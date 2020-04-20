Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 4
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извини, что немножечко дорисовал
то есть если т.2 == т.5 и при этом т.4 > т.2 получаем BUY в т.5, так или еще не все условия собрал для входа?
по сути достаточно 3-х фракталов
PS
вопросы задаю, потому что интересен подход других
хочу обобщить опыт и попытаться сформировать дополнительные правила торговлиполезных веток стало маловато...
Молодец медведь. Правильно рисует. Но это один из вариантов развития событий.
Нужно видеть картину рынка еще и с верхних этажей. Это вариант может быть переходом во флет или треугольники. Есть варианты и они распознаются.
Молодец медведь. Правильно рисует. Но это один из вариантов развития событий.
Нужно видеть картину рынка еще и с верхних этажей. Это вариант может быть переходом во флет или треугольники. Есть варианты и они распознаются.
Согласен полностью. Век торгуй-век учись.
Спустя 10 лет я еще многого не понимаю.
Но даже этих знаний достаточно , чтоб торговать в +.
И да, всегда надо подходить к движению цены каждый раз по новому.
Сегодня она показывает 1 вариант входа, через пару дней уже другой вход будет.
извини, что немножечко дорисовал
то есть если т.2 == т.5 и при этом т.4 > т.2 получаем BUY в т.5, так или еще не все условия собрал для входа?
по сути достаточно 3-х фракталов
PS
вопросы задаю, потому что интересен подход других
хочу обобщить опыт и попытаться сформировать дополнительные правила торговлиполезных веток стало маловато...
Для простого понимания, можно просто смотреть на перелом тенденции.
И стараемся зайти лимиткой в самом низу если это одна лимитка.
Если много, можно раскидать их по приемлемому диапазону.
Если лимитку не забрали, тогда тв5 второй шанс запрыгнуть.
Молодец медведь. Правильно рисует. Но это один из вариантов развития событий.
Нужно видеть картину рынка еще и с верхних этажей. Это вариант может быть переходом во флет или треугольники. Есть варианты и они распознаются.
Как это с верхних этажей, не совсем понятно о чем речь?
Вот разные варианты точек входа. В 1 случае цена недотестила, а во 2 случае цена лала 2 точки входа.
Во 2 варианте точки 5 и 9 на бай. Соответственно стопы ставятся за каналом.
Опять же из наблюдений своих, могу сказать.К примеру цена вышла с канала-потом делает возврат и заходит обратно в канал-
после делает обратный выход и тут делается вход. Он более надежен.
Как это с верхних этажей, не совсем понятно о чем речь?
Волны и тренды построены по принципу матрёшки.
Волна высшего уровня-Этажа это тренд для нижнего.
Смотрим с верхнего, какая волна сейчас, импульсная или коррекционная в тренде. Всё просто.
Вот разные варианты точек входа. В 1 случае цена недотестила, а во 2 случае цена лала 2 точки входа.
Во 2 варианте точки 5 и 9 на бай. Соответственно стопы ставятся за каналом.
2-ой вариант можно автоматизировать,
а вот с первым нужно подумать еще, там бы автоматика пропустила вход
может быть теханализ там немножечко другой?
Вот разные варианты точек входа. В 1 случае цена недотестила, а во 2 случае цена лала 2 точки входа.
Во 2 варианте точки 5 и 9 на бай. Соответственно стопы ставятся за каналом.
Опять же из наблюдений своих, могу сказать.К примеру цена вышла с канала-потом делает возврат и заходит обратно в канал-
после делает обратный выход и тут делается вход. Он более надежен.
Добавлю ещё ))
Волны и тренды построены по принципу матрёшки.
Волна высшего уровня-Этажа это тренд для нижнего.
Смотрим с верхнего, какая волна сейчас, импульсная или коррекционная в тренде. Всё просто.
согласен
а если на MN1 такая картина получается - это флет или тренды?
поэтому естественно всплывает вопрос - сколько пунктов движения цены достаточно, чтобы флет разбить на два и более трендов?
По большей части, это зависит от тебя,вернее от твоего стиля торговли, Твоей ТС.
Хочешь брать по 3-7 п. прибыли-переходишь на 1-5М график.
Хочешь брать больше, переходишь на более крупный ТФ.
На любом ТФ цена ходит одинаково.
На моих скринах как (1) вариант точки входа.