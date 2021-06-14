Квантовый анализ Дука - страница 37
О КВАНТОВЫХ КАНАЛАХ 3
Квантовые каналы могут строиться как на тренде, так и на откате.
Первый график - это пример построения на тренде. Желтым начерчен текущий квантовый канал. Фиолетовый - это вырожденный канал abc, а красным - альфа канал. На этом графике мы можем увидеть несколько интересных моментов. Во-первых, замедление скорости снижения перед коррекцией. Ближе к концу тренда цена начинает демонстрировать, что она знает о фиолетовом канале и использует его как линию поддержки, хотя до этого она снижалась в желтом канале со скоростью вдвое большей. Во-вторых, параметр "Отношение" уже немного превысил значение 3. Это говорит о том, что коррекция уже назрела. Да и квантовая цена уже это демонстрирует тем, что начинает стучаться о линию сопротивления желтого канала. При таком раскладе обычно происходит пробой желтой линии сопротивления и коррекция до линии сопротивления фиолетового канала. Далее цена продолжит падение в фиолетовом канале. Перед выходом из текущего канала квантовая цена испытывает терпение трейдера тем, что до конца тянет принятие решения куда пойти дальше. И пока она не загонит себя в угол между желтой линией сопротивления и красной линией поддержки она как партизан ни за что не скажет куда пойдет. У меня иногда возникает ощущение, что биржевая цена как хороший игрок в покер блефует до последнего, демонстрирует ложные замахи и пробои, но, в конце концов, вынужденно принимает решение. Чтобы не трепать себе нервы можно поставить отложенные ордера и пойти выпить чаю. Я говорю ордера потому, что иногда задергав трейдера ложными движениями, она неожиданно пробивает красную линию поддержки и быстро уходит вниз. Поэтому нужен sell stop на несколько квантов ниже красной линии поддержки, и buy stop на несколько квантов выше желтой линии сопротивления. Квантовик, как охотник, должен уметь ждать, должен знать все звериные тропинки (виды квантовых каналов), и на каждой тропинке поставить соответствующий капкан (отложенный ордер).
На втором графике желтый текущий канал, построен на откате. Качество расчетного канала альфа ничуть не пострадало, хотя базовый откат достаточно короткий. Но кванты они и в Африке кванты. Здесь цена пробивает желтую линию поддержки, мы ждем, пробивает фиолетовую, мы ждем, возвращается назад, бьется о фиолетовую линию поддержки, которая уже превратилась в линию сопротивления, отскакивает вниз и тут уже можно продавать. Это агрессивная стратегия. В консервативном варианте мы еще ждем, пока она не отскочит от красной линии сопротивления и спокойно открываем короткую позицию. При касании красной линии поддержки мы фиксируем прибыль. Если падение продолжится, то мы переоткроемся на отскоке от красной линии сопротивления. Такова простейшая схема работы по квантовым каналам.
Тут многие желали посмотреть, то диплом, то стейтмент. Это тестирование советника на реальных деньгах. Понимающим, думаю, этого достаточно.
Уже несколько дней мы находимся в темной комнате. По моему будем ловить черную кошку.
Надеюсь сейчас уже метаквотэс защитила от декомпиляции? Продумаю защиту получше)) Нужно было все в dll спрятать.
Не рационально конечно сделано.
И к АТС не приспособишь.