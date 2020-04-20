Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 4

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Renat Akhtyamov:

извини, что немножечко дорисовал

то есть если т.2 == т.5 и при этом т.4 > т.2 получаем BUY в т.5, так или еще не все условия собрал для входа?

по сути достаточно 3-х фракталов

PS

вопросы задаю, потому что интересен подход других

хочу обобщить опыт и попытаться сформировать дополнительные правила торговли

полезных веток стало маловато...

Молодец медведь. Правильно рисует. Но это один из вариантов развития событий.

Нужно видеть картину рынка еще и с верхних этажей. Это вариант может быть переходом во флет или треугольники. Есть варианты и они распознаются.

 
Uladzimir Izerski:

Молодец медведь. Правильно рисует. Но это один из вариантов развития событий.

Нужно видеть картину рынка еще и с верхних этажей. Это вариант может быть переходом во флет или треугольники. Есть варианты и они распознаются.

Согласен полностью. Век торгуй-век учись.

Спустя 10 лет я еще многого не понимаю. 

Но даже этих знаний достаточно , чтоб торговать в +.

И да, всегда надо подходить к движению цены каждый раз по новому.

Сегодня она показывает 1 вариант входа, через пару дней уже другой вход будет.

 
Renat Akhtyamov:

извини, что немножечко дорисовал

то есть если т.2 == т.5 и при этом т.4 > т.2 получаем BUY в т.5, так или еще не все условия собрал для входа?

по сути достаточно 3-х фракталов

PS

вопросы задаю, потому что интересен подход других

хочу обобщить опыт и попытаться сформировать дополнительные правила торговли

полезных веток стало маловато...

Для простого понимания, можно просто смотреть на перелом тенденции.
И стараемся зайти лимиткой в самом низу если это одна лимитка.
Если много, можно раскидать их по приемлемому диапазону.
Если лимитку не забрали, тогда тв5 второй шанс запрыгнуть.


 
Uladzimir Izerski:

Молодец медведь. Правильно рисует. Но это один из вариантов развития событий.

Нужно видеть картину рынка еще и с верхних этажей. Это вариант может быть переходом во флет или треугольники. Есть варианты и они распознаются.

Как это с верхних этажей, не совсем понятно о чем речь?
 
Renat Akhtyamov:
Как это с верхних этажей, не совсем понятно о чем речь?

Вот разные варианты точек входа. В 1 случае цена недотестила, а во 2 случае цена лала 2 точки входа.

Во 2 варианте точки 5 и 9 на бай. Соответственно стопы ставятся за каналом.

Опять же из наблюдений своих, могу сказать.К примеру цена вышла с канала-потом делает возврат и заходит обратно в канал-

после делает обратный выход и тут делается вход. Он более надежен.

 
Renat Akhtyamov:
Как это с верхних этажей, не совсем понятно о чем речь?

Волны и тренды построены по принципу матрёшки.

Волна высшего уровня-Этажа это тренд для нижнего.

Смотрим с верхнего, какая волна сейчас, импульсная или коррекционная в тренде. Всё просто.

 
Aleksandr Yakovlev:

Вот разные варианты точек входа. В 1 случае цена недотестила, а во 2 случае цена лала 2 точки входа.

Во 2 варианте точки 5 и 9 на бай. Соответственно стопы ставятся за каналом.


2-ой вариант можно автоматизировать,

а вот с первым нужно подумать еще, там бы автоматика пропустила вход

может быть теханализ там немножечко другой?

 
Aleksandr Yakovlev:

Вот разные варианты точек входа. В 1 случае цена недотестила, а во 2 случае цена лала 2 точки входа.

Во 2 варианте точки 5 и 9 на бай. Соответственно стопы ставятся за каналом.

Опять же из наблюдений своих, могу сказать.К примеру цена вышла с канала-потом делает возврат и заходит обратно в канал-

после делает обратный выход и тут делается вход. Он более надежен.


Добавлю ещё ))


 
Uladzimir Izerski:

Волны и тренды построены по принципу матрёшки.

Волна высшего уровня-Этажа это тренд для нижнего.

Смотрим с верхнего, какая волна сейчас, импульсная или коррекционная в тренде. Всё просто.

Владимир, импульсная и коррекционные волны - можешь показать на графике, чтобы развернутое представление иметь?
 
Renat Akhtyamov:

согласен

а если на MN1 такая картина получается - это флет или тренды?

поэтому естественно всплывает вопрос - сколько пунктов движения цены достаточно, чтобы флет разбить на два и более трендов?

По большей части, это зависит от тебя,вернее от твоего стиля торговли, Твоей ТС.

Хочешь брать по 3-7 п. прибыли-переходишь на 1-5М график. 

Хочешь брать больше, переходишь на более крупный ТФ. 

На любом ТФ цена ходит одинаково.

На моих скринах как (1) вариант точки входа.

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