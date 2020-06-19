Функция - Метод сортировки массива структур. Приз 10$ - страница 4
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А в чем проблема???
в том что кроме собственно функции надо обязательно делать на нее typedef и создавать переменную, просто чтобы передать функцию как параметр. что собственно и делается у вас под макросом лямбды.
Проверил, работает.
К сожалению нет (((
К сожалению нет (((
У вас не работает сортировка в МТ4.
Вот туда и вставляйте в условную компиляцию вызов предложенной сортировки для МТ4, а код для МТ5 не трогайте.
К сожалению нет (((
Обновите MT4.
проверил код в МТ4, все работает
2020.04.21 23:27:35.728 Script t EURUSD,H1: removed
2020.04.21 23:27:35.726 t EURUSD,H1: uninit reason 0
2020.04.21 23:27:35.726 t EURUSD,H1: 1.08685 1.087231.085271.08542020.04.21 18:00:001.08518 1.087021.084561.086842020.04.21 19:00:001.0843 1.085271.084291.085172020.04.21 20:00:001.08503 1.085061.08411.084292020.04.21 21:00:001.08535 1.08551.084971.085022020.04.21 22:00:00
2020.04.21 23:27:35.726 t EURUSD,H1:
Сортируем по времени.
2020.04.21 23:27:35.726 t EURUSD,H1: 1.08503 1.085061.08411.084292020.04.21 21:00:001.0843 1.085271.084291.085172020.04.21 20:00:001.08535 1.08551.084971.085022020.04.21 22:00:001.08518 1.087021.084561.086842020.04.21 19:00:001.08685 1.087231.085271.08542020.04.21 18:00:00
2020.04.21 23:27:35.726 t EURUSD,H1:
Сортируем по high-цене.
2020.04.21 23:27:35.726 t EURUSD,H1: 1.08503 1.085061.08411.084292020.04.21 21:00:001.08535 1.08551.084971.085022020.04.21 22:00:001.0843 1.085271.084291.085172020.04.21 20:00:001.08685 1.087231.085271.08542020.04.21 18:00:001.08518 1.087021.084561.086842020.04.21 19:00:00
2020.04.21 23:27:35.726 t EURUSD,H1:
Сортируем по open-цене.
2020.04.21 23:27:35.726 t EURUSD,H1: 1.08685 1.087231.085271.08542020.04.21 18:00:001.08518 1.087021.084561.086842020.04.21 19:00:001.0843 1.085271.084291.085172020.04.21 20:00:001.08503 1.085061.08411.084292020.04.21 21:00:001.08535 1.08551.084971.085022020.04.21 22:00:00
2020.04.21 23:27:35.726 t EURUSD,H1:
Бары без сортировки - как получили.
2020.04.21 23:27:35.726 t EURUSD,H1: initialized
2020.04.21 23:27:34.279 Script t EURUSD,H1: loaded successfully
билд MT4 build 1262
распринтовывал так:
В предоставленном коде забыл был завернуть основную функцию ArraySortStruct назад в макрос, что бы можно было указывать поле сортировки.
Но автор топика упорно молчит, видимо одному мне это надо...
Алгоритм:
1. Структура = Строка. Первый цикл.
2. Сортируем массив строк. Второй цикл (сложный, пузырьковый).
3. Строка = Структура. Третий цикл.
Вряд-ли быстрее получится.
Причина:
1. Структуры представлены в системе в виде строк, надо только выравнивание учесть (побайтно).
2. Скорость обработки строк значительно выше скорости обработки других типов данных.
3. В цикле выполняется только одна операция сравнения двух строк. Значения полей сравнивать не надо.
Я так в начале 90-х на Clarion делал. Летало.
В предоставленном коде забыл был завернуть основную функцию ArraySortStruct назад в макрос, что бы можно было указывать поле сортировки.
Но автор топика упорно молчит, видимо одному мне это надо...
Я так в начале 90-х на Clarion делал. Летало.
до слез! )))
вспомнил первый семестр 1-го курса и первые пары практики по алгоритмам и программированию.... даже не помню, что учили, кажется Паскаль сначала,НО занятия были на БЭВМ в терминальных классах, компиляция программы на 15-20 строк...ну сначала по 2-3 минуты, потом до 20 минут когда народ массово код допечатал и синтаксические ошибки устранил
со второго семестра уже на 486-х занимались
летало! ))))
ЗЫ: если не ошибаюсь то это были ЕС-1035 ....летало!
до слез! )))
вспомнил первый семестр 1-го курса и первые пары практики по алгоритмам и программированию.... даже не помню, что учили, кажется Паскаль сначала,НО занятия были на БЭВМ в терминальных классах, компиляция программы на 15-20 строк...ну сначала по 2-3 минуты, потом до 20 минут когда народ массово код допечатал и синтаксические ошибки устранил
со второго семестра уже на 486-х занимались
летало! ))))
ЗЫ: если не ошибаюсь то это были ЕС-1035 ....летало!
Я начинал на первой в мире персональной электронной цифровой вычислительной машине в 1976. МИР называлась (машина для инженерных работников), разработка Киевского института кибернетики АН УССР. После был Минск-32, ну а дальше - ЕС.