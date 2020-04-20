Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет?

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Renat Akhtyamov:

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Все зависит от масштаба. Возьмите синус для начала. Пусть амплитуда синуса будкт 10 пунктов. Если мы нарежем синус с шагом 1 пункт и будем исследовать 10 отсчетов, то это будет тренд. Если нарежем по 2 пункта и будем анализировать 10 отсчетов, то будет... вы думали я скажу флет) нет, будет тоже тренд. Но тут опять нужно вернуться к определению, что такое трендовое движение. Пока я не видел, чтобы кто-то назвал правильное определение.
Но если нарезать синус с шагом 10 пунктов, то будет флет.
 
Maxim Romanov:
Все зависит от масштаба.

Да, Вы правы!  Тренд определяется на БОЛЬШИХ таймфреймах...

Если линии с месячного --- недельного --- дневного графиков, то можно говорить о НАЛИЧИИ тренда.

Если графики меньше, то уже данные картинки нужно рассматривать в КОМПЛЕКТЕ с большими графиками..., и тогда появится ясность в данном вопросе.

 
Serqey Nikitin:

Да, Вы правы!  Тренд определяется на БОЛЬШИХ таймфреймах...

Если линии с месячного --- недельного --- дневного графиков, то можно говорить о НАЛИЧИИ тренда.

Если графики меньше, то уже данные картинки нужно рассматривать в КОМПЛЕКТЕ с большими графиками..., и тогда появится ясность в данном вопросе.

Нет, я вообще о другом пишу.
 


 

 
Maxim Romanov:
Нет, я вообще о другом пишу.
Ну почему о другом?  Как раз масштаб играет основную роль. Если эта  "наскальная живопись"  с тикового графика,  то разговор про тренд или флэт просто пустой...
 
Serqey Nikitin:
Ну почему о другом?  Как раз масштаб играет основную роль. Если эта  "наскальная живопись"  с тикового графика,  то разговор про тренд или флэт просто пустой...

Отойдем от рыночных графиков и упростим до максимума. На каком масштабе нужно анализировать синус, чтобы понять тренд там или флет?

[Удален]  
Maxim Romanov:

Отойдем от рыночных графиков и упростим до максимума. На каком масштабе нужно анализировать синус, чтобы понять тренд там или флет?

Я думаю, ни на каком....

Другими словами, нужно научиться определять тренд и флэт на ОДНОМ единственном графике!

ПС. На том, на котором торгуешь.
 
Maxim Romanov:

Отойдем от рыночных графиков и упростим до максимума. На каком масштабе нужно анализировать синус, чтобы понять тренд там или флет?

у синуса вроде как нет флета и тренда

да и анализировать синус, чтобы узнать "где мы сейчас" достаточно 1/4 периода т.е. Pi/2 

сложнее если мы не знаем, что это точно синус, а нам дали косинус, но если будет "образец", то его можно сопоставить с предложенным рядом уже на 1/2 периода, т.е. Pi


ну и по сабжу, если вспомнить, что пишут волновики, то основная проблема определить где начало импульса, далее уже по схеме составления волновой разметки, 

так и в задаче ТС, нет смысла без определения, что считать импульсом (началом)....да и если в терминале отключить автомасштабирование графика символа (включено по умолчанию), то вот эти трендофлеты уже не будут так четко определяться даже на глаз....в общем не благодарите )))

 

Джокер какой-то получается...


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