Синим и красным - движение цены. Наш анализ по черной линии (два варианта). Что изображено - тренды или флет?
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Все зависит от масштаба.
Да, Вы правы! Тренд определяется на БОЛЬШИХ таймфреймах...
Если линии с месячного --- недельного --- дневного графиков, то можно говорить о НАЛИЧИИ тренда.
Если графики меньше, то уже данные картинки нужно рассматривать в КОМПЛЕКТЕ с большими графиками..., и тогда появится ясность в данном
вопросе.
Да, Вы правы! Тренд определяется на БОЛЬШИХ таймфреймах...
Если линии с месячного --- недельного --- дневного графиков, то можно говорить о НАЛИЧИИ тренда.
Если графики меньше, то уже данные картинки нужно рассматривать в КОМПЛЕКТЕ с большими графиками..., и тогда появится ясность в данном
вопросе.
Нет, я вообще о другом пишу.
Ну почему о другом? Как раз масштаб играет основную роль. Если эта "наскальная живопись" с тикового графика, то разговор про тренд или флэт просто пустой...
Отойдем от рыночных графиков и упростим до максимума. На каком масштабе нужно анализировать синус, чтобы понять тренд там или флет?
Отойдем от рыночных графиков и упростим до максимума. На каком масштабе нужно анализировать синус, чтобы понять тренд там или флет?
Я думаю, ни на каком....
Другими словами, нужно научиться определять тренд и флэт на ОДНОМ единственном графике!ПС. На том, на котором торгуешь.
Отойдем от рыночных графиков и упростим до максимума. На каком масштабе нужно анализировать синус, чтобы понять тренд там или флет?
у синуса вроде как нет флета и тренда
да и анализировать синус, чтобы узнать "где мы сейчас" достаточно 1/4 периода т.е. Pi/2
сложнее если мы не знаем, что это точно синус, а нам дали косинус, но если будет "образец", то его можно сопоставить с предложенным рядом уже на 1/2 периода, т.е. Pi
ну и по сабжу, если вспомнить, что пишут волновики, то основная проблема определить где начало импульса, далее уже по схеме составления волновой разметки,
так и в задаче ТС, нет смысла без определения, что считать импульсом (началом)....да и если в терминале отключить автомасштабирование графика символа (включено по умолчанию), то вот эти трендофлеты уже не будут так четко определяться даже на глаз....в общем не благодарите )))
Джокер какой-то получается...
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