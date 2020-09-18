О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 50

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secret:

В следующий раз у вас может депозита не хватить чтобы дождаться прибыли. Это и называется "пересиживание".

Нет. Красота именно в устойчивости системы. Наглядно показано, целой неделей в рынке, что коэффициенты были подобраны грамотно, в том смысле, что за целую неделю сильно ничто никуда не уплыло. Более того, в течение всего этого времени было известно, каков знак рассогласования, в какую сторону нужно было стоять. Я и стоял. Это не так уж и сложно было, когда знаешь, что рассогласование обязано будет схлопнуться. Ведь корреляция дополнительных кривых строго единица. От того, что прошёл день, или два, или неделя, ничего никуда не уплывает: если рассогласование есть, оно схлопнется. Картинки позже покажу. 
 
Renat Akhtyamov:

почти, просто не так надо и не наоборот


Да, половина наоборот, а половина не наоборот.)

 
Mikhael1983:
Закрылся. Всё же вечер пятницы. Пока не за компьютером, попозже посмотрим как это выглядело на графиках. Прибыль 375 долларов. Не то чтоб много, но и не особо мало: минус большую часть времени в эти дни был примерно таков же, минус 300-400 долларов. Иногда до минус 700. 

375 долларов. Куплю пару бутылочек хорошего вина. 

Предоставите не реале погонять?

 
Mikhael1983:
Нет. Красота именно в устойчивости системы. Наглядно показано, целой неделей в рынке, что коэффициенты были подобраны грамотно, в том смысле, что за целую неделю сильно ничто никуда не уплыло. Более того, в течение всего этого времени было известно, каков знак рассогласования, в какую сторону нужно было стоять. Я и стоял. Это не так уж и сложно было, когда знаешь, что рассогласование обязано будет схлопнуться. Ведь корреляция дополнительных кривых строго единица. От того, что прошёл день, или два, или неделя, ничего никуда не уплывает: если рассогласование есть, оно схлопнется. Картинки позже покажу. 

Может вы знаете ответ на вопрос, который я задавал здесь?

О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
  • 2020.01.17
  • www.mql5.com
Доброго времени суток. В преддверии нового года решил сделать достоянием общественности один из очевидных выводов о природе рынка...
 
khorosh:
А вот кто-нибудь встречал в интернете или может сам знает, есть ли объяснение с применением математики, что торговать парный трейдинг еврой и фунтом чем то выгодней, чем торговать их кроссом. Я пока строгого доказательства для себя не нашёл.

Уважаемый khorosh, ну какое Вам объяснение нужно, кроме того, что я подробно разжевал? Чистая арифметика, простая. Рассматриваете приращения. Получаете строгую (!) формулу, связывающую приращение delta_EURGBP с приращениями delta_EURUSD, и delta_GBPUSD.

Чуть позже (может быть, завтра) могу выложить эти простые соотношения. Понимаете, короче, как разложить сделку по EURGBP в пару сделок по EUR/что-нибудь и GBP/что-нибудь (чем-нибудь может быть USD).

Таким образом, ответ на Ваш вопрос таков: когда Вы торгуете линейной комбинацией EUR/что-нибудь и GBP/что-нибудь, Вы имеете возможность управлять долями EUR и GBP в сделке независимо, в сделке же по EURGBP соотношение долей EUR и GBP определено заранее, величиной EURGBP в момент открытия сделки (и это наперед заданное соотношение весьма редко будет именно таким, как Вам нужно).

 
Mikhael1983:
Нет. Красота именно в устойчивости системы. Наглядно показано, целой неделей в рынке, что коэффициенты были подобраны грамотно, в том смысле, что за целую неделю сильно ничто никуда не уплыло. Более того, в течение всего этого времени было известно, каков знак рассогласования, в какую сторону нужно было стоять. Я и стоял. Это не так уж и сложно было, когда знаешь, что рассогласование обязано будет схлопнуться. Ведь корреляция дополнительных кривых строго единица. От того, что прошёл день, или два, или неделя, ничего никуда не уплывает: если рассогласование есть, оно схлопнется. Картинки позже покажу. 

А я не соглашусь. Одна свечка по аналогии вечера 12.12.2019 не в ту сторону и всё прощай депо. Надо как-то ограничивать убытки в случае неудачного входа ... Без этого на дальней дистанции однозначно будет слив.  

 
Mikhael1983:
Если нет, сейчас скрин с компа покажу.

Вот.

 
Mikhael1983:

Уважаемый khorosh, ну какое Вам объяснение нужно, кроме того, что я подробно разжевал? Чистая арифметика, простая. Рассматриваете приращения. Получаете строгую (!) формулу, связывающую приращение delta_EURGBP с приращениями delta_EURUSD, и delta_GBPUSD.

Чуть позже (может быть, завтра) могу выложить эти простые соотношения. Понимаете, короче, как разложить сделку по EURGBP в пару сделок по EUR/что-нибудь и GBP/что-нибудь (чем-нибудь может быть USD).

Таким образом, ответ на Ваш вопрос таков: когда Вы торгуете линейной комбинацией EUR/что-нибудь и GBP/что-нибудь, Вы имеете возможность управлять долями EUR и GBP в сделке независимо, в сделке же по EURGBP соотношение долей EUR и GBP определено заранее, величиной EURGBP в момент открытия сделки (и это наперед заданное соотношение весьма редко будет именно таким, как Вам нужно).

ну, ...

не

просто будет EURGBP и одно из двух в бонус: EURUSD или GBPUSD

ну и самое интересное - откуда сигнал на закрытие, он был вобще?
 
Mikhael1983:

Уважаемый khorosh, ну какое Вам объяснение нужно, кроме того, что я подробно разжевал? Чистая арифметика, простая. Рассматриваете приращения. Получаете строгую (!) формулу, связывающую приращение delta_EURGBP с приращениями delta_EURUSD, и delta_GBPUSD.

Чуть позже (может быть, завтра) могу выложить эти простые соотношения. Понимаете, короче, как разложить сделку по EURGBP в пару сделок по EUR/что-нибудь и GBP/что-нибудь (чем-нибудь может быть USD).

Таким образом, ответ на Ваш вопрос таков: когда Вы торгуете линейной комбинацией EUR/что-нибудь и GBP/что-нибудь, Вы имеете возможность управлять долями EUR и GBP в сделке независимо, в сделке же по EURGBP соотношение долей EUR и GBP определено заранее, величиной EURGBP в момент открытия сделки (и это наперед заданное соотношение весьма редко будет именно таким, как Вам нужно).

Ждём ... :)

С нетерпением ... А если сегодня? :):):) Вечер пятницы самое то ...

Ко мне коля пришёл ... Я свободен! :):):)

 
Renat Akhtyamov:
ну и самое интересное - откуда сигнал на закрытие, он был вобще?

Я мотивировал закрытие тем, что уже вечер пятницы, и не хочу оставлять на следующую неделю. Каково при этом было рассогласование - самому интересно. По ощущениям оно несильно уже отличалось от нуля, и много прибыли сверх закрытой я не упустил. Сейчас построю историю за неделю и посмотрим.

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