Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 9
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Вычти из импульсной, коррекционную, и не парься ))
это уже вывод
а Владимир говорит, что нужно по трем линиям
его позиция завораживает, если взглянуть на это все с точки зрения "доверяй но проверяй"
мне видится третья линия как подтверждающая, она действительно нужна
но где она и какая до сих пор не понятно
А ты уверен, что она импульсная?
И как ты ее определил?)))
3-трендовая.
трендовая - это если по двум линиям сделать ТА
а если по трем, то третья линия - какая?
трендовая - это если по двум линиям сделать ТА
а если по трем, то третья линия - какая?
Владимир, третья линия - это прогнозная, так получается?
Александр уже нарисовал.
Две линии ни о чем не сообщают. А вот третья уже начинает давать представление о будущем поведении цены. Чем больше линий, тем больше информации о цене.
Как то так)))
Надо пояснить, что не зеленая линия тренд, а группа линий с зеленой это тренд.
Надо пояснить, что не зеленая линия тренд, а группа линий с зеленой это тренд.
Да да, конечно.
Так даже понятней будет)))
Такие рисунки можно смело в книжку по трейдингу вставлять)))
Да да, конечно.
Надеюсь, все понимают, что КЛАССИЧЕСКИЕ примеры в "наскальной живописи" ни о чем не говорят, так как на исключениях от "классики" можно потерять намного больше , чем прибыль на академических примерах...
Вот это все по классике торговли с 23 марта.
Надеюсь, все понимают, что КЛАССИЧЕСКИЕ примеры в "наскальной живописи" ни о чем не говорят, так как на исключениях от "классики" можно потерять намного больше , чем прибыль на академических примерах...
Классика, она и в африке классика и работает на любом рынке.
Кто не оседлал простые истины, тому они действительно кажутся наскальной живописью, и мало о чём говорят.
Но что самое удивительное, все приёмы до безобразия просты и они работают.
Смысл то не изобрести велосипед, а забрать с рынка деньги.