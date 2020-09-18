О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 108
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У меня 4 пары со вчера закрыто, осталась евро/фунт, сейчас закрою в +2-3пп. Сигнал по моей системе уже исчерпан.
Сегодня продолжу отбор новых сигналов.
За вчера +40пп, ну и пару пунктов будет с евро/фунта. Просадка была только по фунту -45пп, не усреднял, хотя усреднением уже давно закрылся-бы
Если тренд по еврофунту не развернётся, и окажется, что это лишь коррекция, то я могу оказаться в просадке. Тогда при пробое минимума еврофунта поставлю лок. Вход был неправильный из-за того, что индикатор был зашумлённый. Уже после входа доработал его(сгладил все три кривые). Теперь открываться буду с некоторым запаздыванием, но зато в правильном направлении.
Там где линия вниз - снятия. Сегодня так-же будет снятие, всегда это делаю по пятницам
Большой рост не смотрите, то не по этой системе. Счёт открыт 11 декабря, то есть ему 1.5 месяца
Это кстати с этого счёта. Все усреднения на скрине
Так-же хороший пример того, как попал против затяжного тренда и с него вышел почти бесстрашно
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
Vitaly Muzichenko, 2020.01.21 12:08
Примерно та-же система, но вероятно с другим расчётом. Усреднение имеет своё место - это рынок
Первый вход сделан 13 января, потом два усреднения. Все сдвижки/раздвижки на скрине
Сегодня вышел в +3пп с учётом всех расходов. Трейд длился неделю и принёс пару долларов.
Всё было по системе, были раздвижки и правильные сигналы, но попал в сильный тренд по франку. Такое бывает в случаях 1/10. Этот трейд считаем неудачным и ищем другие сигналы.
Подтверждается факт того, что система работает не в убыток, но нужно соблюдать ММ, чтоб когда попадаем в убыток по одной корзине, иметь возможность торговать другой корзиной.
Очевидно хочет найти инвестора или покупателя на свою ТС.
Это кстати с этого счёта. Все усреднения на скрине
Так-же хороший пример того, как попал против затяжного тренда и с него вышел почти бесстрашно
У тебя на скрине какой таймфрейм?
Дубею!
Объясните мне куда ставить больший лот, а куда меньший.
1. eurusd = купить, gbpusd = продать. Куда лот больше ставить?
2. eurusd = продать, gbpusd = купить. Куда лот больше ставить?
Спасибо!
Дубею!
Объясните мне куда ставить больший лот, а куда меньший.
1. eurusd = купить, gbpusd = продать. Куда лот больше ставить?
2. eurusd = продать, gbpusd = купить. Куда лот больше ставить?
Спасибо!
надо посмотреть стоимость пункта по каждой паре, это если в моменте
Дубею!
Объясните мне куда ставить больший лот, а куда меньший.
1. eurusd = купить, gbpusd = продать. Куда лот больше ставить?
2. eurusd = продать, gbpusd = купить. Куда лот больше ставить?
Спасибо!
Всегда у евры лот должен быть больше.
надо посмотреть стоимость пункта по каждой паре, это если в моменте
Стоимость пункта для евры и фунта не имеет значения, она у них одинаковая.