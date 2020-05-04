Стиль и ширина линии во входных параметрах советника
Стиль линий задается командою:
ObjectSet(nm, OBJPROP_WIDTH, wd);
где nm - имя линии (string) и wd - ширина линии (int).
Стиль линий задается командою:
где nm - имя линии (string) и wd - ширина линии (int).
Я имел ввиду, как задать input параметр, чтобы во входных параметрах советника
были раскрывающиеся списки как в стандартных графических объектах
Я имел ввиду, как задать input параметр, чтобы во входных параметрах советника
были раскрывающиеся списки как в стандартных графических объектах
Для этого надо задать тип переменной как перечисление ENUM_LINE_STYLE
Этот вариант описывал в первом посте. Тогда будет просто текстовое перечисление. Такое можно и самому через enum сделать. А чтобы именно полоски были, штрихи, пунктиры. В индикаторе ведь можно indicator_style задать.
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Всем привет. Иногда требуется через параметры советника задать свойства линии, которыми этот советник будет манипулировать на графике.
Тип переменной сolor дает одинаковые возможности выбора цвета как в свойствах линии, так и через свойства советника. Но вот стиль и ширина линии.
В свойствах графических объектов задается так:
нечто похожее можно задать в индикаторе через #property indicator_style и indicator_width
А в советнике никак нельзя вызвать такой тип перечисления как выше на картинке?
ENUM_LINE_STYLE задает текстовое перечисление, что не совсем удобно для тех, кто заказывает советники и хочет видеть идентичность и в графических объектах и в своем новом советнике.
Кто-то знает, есть ли решение для советников?