Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет? - страница 9

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Roman:

Вычти из импульсной, коррекционную, и не парься ))

это уже вывод

а Владимир говорит, что нужно по трем линиям

его позиция завораживает, если взглянуть на это все с точки зрения "доверяй но проверяй"

мне видится третья линия как подтверждающая, она действительно нужна

но где она и какая до сих пор не понятно

 
Aleksandr Yakovlev:

А ты уверен, что она импульсная?

И как ты ее определил?)))

3-трендовая.

трендовая - это если по двум линиям сделать ТА

 а если по трем, то третья линия - какая?

 
Renat Akhtyamov:

трендовая - это если по двум линиям сделать ТА

 а если по трем, то третья линия - какая?

Как то так)))
 
Renat Akhtyamov:
Владимир, третья линия - это прогнозная, так получается?

Александр уже нарисовал.

Две линии ни о чем не сообщают. А вот третья уже начинает давать представление о будущем поведении цены. Чем больше линий, тем больше информации о цене. 

 
Aleksandr Yakovlev:
Как то так)))

Надо пояснить, что не зеленая линия тренд, а группа линий с зеленой это тренд.

 
Uladzimir Izerski:

Надо пояснить, что не зеленая линия тренд, а группа линий с зеленой это тренд.

Да да, конечно.


 

Так даже понятней будет)))

Такие рисунки можно смело в книжку по трейдингу вставлять)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Да да, конечно.


Надеюсь, все понимают, что КЛАССИЧЕСКИЕ примеры в "наскальной живописи" ни о чем не говорят, так как на исключениях от "классики" можно потерять намного больше , чем прибыль на академических примерах...
 
Serqey Nikitin:
Надеюсь, все понимают, что КЛАССИЧЕСКИЕ примеры в "наскальной живописи" ни о чем не говорят, так как на исключениях от "классики" можно потерять намного больше , чем прибыль на академических примерах...

Вот это все по классике торговли с 23 марта.


 
Serqey Nikitin:
Надеюсь, все понимают, что КЛАССИЧЕСКИЕ примеры в "наскальной живописи" ни о чем не говорят, так как на исключениях от "классики" можно потерять намного больше , чем прибыль на академических примерах...

Классика, она и в африке классика и работает на любом рынке.
Кто не оседлал простые истины, тому они действительно кажутся наскальной живописью, и мало о чём говорят.
Но что самое удивительное, все приёмы до безобразия просты и они работают.
Смысл то не изобрести велосипед, а забрать с рынка деньги.

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