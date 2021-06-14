Квантовый анализ Дука - страница 24
у Вас тоже не выполняется.
у вас все приращения графика по n пунктов.
Ну, если n не меняется, то выполняется.
сколько стоит 10 часов общения по скайпу?
а я вспоминаю карго-культистов
Лучше уж уважительный карго-культ, чем обезьяньи нападки на великого человека.
великого мракобеса тогда уж
я честно говоря уже не знаю смеяться или плакать...
либо это какой-то запредельный уровень наивности
либо это попытка развести форумчан на деньги за обучение этому мракобесию
А меня поражают люди, которые читают и ничего не понимают. И начинают нападать на автора. Напрягись, прочитай несколько раз.
вот-с... читаем... полюбуйтесь...
давненько мир не видывал столь безобразной насмешки над физикой...
вообще мне даже кажется это было написано как стёб... а двоечники поверили...
Больше похоже на рекламный заход. Кстати, более грамотный, чем в недавно удалённой ветке про самого честного брокера)
А ведь вы оказались чертовски правы !
за сим ветку апать больше не буду..
А вот зря тут все над дядей Борей потешаться стали.
Принцип неопределенности Гейзенберга - это один из основополагающих постулатов квантовой механики наряду с уравнением Шредингера. Эти две вещи взаимно дополняют друг друга, но являются независимыми. Т.е. определенные классы задач решаются только одним из них.
Если человек решил задачу только на основе принципа неопределенности, то это решение является полным.
Тем более, дядя Боря рассказывает правильные вещи про собственное время квантовомеханической системы. Правильная разметка временной шкалы - основа основ построения Грааля. А на него набросились аки львы.... Ничто не ново под Луной... Тьфу.
Пусть шпарит далее и кажет Грааль с подробнейшим описанием и формулами. Будем аплодировать стоя.
мда....
но как бы то ни было, он понял, что лучше своего банка нет ничего лучче...