Квантовый анализ Дука - страница 29

Yuriy Zaytsev:

Пытался в списках найти, не увидел.

QuantumBob:

Дука

QuantumBob:

Обычный свистёж, без пруфов, что этот документ имеет хоть какое-то отношение к нему...

по легенде это был его отец, но подтверждений этому никаких...

 
transcendreamer:

А яндекс вместо легенды не пробовал?

 
QuantumBob:

Господа аналитики и трейдеры!

Изучение форума показало, что квантовому анализу Дука  уделяется незаслуженно мало внимания.

...

Ну так, хотя бы в ветке, которую вы открыли и посвятили этому самому анализу, сами хоть чуть-чуть уделите ему внимания.

 
Dmitry Fedoseev:

Информационные сообщения выкладываю ежедневно, так что претензию не принимаю. Посмотрите дату моего первого сообщения. А не отвечать участникам дискуссии считаю проявлением неуважения.
 
QuantumBob:
Ну хоть парочку покажите этих информационных сообщений.

 
QuantumBob:

О КВАНТОВЫХ КАНАЛАХ 2

Для квантовой цены, как и для любой другой квантовой системы должен быть справедлив принцип неопределенности Гейзенберга. Соответствующая формула неопределенностей Дука имеет вид:

ΔRqrn

где:                                                                 

ΔR - неопределенность координаты цены в пространстве Дука,

q - численный коэффициент, равный √2 для идеальных входных данных,

r -  величина кванта цены

n - квантовое число.

Было бы неплохо узреть вывод этой странной формулы непосредственно из соотношения неопределенностей Гейзенберга.

Если мы говорим о том, что n (квантовое число) - это фактически собственное время системы, то здесь цена ~ времени, а классика жанра - цена ~ корню из времени.

Просьба пояснить физический смысл этой формулЕ, либо сразу предъявить собственный стэйт. Без этого дальнейшее чтение упражнений г-на Дука считаю бессмысленным.

 
Alexander_K:

Квантовое число определяет скорость изменения цены, а не собственное время. Цена не связана с корнем из времени. Физический смысл в том, что канал это воплощение зоны неопределености по Гейзенбергу, т.е. мы не можем  знать, как именно, по какой траектории будет двигаться цена в расчетном канале. Перечитайте мой пост по этому вопросу. А, впрочем, можете не читать, без проблем.
