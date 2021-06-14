Квантовый анализ Дука - страница 29
Пытался в списках найти, не увидел.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dukascopy_Bank
Нет ответа.
Обычный свистёж, без пруфов, что этот документ имеет хоть какое-то отношение к нему...
по легенде это был его отец, но подтверждений этому никаких...
А яндекс вместо легенды не пробовал?
Господа аналитики и трейдеры!
Изучение форума показало, что квантовому анализу Дука уделяется незаслуженно мало внимания.
...
Ну так, хотя бы в ветке, которую вы открыли и посвятили этому самому анализу, сами хоть чуть-чуть уделите ему внимания.
Информационные сообщения выкладываю ежедневно, так что претензию не принимаю. Посмотрите дату моего первого сообщения. А не отвечать участникам дискуссии считаю проявлением неуважения.
Ну хоть парочку покажите этих информационных сообщений.
О КВАНТОВЫХ КАНАЛАХ 2
Для квантовой цены, как и для любой другой квантовой системы должен быть справедлив принцип неопределенности Гейзенберга. Соответствующая формула неопределенностей Дука имеет вид:
ΔR≈qrn
где:
ΔR - неопределенность координаты цены в пространстве Дука,
q - численный коэффициент, равный √2 для идеальных входных данных,
r - величина кванта цены
n - квантовое число.
Было бы неплохо узреть вывод этой странной формулы непосредственно из соотношения неопределенностей Гейзенберга.
Если мы говорим о том, что n (квантовое число) - это фактически собственное время системы, то здесь цена ~ времени, а классика жанра - цена ~ корню из времени.
Просьба пояснить физический смысл этой формулЕ, либо сразу предъявить собственный стэйт. Без этого дальнейшее чтение упражнений г-на Дука считаю бессмысленным.
