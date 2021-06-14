Квантовый анализ Дука - страница 69
Присоединяюсь и поддерживаю !!
Взаимно.
Если кто и виноват в сраче в этой несчастной ветке, так это - я. Но, я здесь больше не появлюсь. Неинтересно. Извиняюсь.
Как ваши успехи по Кастанеде?
Вот этого бы "революционэра" в бан на замену Maxim Dmitrievsky.
Пока либералы митингуют, засылаю тебе кобанчика.
Как ваши успехи по Кастанеде?
В сабже есть пикольная тема с веерами углов. При форматировании цены методом Дука, эта штука работает таким образом, что, например, цена на графике дука растет на восходящем тренде, когда переходит от одной линии к другой. И как только становится не в состоянии обновить максимум между следующими двумя линиями, это говорит о том, что тренд закончился, выдохся. Т.е., уже какой-то прогноз есть. Далее вступают еще с десяток Дуковских методов, в совокупности все дают какой-то более конкретный прогноз. И, как только цена выбрала какой-то канал, открываемся в нём.
Единственное что, помню, я так и не разобрался, как и где выбирать точки для построения канала, какова логика оного. Просто показывают уже постоенный канал, а как и почему выбрали именно эти точки - непонятно.
Кастанеда - красава.
у Кастанеды есть коконы... коконы... коконы...
Кстати коконы Кастанеды очень хорошо согласуются с темой этой ветки.
Дело в том, что кокон это n-мерный динамичный диапазон движения точки сборки .
Каналы это тоже минимум 4-х мерный динамичный диапазон движения цены.
в общем случае размерность может быть произвольной и даже дробной
в общем случае размерность может быть произвольной и даже дробной