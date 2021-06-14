Квантовый анализ Дука - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты дружков своих по плечу похлопывай.
Ой, сорян, наступил видно на мозоль больной.
Ну да, ну да. На форуме уже более 10 лет. сообщений больше 6 с половиной тыщ и при этом ни одного кода, даже в сообщениях. И при этом всех поучаешь и сражаешься с невидимым врагом, который живет лишь внутри собственной головы.
Ну ржачно же!!!
У меня хоть дружики есть, а у тебя одни враги кругом.
Да, очень странно.
Даже настроение портится. Дмитриевский один из немногих, чьи посты читаю и стараюсь не пропускать. Даже если яду выпускает на кого-то, как правило аргументирует это.
Банить других надо. Тех, кто использует в общении с другими такие слова как "дебил", "глупец" и т.д...
Если что я к этим не отношусь, я всегда пишу "дибил" (через и))
пока автор ветки хранит грозное молчание зазвав в скйпо-семинары, все прочие пере@#лись :-)
ТС, вы уже явите миру чудо...пару-тройку сделок в демке что-ли
PS/ за маркетинг конечно 4-. Это высокая оценка
чую что нет
;)
Если что я к этим не отношусь, я всегда пишу "дибил" (через и))
не всегда. Здесь писал через "е" )). Конечно же я не про Вас.
У автомата все через букву "е"
Ой, сорян, наступил видно на мозоль больной.
Ну да, ну да. На форуме уже более 10 лет. сообщений больше 6 с половиной тыщ и при этом ни одного кода, даже в сообщениях. И при этом всех поучаешь и сражаешься с невидимым врагом, который живет лишь внутри собственной головы.
Ну ржачно же!!!
У меня хоть дружики есть, а у тебя одни враги кругом.
Омар Хайям
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Омар Хайям
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Омар Хайям на удивление хорошо сочинял на русском
Омар Хайям
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Омар прав. Ну так и будь один.
Зачем все время искать общения с теми, кого ты не понимаешь и которые тебя не понимают.
Даже если ты мудрец, а остальные глупцы, то мудрец должен понимать, что глупцы не станут мудрее, если им говорить каждый раз что они глупцы. Значит ты не мудрец...
Омар прав. Ну так и будь один.
Зачем все время искать общения с теми, кого ты не понимаешь и которые тебя не понимают.
Даже если ты мудрец, а остальные глупцы, то мудрец должен понимать, что глупцы не станут мудрее, если им говорить каждый раз что они глупцы. Значит ты не мудрец...
демагогия...
демагогия...
истину глаголю...
демагогия...
слушай, а почему ты по ночам не спишь?
Бессоница мучает? Нервишки? Все думаешь как врагов победить?