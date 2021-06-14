Квантовый анализ Дука - страница 65
голову в песок - это когда искать виноватых и всемирный заговор, вместо того, чтобы делом заниматься и экономику поднимать свою и своей страны...
В плане ликбеза (лик.без. - ликвидация безграмотности)
Легенда, что напуганный страус прячет голову в песок, вероятно, происходит от того факта, что самка страуса, сидящая на гнезде, в случае опасности распластывает по земле шею и голову, стремясь стать незаметной на фоне окружающей саванны. Так же страусы поступают при виде хищников.
.
Да ладно!
Вы что, еще кодить умеете, а не только кости мыть?!
Интересно бы посмотреть хоть краем глаза на Ваши творения.
Ну вот, ты уже перевернул всё с ног на голову... Кости мою не я. Я то как раз противостою здешним "мойщикам костей".
А вот кодить умеешь только ты, и те, кто тебе симпатичен. Остальные не умеют. Так что и краем глаза не надо тебе, а то зацепившись, можешь глаза вывернуть.
ну ладно, ладно. Не обижайся.
Может, действительно, умеешь. Я ж не знаю.
А из меня кодер весьма посредственный. Код пишу ужасный. Самому противно. Поэтому и учиться сейчас пошел.
А ты внимательно проанализируй кем и зачем эти склоки затеваются.
Более того, они прямо оглашают свои задачи по "удалению ветки". Неужели ты этого не заметил?
Будь объективным.
Вот тут не понял, извиняюсь заранее.
Удаление или не удаление какой-либо ветки - это ж вообще на усмотрение модераторов.
Мы, участники форума, можем только отметить какие-то моменты и привлечь к этому их внимание, как в данном случае - практически явный призыв на платное обучение через скайп. Это же ведь недопустимо, если я правильно понимаю?
Как по мне, тут не было никакого затевания - это реальные мнения участников обсуждения.
И, кстати, Maxim Dmitrievsky забанен. Но ведь он написал то же самое - привлечение внимания для рассмотрения модераторами - только другими словами... Странное дело..
Ты дружков своих по плечу похлопывай.
ну прям, святая простота...
.. Как есть. Все-таки, наверное, что-то не понимаю.P.S. От себя могу точно сказать, что никакого "они" нет. Каждый лишь выражает свое мнение. И если Maxim Dmitrievsky забанен по этой причине, то вот это как раз и не понятно.
пока автор ветки хранит грозное молчание зазвав в скйпо-семинары, все прочие пере@#лись :-)
ТС, вы уже явите миру чудо...пару-тройку сделок в демке что-ли
PS/ за маркетинг конечно 4-. Это высокая оценка
И, кстати, Maxim Dmitrievsky забанен. Но ведь он написал то же самое - привлечение внимания для рассмотрения модераторами - только другими словами... Странное дело..
Да, очень странно.
Даже настроение портится. Дмитриевский один из немногих, чьи посты читаю и стараюсь не пропускать. Даже если яду выпускает на кого-то, как правило аргументирует это.
Банить других надо. Тех, кто использует в общении с другими такие слова как "дебил", "глупец" и т.д...