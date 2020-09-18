О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 49
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Такое ощущение, что форекс дети придумали, судя по ветке. Хоть парный хоть непарный, не по зубам вам. Все там предусмотрено от таких умников. Проверено десятилетиями уже и никто не хакнул форекс т.е. уязвимостей нет
Не логично. Получается что дети умнее взрослых, раз придумали форекс без уязвимостей.)
Я ещё в соседней ветке заметил что вы неординарный человек)), такие интересные вещи рассказываете. Вы сами можете объяснить хотя-бы теоретический механизм как такое может быть? Вы знаете как работает рынок то вообще?
Очень просто может быть, это называется нехватка ликвидности. Представьте, что в какой-то момент случилось так, что условные 90% из N участников рынка купили актив и сидят в позиции в ожидании роста. Но роста нет, т.к. больше никто не покупает, и так уже все сидят в покупках. Но ведь сделки открываются не навечно, а с целью выхода по более выгодной цене или через некоторое время. Цена стоит, время идет и для кого-то наступает пора закрывать позицию. Что происходит с ценой, когда почти весь участвующий в рынке капитал уже задействован и свободных средств на откуп продаваемого актива у покупателей нет? Цена падает, делая таким образом откуп актива более выгодным. Вот это и есть кризис ликвидности и наступает мнимый парадокс, когда казалось бы все покупают, почти никто не продает, а цена при этом идет вниз.
Не логично. Получается что дети умнее взрослых, раз придумали форекс без уязвимостей.)
Очень просто может быть, это называется нехватка ликвидности. Представьте, что в какой-то момент случилось так, что условные 90% из N участников рынка купили актив и сидят в позиции в ожидании роста. Но роста нет, т.к. больше никто не покупает, и так уже все сидят в покупках. Но ведь сделки открываются не навечно, а с целью выхода по более выгодной цене или через некоторое время. Цена стоит, время идет и для кого-то наступает пора закрывать позицию. Что происходит с ценой, когда почти весь участвующий в рынке капитал уже задействован и свободных средств на откуп продаваемого актива у покупателей нет? Цена падает, делая таким образом откуп актива более выгодным. Вот это и есть кризис ликвидности и наступает мнимый парадокс, когда казалось бы все покупают, почти никто не продает, а цена при этом идет вниз.
Правильно. Бизнес занимается обменом, а спекулянты наполнением ликвидностью.
Разные цели))
Тем самым временем сигнал вышел в плюс.
ну и я в плюсе, хоть и наоборот
;)
ну и я в плюсе, хоть и наоборот
;)
Наоборот, значит в минусе.)
Наоборот, значит в минусе.)
почти, просто не так надо и не наоборот
https://youtu.be/jV9uXh_1Pso
;)
Бл..... ха))))))))))) поржал))
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