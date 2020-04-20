Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 6
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не применяю пока никаких алгоритмов
наверное вниз
Ладно, подожду пока другие ответят.
К тебе вопрос. А ты как торгуешь.? Что применяешь?
А то как то не честно получается.
Твоя очередь рассказать)))
Ну, с этим сложности будут. Это как нанести на график кучу малу всяких индюков и смотреть.
Все в кучу при таком подходе не рекомендуется. Есть разные варианты по безиндикаторной торговле.
Мы рассмотрели 1 вариант(мой скрин) точек входа. Если он не ясен (как вариант), рассматриваются другие варианты, а не в купе со всеми вариантами.
И вот как 2 вариант. Куда цена пойдет, спрашиваю у всех.
И эти 2 варианта никак по входу в рынок не объединить.
Рассматриваются по отдельности.
Как вариант
не применяю пока никаких алгоритмов, чисто на глаз - вниз
по алгоритму - вверх
Почему по алгоритму вверх. Интересно)))
Да и на глаз-поясни пож.
Как вариант
Интересно. У кого еще есть какие соображалки))))
Почему по алгоритму вверх. Интересно)))
Да и на глаз-поясни пож.
хорошо
примерно так понимает глаз
соответственно это и есть алгоритм
мой вариант основан на закрытии вчерашнего дня и индикатора,
на первой странице 50/50, без своего индикатора
хорошо
примерно так понимает глаз
соответственно это и есть алгоритм
Что то ты меня путаешь и сам запутался.
Ты выше написал, что глаз видит вниз, а алгоритм вверх.
Сейчас пишешь другое.
Что то ты меня путаешь и сам запутался.
Ты выше написал, что глаз видит вниз, а алгоритм вверх.
Сейчас пишешь другое.
да, я сам запутался, пока не применил свой алгоритм
вобщем и глаз видит и алгоритм делает одно и то же
попробуем тут
Владимир, импульсная и коррекционные волны - можешь показать на графике, чтобы развернутое представление иметь?
Импульсная волна всегда длиннее предыдущей.
В тренде всегда порядок. Чередование импульсных и коррекционных. Это когда тренд.
Может быть ситуация, когда последовательность нарушается. Идут имп или кор. одна за одной.
Тогда образуются расширяющиеся или сужающиеся треугольники.
Программно это распознается легко.
После выходных самый тяжелый случай для ТА.
Интересно. У кого еще есть какие соображалки))))
Это классическая модель, борьбы за уровень, кто кого переборит ))
Если продавцы удержат уровень, то цена пойдёт вниз.
Если покупатели продавят уровень продавцов, то покупатели будут давить дальше и держать уже свой уровень, выдавливая продавцов.
И цена медленно пойдёт выше. Однозначно куда пойдёт цена как то глупо рассуждать, нужно смотреть в обе стороны что происходит.
Тем более ромб из тех анализа, фигура неопределённости. Что и подтверждает борьба на уровне в данном примере.