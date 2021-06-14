Квантовый анализ Дука - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Единственная годная идея в этом сумбуре от Дука (если конечно это был настоящий Дука в чем тоже есть сомнения) - это идея что скорость расширения пучка возможных траекторий со временем замедляется образуя нечто вроде наклонной параболы (на самом деле рутовой кривой) но вместо того чтобы развить эту мысль автор ударяется в дикую конспирологию
Ширина канала больше всего зависит от угла наклона. Угол наклона канала зависит от величины и скорости приращения цены инструмента.
Ширина канала больше всего зависит от угла наклона. Угол наклона канала зависит от величины и скорости приращения цены инструмента.
бывают узкие почти безоткатные каналы с микрокоррекциями а бывают размашистые с большими коррекциями
скорость расширения пучка возможных траекторий со временем замедляется образуя нечто вроде наклонной параболы
это от закона корня от времени
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
бывают узкие почти безоткатные каналы с микрокоррекциями а бывают размашистые с большими коррекциями
Это зависит от того, какая волна в комбинации. (не Эллиотта. у меня своя система волн)
.
это от закона корня от времени
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
да... только на СЧ не заработать поэтому нужен более сильный закон возвратности
.
типа такого... вот и тут надо ещё провести исследование действительно ли такие построения на тиковом графике обоснованнее чем на обычных тамфрейме...
Это зависит от того, какая волна в комбинации. (не Эллиотта. у меня своя система волн)
часто первая волна в тренде самая ровная
Что-то не пойму, чем ренко график отличается от квантового графика?
да никак
за уши притянуто
Что-то не пойму, чем ренко график отличается от квантового графика?