешь то же самое. Только не носишь эти бумажки домой на ночь.
Какой банк, извини меня, тебя имеет. Всё совершенно одинаково. На форексе т.е в ДЦ обмен еще выгодней, спред ниже.
Как то так получается. Банк имеет спред, а не тебя. А твоё право когда ты захочешь поменять валюту, раз в месяц или 20 раз за день. Я 20 раз за день и не обижаюсь на банки, что они имеют от меня спред.
Вы опять упрощаете, а такой примитив гораздо ближе к ошибке, чем к реальности. Вы сейчас говорите о маркетмейкерах. Они есть, это факт. Другой факт в том, что вы торгуете не только с ММ, но и с другими автономными участниками рынка от мала до велика. Еще один в том, что если ММ будет бездумно выступать контрагентом в любой сделке, то это легко обернется для него убытками. Чтобы этого не происходило, ММ не только пассивно отвечает на сделки участников, но и выступает в активной роли: смещает цены в такие зоны, где активность торгов увеличится и т.о. трейдеры будут торговать друг с другом, не выгребая всю ликвидность только у маркетмейкера.
вот этот пост не лишен разумного смысла
только вот о смещении цены маркетами, пока не очень
маркетов много, а рынок один
Давайте рассуждать так. Мы не спорим, а высказываем свою точку зрения.
Нравиться или нет принимаем как есть.
Тогда будет порядок в наших суждениях.
Иначе спор перерастает в перепалку с последующим баном.
Давайте будем предусмотрительными.
===================================
Ликвидным товар может быть только тогда, когда он кому то нужен.
Спрос на валюты огромен. Рынок ликвидный. Всегда есть покупатели на товар-валюту.
Насчет ДЦ. Существует такая предубежденность. Но деньги там реальные. И они тоже участвуют в рынке. Может не все, но участвуют точно.
Так не кто и не спорит, вы снова даже в этом придумываете наперёд не существующее ))
В этом ваша и проблема. Вы додумываете того чего нет на самом деле.
Ликвидность это лимитки в стакане сейчас и в скрытом пуле. Всё, не каких фантазий на предстоящие действия будущего.
В будущем могут пройти только трейды, и забрать эту ликвидность. Трейды это уже проторгованный объём, а не ликвидность.
Стоп ордера исполняются по рынку, что и породит трейд.
Послушай внимательно.
Твои действия на рынке через ДЦ это точно такие же как ты принес в обменный пункт валюту, тебе поменяли, дали другую бумажку-валюту. А назавтра ты с этой бумажкой пришел и обменял назад на свою. Ты заплатил два раза спред за обмен. И в ДЦ ты делаешь то же самое. Только не носишь эти бумажки домой на ночь.
Какой банк, извини меня, тебя имеет. Всё совершенно одинаково. На форексе т.е в ДЦ обмен еще выгодней, спред ниже.
Как то так получается. Банк имеет спред, а не тебя. А твоё право когда ты захочешь поменять валюту, раз в месяц или 20 раз за день. Я 20 раз за день и не обижаюсь на банки, что они имеют от меня спред.
про спред и было
и плюсом про то, что сделка уже состоялась
про спред и было
и плюсом про то, что сделка уже состоялась
Как там с трендом уже разобрался?