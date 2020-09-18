О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 108

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Vitaly Muzichenko:

У меня 4 пары со вчера закрыто, осталась евро/фунт, сейчас закрою в +2-3пп. Сигнал по моей системе уже исчерпан.

Сегодня продолжу отбор новых сигналов.

За вчера +40пп, ну и пару пунктов будет с евро/фунта. Просадка была только по фунту -45пп, не усреднял, хотя усреднением уже давно закрылся-бы

Если тренд по еврофунту  не развернётся, и окажется, что это лишь коррекция, то я могу оказаться в просадке. Тогда при пробое минимума еврофунта поставлю лок. Вход был неправильный из-за того, что индикатор был зашумлённый. Уже после входа доработал его(сгладил все три кривые). Теперь открываться буду с некоторым запаздыванием, но зато в правильном направлении. 

 

Там где линия вниз - снятия. Сегодня так-же будет снятие, всегда это делаю по пятницам

Большой рост не смотрите, то не по этой системе. Счёт открыт 11 декабря, то есть ему 1.5 месяца


 

Это кстати с этого счёта. Все усреднения на скрине

Так-же хороший пример того, как попал против затяжного тренда и с него вышел почти бесстрашно

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О неравной вероятности движения цены вверх или вниз

Vitaly Muzichenko, 2020.01.21 12:08

Примерно та-же система, но вероятно с другим расчётом. Усреднение имеет своё место - это рынок



Первый вход сделан 13 января, потом два усреднения. Все сдвижки/раздвижки на скрине


Сегодня вышел в +3пп с учётом всех расходов. Трейд длился неделю и принёс пару долларов. 

Всё было по системе, были раздвижки и правильные сигналы, но попал в сильный тренд по франку. Такое бывает в случаях 1/10. Этот трейд считаем неудачным и ищем другие сигналы.

Подтверждается факт того, что система работает не в убыток, но нужно соблюдать ММ, чтоб когда попадаем в убыток по одной корзине, иметь возможность торговать другой корзиной.


 
Grigori.S.B:

Очевидно хочет найти инвестора или покупателя на свою ТС.

Не, просто ЧСВ зашкаливает)
 
Vitaly Muzichenko:

Это кстати с этого счёта. Все усреднения на скрине

Так-же хороший пример того, как попал против затяжного тренда и с него вышел почти бесстрашно


У тебя на скрине какой таймфрейм?

[Удален]  
а где сигнал? последний эксперимент пошел по п...?
 

Дубею!


Объясните мне куда ставить больший лот, а куда меньший.

1. eurusd = купить, gbpusd = продать. Куда лот больше ставить?

2. eurusd = продать, gbpusd  = купить. Куда лот больше ставить?


Спасибо!

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:

Дубею!


Объясните мне куда ставить больший лот, а куда меньший.

1. eurusd = купить, gbpusd = продать. Куда лот больше ставить?

2. eurusd = продать, gbpusd  = купить. Куда лот больше ставить?


Спасибо!

надо посмотреть стоимость пункта по каждой паре, это если в моменте

 
Evgeniy Chumakov:

Дубею!


Объясните мне куда ставить больший лот, а куда меньший.

1. eurusd = купить, gbpusd = продать. Куда лот больше ставить?

2. eurusd = продать, gbpusd  = купить. Куда лот больше ставить?


Спасибо!

Всегда у евры лот должен быть больше.

 
Maxim Dmitrievsky:

надо посмотреть стоимость пункта по каждой паре, это если в моменте

Стоимость пункта для евры и фунта не имеет значения, она у них одинаковая.

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