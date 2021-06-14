Квантовый анализ Дука - страница 27

transcendreamer:
Единственная годная идея в этом сумбуре от Дука (если конечно это был настоящий Дука в чем тоже есть сомнения) - это идея что скорость расширения пучка возможных траекторий со временем замедляется образуя нечто вроде наклонной параболы (на самом деле рутовой кривой) но вместо того чтобы развить эту мысль автор ударяется в дикую конспирологию

Uladzimir Izerski:

бывают узкие почти безоткатные каналы с микрокоррекциями а бывают размашистые с большими коррекциями

 
transcendreamer:
скорость расширения пучка возможных траекторий со временем замедляется образуя нечто вроде наклонной параболы

это от закона корня от времени

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0

 
transcendreamer:

бывают узкие почти безоткатные каналы с микрокоррекциями а бывают размашистые с большими коррекциями

Это зависит от того, какая волна в комбинации. (не Эллиотта. у меня своя система волн)

 

multiplicator:

это от закона корня от времени

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0

да... только на СЧ не заработать поэтому нужен более сильный закон возвратности


Evgeniy Chumakov:

типа такого... вот и тут надо ещё провести исследование действительно ли такие построения на тиковом графике обоснованнее чем на обычных тамфрейме... 


Uladzimir Izerski:

Это зависит от того, какая волна в комбинации. (не Эллиотта. у меня своя система волн)

часто первая волна в тренде самая ровная

 
Что-то не пойму, чем ренко график отличается от квантового графика?
Evgeniy Chumakov:
Абсолютно разные вещи
 
transcendreamer:

да никак

за уши притянуто

потом отпустили, подождали и опять притянули.
 
Evgeniy Chumakov:
у него на картинке никак
