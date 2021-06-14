Квантовый анализ Дука - страница 31

Новый комментарий
[Удален]  

Полезно иметь представление о скоростях и ускорениях компонентов модели.


первые производные:

 

.

вторые производные:

 

.

[Удален]  

На этом я останавливаюсь и передаю слово ведущему.

 
QuantumBob:

Господа аналитики и трейдеры!

Изучение форума показало, что квантовому анализу Дука  уделяется незаслуженно мало внимания.

Автор этого метода, Андрей Дука, бывший преподаватель Петербургского Университета, своей личной биографией доказал эффективность своей теории. Управление рисками на основе Дукаскопии позволило ему создать в Швейцарии успешную брокерскую контору, которая быстро выросла до Dukascopy Group, включающую банк и многое другое. И все это, заметьте, по Швейцарскому законодательству.

Основополагающая статья Дука "Общая теория эволюции или Дукаскопия" была опубликована в 2000 году и привела к рождению нового направления в техническом анализе.

Основные идеи заключаются в следующем:

  • Любые изменения любого материального параметра (биржевых котировок) подчиняются всеобщему и универсальному закону;
  • Регистрируемым изменением всегда является погрешность измерения (для нас это изменение цены на 1 пункт);
  • Течение времени изменений пропорционально количеству последовательно регистрируемых изменений (время измеряется количеством сформировавшихся  квантов);
  • Квантовое пространство Дука   является неискаженным собственным пространством-временем изменений, в котором скорость изменения цены является постоянной (как скорость света в квантовой физике), и в котором работают законы и формулы квантовой механики;
  • Следовательно, квантовый дуализм позволяет нам трактовать изменения материального параметра либо как движение частицы (цены), либо как распространение волны с длиной волны равной удвоенному интервалу погрешности(два кванта по цене). Теперь мы можем использовать весь математический аппарат волновой механики;

Но хватит абстрактных теорий, что полезного в итоге мы можем извлечь из всего этого? Почему анализ в квантовом пространстве Дука лучше, чем анализ биржевой цены в реальном мире?

Ну, во-первых, в квантовом пространстве Дука, где квант является фотоном света, а ценовой тренд квазичастицей, скорости постоянны и существует веер скоростей, что уже сильно снижает неопределенность, так как в реальном пространстве биржевой цены могут быть как резкие скачки котировок, так и долгий монотонный боковик с минимальными изменениями цены.

Во-вторых, из квантовой природы пространства Дука следует, что движение цены происходит по каналам и только по каналам. Теория Дука создала теоретический фундамент всем канальным стратегиям торговли. А принцип неопределенности Гейзенберга, позволяет нам легко вычислить ширину текущего канала движения.

В-третьих, канал будущего движения биржевой цены вычисляется когда он только-только начинает формироваться. Это и есть прогнозирование. А по классике, канал может быть нарисован минимум по трем точкам. Когда уже поздно входить в рынок.

Ну, хватит для затравки. Далее будем обсуждать теорию по мере ее необходимости для практики.

Я правильно понимаю, что данная теория годится (теоретически) только для управления рисками?

 
Олег avtomat:

По моим соображениям:

 

.

Верно ли я мыслю? 

Когда выражение под корнем становится нулевым или отрицательным, то остается только первое слагаемое формулы. Это и есть вырожденный канал. Т.е. наклон тренда уменьшается ровно в два раза. Это почти стандартная ситуация перед коррекцией. Перед коррекцией скорость падает в 2 раза (канал abc), а перед разворотом тренда скорость, наоборот, ускоряется (канал гамма).
 
Dmitriy Skub:

Я правильно понимаю, что данная теория годится (теоретически) только для управления рисками?

Нет, это универсальный метод прогнозирования. Но реального прогнозирования в квантовом мире, а не разнообразных  извратов типа экстраполяции, аппроксимации или экспертных оценок, применяемых из-за интеллектуального бессилия. Реальное прогнозирование выглядит так: мы выпустили лошадь в загон, в котором есть четыре выходящих коридора. И начинаем гадать и делать ставки через какой коридор лошадь (цена) выйдет из загона (текущего канала). Это метода азартного дилетанта. Квантовик же понимает, что прогнозировать поведение не дрессированной лошади мы не можем, это дорогостоящая иллюзия. Мы не лошади. Поэтому спокойно ждет, какой канал выберет сама лошадь. И как только она вошла в один из выходящих коридоров, он уже ждет ее в конце.
 
Олег avtomat:

На этом я останавливаюсь и передаю слово ведущему.

Олег, будьте попроще. Когда выражение под корнем становится равным нулю или отрицательным, мы его отбрасываем и считаем по тому, что остается.
[Удален]  
QuantumBob:
Олег, будьте попроще. Когда выражение под корнем становится равным нулю или отрицательным, мы его отбрасываем и считаем по тому, что остается.

Часто безосновательное "отбрасывание" уничтожает очень полезную (а не бесполезную) информацию. 

Напомню, что комплексный корень указывает на волновое решение, имеющее амплитуду, частоту и фазу, задаваемые этим самым корнем.


Ну а простота - не лучший выбор.


Простота хуже воровства.
Ср. Это я по простотѣ... ЛадноПростота хуже воровстваговорятъЕжели дуракамъ волю датьтакъ они умныхъ со свѣту сживутъ.
СалтыковъСказки
 
Dmitry Fedoseev:

Ну хоть парочку покажите этих информационных сообщений.

Ищите и обрящете...
 
Олег avtomat:

Часто безосновательное "отбрасывание" уничтожает очень полезную (а не бесполезную) информацию. 

Напомню, что комплексный корень указывает на волновое решение, имеющее амплитуду, частоту и фазу, задаваемые этим самым корнем.


Ну а простота - не лучший выбор.


Простота хуже воровства.
Ср. Это я по простотѣ... ЛадноПростота хуже воровстваговорятъЕжели дуракамъ волю датьтакъ они умныхъ со свѣту сживутъ.
СалтыковъСказки
Удачного путешествия к комплексным корням... И живите, я не против. Где нам дуракам чай пить (С)
 
QuantumBob:
Нет, это универсальный метод прогнозирования. Но реального прогнозирования в квантовом мире, а не разнообразных  извратов типа экстраполяции, аппроксимации или экспертных оценок, применяемых из-за интеллектуального бессилия. Реальное прогнозирование выглядит так: мы выпустили лошадь в загон, в котором есть четыре выходящих коридора. И начинаем гадать и делать ставки через какой коридор лошадь (цена) выйдет из загона (текущего канала). Это метода азартного дилетанта. Квантовик же понимает, что прогнозировать поведение не дрессированной лошади мы не можем, это дорогостоящая иллюзия. Мы не лошади. Поэтому спокойно ждет, какой канал выберет сама лошадь. И как только она вошла в один из выходящих коридоров, он уже ждет ее в конце.

Так а почему тогда Дук использовал для управления рисками?

Насчет лошадей - так, как Вы описали, торгуют только идиоты или игруны. Остальные 5% торгуют по факту (-ам), а не гадают) Только для этого никакой Дук не нужен.

Интересно было бы посмотреть практическое воплощение данной теории - преимущества. Продемонстрируете?

1...242526272829303132333435363738...81
Новый комментарий