Думал уже не увижу на форуме. Как там система с новой формулой канала работает? или то же не ахти ?
У меня нет никакой новой формулЕ канала. Расчет велся и всегда будет вестись по формулам Variance Gamma Process. Единственное, что у меня меняется - это методА считывания котировок. Временная шкала подвергается чудовищным трансформациям.Более я ничего рассказывать не буду - с меня хватит. Пусть теперь дядя Боря пыжится.
Господа аналитики и трейдеры!
Изучение форума показало, что квантовому анализу Дука уделяется незаслуженно мало внимания.
Автор этого метода, Андрей Дука, бывший преподаватель Петербургского Университета, своей личной биографией доказал эффективность своей теории. Управление рисками на основе Дукаскопии позволило ему создать в Швейцарии успешную брокерскую контору, которая быстро выросла до Dukascopy Group, включающую банк и многое другое. И все это, заметьте, по Швейцарскому законодательству.
Основополагающая статья Дука "Общая теория эволюции или Дукаскопия" была опубликована в 2000 году и привела к рождению нового направления в техническом анализе.
Основные идеи заключаются в следующем:
Но хватит абстрактных теорий, что полезного в итоге мы можем извлечь из всего этого? Почему анализ в квантовом пространстве Дука лучше, чем анализ биржевой цены в реальном мире?
Ну, во-первых, в квантовом пространстве Дука, где квант является фотоном света, а ценовой тренд квазичастицей, скорости постоянны и существует веер скоростей, что уже сильно снижает неопределенность, так как в реальном пространстве биржевой цены могут быть как резкие скачки котировок, так и долгий монотонный боковик с минимальными изменениями цены.
Во-вторых, из квантовой природы пространства Дука следует, что движение цены происходит по каналам и только по каналам. Теория Дука создала теоретический фундамент всем канальным стратегиям торговли. А принцип неопределенности Гейзенберга, позволяет нам легко вычислить ширину текущего канала движения.
В-третьих, канал будущего движения биржевой цены вычисляется когда он только-только начинает формироваться. Это и есть прогнозирование. А по классике, канал может быть нарисован минимум по трем точкам. Когда уже поздно входить в рынок.
Ну, хватит для затравки. Далее будем обсуждать теорию по мере ее необходимости для практики.
Пытался в списках найти, не увидел.
Да тут все, в кого пальцем не ткни,преподаватели, академики, доценты, физики и математики.
Был один крановщик.
Так в списках нету , а может таксист не там ищу ?
Надо искать по имени Борис, а не Боря)) Боря это таксист.
хехе но для впаривания обучения этого вполне достаточно для доверчивых масс)))
При ВИЛе не было интернета. Цитата из будущего)
О КВАНТОВЫХ КАНАЛАХ 2
Для квантовой цены, как и для любой другой квантовой системы должен быть справедлив принцип неопределенности Гейзенберга. Соответствующая формула неопределенностей Дука имеет вид:
ΔR≈qrn
где:
ΔR - неопределенность координаты цены в пространстве Дука,
q - численный коэффициент, равный √2 для идеальных входных данных,
r - величина кванта цены
n - квантовое число.
Таким образом, можно весьма просто вычислить ширину канала, т.к. неопределенность координаты это и есть ширина канала текущего тренда.
Теперь становится реальным предсказать возможное направление дальнейшего движения цены путем расчета допустимых каналов движения. Напомню, что в квантовых системах произвольные движения невозможны, но возможен набор допустимых вариантов, которые рассчитываются по формулам:
где:
n α, n β, n γ, n abc - квантовые числа допустимых каналов будущего движения цены,
R n – величина текущего тренда,
n - квантовое число текущего тренда.
Альфа канал, направленный в противоположную сторону относительно текущего канала, существует всегда, так как подкоренное выражение его всегда положительно.
Однако, этого нельзя сказать о каналах бета и гамма, направление движения по которым совпадает с исходным каналом. Выражение под корнем при определенных сочетаниях параметров может быть отрицательным, что означает невозможность существования этих каналов. В этом случае будет формироваться вырожденный канал abc, квантовое число которого будет в два раза больше квантового числа текущего тренда.
Итак, когда цена выходит из текущего канала, она не может двигаться произвольным образом у нее есть выбор из четырех каналов, один из которых с разворотом в противоположную сторону, а остальные в туже сторону. но с изменение скорости движения. Канал гамма обычно формируется перед разворотом тренда.
Продолжение следует...
Не совсем понимаю, как связаны физические законы и стратегия торговли Дука
Весь мир подчиняется законам квантовой механики, а рынок это крошечная часть этого мира. Связь через формулы, потому, что все квантовые системы описываются одними и теми же формулами.
