Полезно иметь представление о скоростях и ускорениях компонентов модели.
первые производные:
.
вторые производные:
.
На этом я останавливаюсь и передаю слово ведущему.
Господа аналитики и трейдеры!
Изучение форума показало, что квантовому анализу Дука уделяется незаслуженно мало внимания.
Автор этого метода, Андрей Дука, бывший преподаватель Петербургского Университета, своей личной биографией доказал эффективность своей теории. Управление рисками на основе Дукаскопии позволило ему создать в Швейцарии успешную брокерскую контору, которая быстро выросла до Dukascopy Group, включающую банк и многое другое. И все это, заметьте, по Швейцарскому законодательству.
Основополагающая статья Дука "Общая теория эволюции или Дукаскопия" была опубликована в 2000 году и привела к рождению нового направления в техническом анализе.
Основные идеи заключаются в следующем:
Но хватит абстрактных теорий, что полезного в итоге мы можем извлечь из всего этого? Почему анализ в квантовом пространстве Дука лучше, чем анализ биржевой цены в реальном мире?
Ну, во-первых, в квантовом пространстве Дука, где квант является фотоном света, а ценовой тренд квазичастицей, скорости постоянны и существует веер скоростей, что уже сильно снижает неопределенность, так как в реальном пространстве биржевой цены могут быть как резкие скачки котировок, так и долгий монотонный боковик с минимальными изменениями цены.
Во-вторых, из квантовой природы пространства Дука следует, что движение цены происходит по каналам и только по каналам. Теория Дука создала теоретический фундамент всем канальным стратегиям торговли. А принцип неопределенности Гейзенберга, позволяет нам легко вычислить ширину текущего канала движения.
В-третьих, канал будущего движения биржевой цены вычисляется когда он только-только начинает формироваться. Это и есть прогнозирование. А по классике, канал может быть нарисован минимум по трем точкам. Когда уже поздно входить в рынок.
Ну, хватит для затравки. Далее будем обсуждать теорию по мере ее необходимости для практики.
Я правильно понимаю, что данная теория годится (теоретически) только для управления рисками?
По моим соображениям:
.
Верно ли я мыслю?
Олег, будьте попроще. Когда выражение под корнем становится равным нулю или отрицательным, мы его отбрасываем и считаем по тому, что остается.
Часто безосновательное "отбрасывание" уничтожает очень полезную (а не бесполезную) информацию.
Напомню, что комплексный корень указывает на волновое решение, имеющее амплитуду, частоту и фазу, задаваемые этим самым корнем.
Ну а простота - не лучший выбор.
Ну хоть парочку покажите этих информационных сообщений.
Нет, это универсальный метод прогнозирования. Но реального прогнозирования в квантовом мире, а не разнообразных извратов типа экстраполяции, аппроксимации или экспертных оценок, применяемых из-за интеллектуального бессилия. Реальное прогнозирование выглядит так: мы выпустили лошадь в загон, в котором есть четыре выходящих коридора. И начинаем гадать и делать ставки через какой коридор лошадь (цена) выйдет из загона (текущего канала). Это метода азартного дилетанта. Квантовик же понимает, что прогнозировать поведение не дрессированной лошади мы не можем, это дорогостоящая иллюзия. Мы не лошади. Поэтому спокойно ждет, какой канал выберет сама лошадь. И как только она вошла в один из выходящих коридоров, он уже ждет ее в конце.
Так а почему тогда Дук использовал для управления рисками?
Насчет лошадей - так, как Вы описали, торгуют только идиоты или игруны. Остальные 5% торгуют по факту (-ам), а не гадают) Только для этого никакой Дук не нужен.
Интересно было бы посмотреть практическое воплощение данной теории - преимущества. Продемонстрируете?