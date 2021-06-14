Квантовый анализ Дука - страница 69

Maxim Kuznetsov:

Присоединяюсь и поддерживаю !!

Взаимно.

Если кто и виноват в сраче в этой несчастной ветке, так это - я. Но, я здесь больше не появлюсь. Неинтересно. Извиняюсь.

 
QuantumBob:

Как ваши успехи по Кастанеде?

Вот этого бы "революционэра" в бан на замену Maxim Dmitrievsky. 

 
Maxim Dmitrievsky:

Пока либералы митингуют, засылаю тебе кобанчика.


 
QuantumBob:

В сабже есть пикольная тема с веерами углов. При форматировании цены методом Дука, эта штука работает таким образом, что, например, цена на графике дука растет на восходящем тренде, когда переходит от одной линии к другой. И как только становится не в состоянии обновить максимум между следующими двумя линиями, это говорит о том, что тренд закончился, выдохся. Т.е., уже какой-то прогноз есть. Далее вступают еще с десяток Дуковских методов, в совокупности все дают какой-то более конкретный прогноз. И, как только цена выбрала какой-то канал, открываемся в нём. 

Единственное что, помню, я так и не разобрался, как и где выбирать точки для построения канала, какова логика оного. Просто показывают уже постоенный канал, а как и почему выбрали именно эти точки - непонятно. 

 
Nikolai Semko:
Кастанеда - красава.

у Кастанеды есть коконы... коконы... коконы...

 
transcendreamer:

у Кастанеды есть коконы... коконы... коконы...

Кстати коконы Кастанеды очень хорошо согласуются с темой этой ветки. 
Дело в том, что кокон это n-мерный динамичный диапазон движения точки сборки . 

Каналы это тоже минимум 4-х мерный динамичный диапазон движения цены.

 
Nikolai Semko:

в общем случае размерность может быть произвольной и даже дробной

 
transcendreamer:

в общем случае размерность может быть произвольной и даже дробной

Хмм, дробной... это что-то новенькое. Возможно в квантовом вероятностном пространстве Да.
Интересно, как расстояние между двумя точками вычислять в таком пространстве с дробными измерениями..
ЗЫ Хотя кажется понимаю как.
Да, можно и с дробными.
 
... гениальный Цереброн, атаковав проблему методами точных наук, установил, что имеется три типа драконов: нулевые, мнимые и отрицательные. Все они, как было сказано, не существуют, однако каждый тип — на свой особый манер. Мнимые и нулевые драконы, называемые на профессиональном языке мнимоконами и нульконами, не существуют значительно менее интересным способом, чем отрицательные.
