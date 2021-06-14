Квантовый анализ Дука - страница 60
он же давно уже написал - по всем фин. вопросам в личку, т.е. тема чисто заманушная
заманушники по другому работают...
Дедуся, попробуй сторожем в магазин устроиться - там физикЕ знать не надобно.
Александр, а вдруг, если тот волшебник, по которому Вы испытываете такую дикую ностальгию, воскрес?
А Вы его пытаетесь распять (или раз семь) ...
Судя по количеству инфы от ТС по теме, его реакциям и действиям, сейчас его задача - как можно больше страниц обсуждения (типа ажиотаж).
Чтобы все неудобоваримое было скрыто в количестве страниц. Заинтересовавшимся будет уже непросто прочитать всю ветку, а личные всегда открыты)
Ведь если все было бы не для заманухи, а по делу, то не было бы его отписок на комментарии при практически полном отсутствии информации по предмету, о чем НЕОДНОКРАТНО ему уже писали другие участники форума.
(да,да. это мое сообщение тоже наполняет ветку, что конечно же сейчас кто-то захотел сказать, но оно как раз главным образом для ТС - разводим? или где?)
А я чё? Наоборот, меня эта тема заинтересовала - она напрямую связана с моим профильным образованием. И идеи, новые идеи ищу, конечно же.
Но, мне нужен не просто пересказ теории Дука, а ее качественный анализ - откуда что берется и почему. Образец ведения темы я показал в своих постах.
Но, увы, ТС слабоват - в физике не шарит от слова "совсем".
Да, ладно, пусть шпарит по написанному. Если будет у него профит - порадуюсь.
Вас, математиков, тоже много. Один Александр_К отдувается)))
Разобрали бы тему по гайкам
заманушники по другому работают...
все по разному.. он много лет вел аналитику в дц с этими каналами. Не снискал большой популярности, хотя ввел понятие квантового анализа
Чем больше ТИЦ на эту тему тем автору лучше (как минимум), дальше с заинтересованными лицами можно делать разные вещи
это я рассказываю о методах рекламы в интернете
именно об этом и написал выше )наша задача - либо что бы эту тему удалили, либо всем пофигу. Никакого познавательного контента тут нету, тем более полезного
Попробуем теперь разобраться в формулах Дука, которым он присвоил свое имя:
Сейчас нас интересует длина волны Lambda=2*r
Смотрим классическое определение:
Из формул де Бройля имеем:
Lambda=(2*Pi*h*n)/p, где
Pi=3,1415926...
h - постоянная Планка
n - единичный вектор в направлении распространения волны
p - импульс частицы
В данном случае, размерности правой и левой частей соотношения совпадают.
В задаче Фейнмана скорость света с (фактически скорость релятивистской частицы), масса частицы m и постоянная Планка h =1
В этом случае импульс частицы p=m*c=1.
Получаем:
Lambda=2*Pi*n, где n - единичный вектор в направлении распространения волны
А у Дука длина волны Lambda=2*r.
А куда число Пи исчезло? Я фиг его знаю... Далее теорию можно не рассматривать.
Экий ты скорый резюме выдавать...
--- это константа. По сути дела, это масштабный множитель. Поэтому зацикливаться на отсутствии числа Пи не надо. Если же очень захочется увидеть число Пи, то этого можно очень легко добиться перенормировкой величины h. В этом случае это будет величина, соответствующая по смыслу постоянной Планка, но действующая уже на этом масштабе.
Это я просто к тому, чтобы физики не забывали про третий закон Ньютон, ибо он работает не только в мире материальных тел.