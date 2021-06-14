Квантовый анализ Дука - страница 70
Хмм, дробной... это что-то новенькое. Возможно в квантовом вероятностном пространстве Да.
ну это в смысле размерность Хаусдорфа
Всем спасибо за моральную и материальную поддержку ))
забанили на сутки за каменты к статье сабера
)) И это совпало по времени со здешним - об удалении ветки )
Было впечатление, что вдруг бан мог быть получен за это )
20 минут свободы дорогого стоят :-)
ещё один комент и там-же ???
пришлось хакнуть сайт что бы пообщаться
прикончат твой профиль, допрыгаешься...
обмозгуй, попарься, попей пивка, отдохни
не на вечно же
УРАВНЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДУКА
Еще одним чрезвычайно интересным биржевым инструментом Дука является уравнение развития.
Все, что мы обсуждали ранее, это были локальные зависимости. Рассматриваемые временные интервалы были много меньше, чем полная история существования инструмента.
Однако, Дука разработал и более общие формулы развития, которые могут описать всю историю существования, например, индекса Доу-Джонса. Этот индекс начал рассчитываться в 1884 году, и уже более 100 лет пилит по формуле, которую открыл Андрэ Дука.
Это является подтверждением моего убеждения в том, что в мелочах мир абсолютно не предсказуем, а по гамбургскому счету, на больших интервалах времени, он абсолютно закономерен. Сотня лет это хорошее обоснование.Как мы уже говорили, теория Дука универсальна, и работает на любых временных интервалах. Поэтому, опираясь на принцип подобия, рассчитаем уравнение развития Дука для небольшого временного интервала, чтобы получить общее впечатление как оно выглядит.
Как мы видим, эволюция любого материального параметра в нашем мире идет сначала быстро, а потом постепенно замедляется.
Ну эту закономерность, как мне кажется, каждый интуитивно понимает, на основе своего жизненного опыта.
Интересно, что когда какая-либо система начинает деградировать, то ее падение описывается той же самой формулой, график просто зеркально уходит вниз.
Для общего понимания будет полезным тот факт, что описанный ранее вырожденный квантовый канал abc является касательным к кривой уравнения развития.
Также заметим, что эта кривая последовательно отрабатывает все квантовые числа, поэтому в координатах R-n мы имеем очень простое соотношение Rn=4qrn.
Далее, мы рассмотрим веер скоростей, который будет интересно связать с уравнением развития.
Да, мне эта ветка определенно нравиться.
Борис, имею вопрос, который меня смущает.
Временная шкала с меняющейся плотностью времени - это конечно прикольно и здесь есть над чем поработать и поставить эксперименты.
Но в такой шкале вижу один серьезный недостаток, который пошатнул мою веру в целесообразность использования таковой.
Дело в том, что если менять размер кванта, то получаемые графики не будут подобны, т.е. у каждого будет свой рисунок плотности времени.
Например при масштабировании и наложении одного графика с одним размером кванта (скажем 1 пипс) под размер графика с другим размером кванта (скажем 10 пипсов) их экстемумы очень сильно не совпадут по горизонтали (будут гулять относительно друг друга).
А следовательно канальность при каждом размере кванта будет своя. При одном масштабе будет наблюдаться четко выраженный линейный канал, а при другом масштабе линейность может очень сильно поломаться.
Тогда, стало быть, и стратегии будут отрабатывать по разному в зависимости от размера кванта, причем очень сильно по-разному.
Или я чего-то не понимаю?
из жизненного опыта понимаем, что "эволюция любого материального параметра в нашем мире идет сначала быстро, а потом постепенно замедляется"
каждый день об этом думал, ходил вокруг да около, все никак не мог сформулировать для себя, спасибо )))
А что такое эволюция параметра?
К примеру, кактусы в конце жизни более активно эволюционируют: и растут быстрее, и размножаются активней. Ну да, кактус - это не параметр.
Хорошая иллюстрация из тер.вера, но опять, при чём тут Дука ?
на картинке - СБ, типичная траектория выборки, линии мат.ожидания и дисперсии.Уравнения этих линий тут знают вообще все, чуть ни с первых дней форекса.
берём 100500 блужданий, отбираем 10% с наилучшим результатом получаем сии траектории и линии.