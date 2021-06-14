Квантовый анализ Дука - страница 36
Стараюсь как могу...
А в чем сложность? Кактус сильно колючий?
Не нужно плодить новые сущности без необходимости.
Видимо, сии вещи не входят в круг наших понятий.
Квантовое число определяет скорость изменения цены, а не собственное время. Цена не связана с корнем из времени. Физический смысл в том, что канал это воплощение зоны неопределености по Гейзенбергу, т.е. мы не можем знать, как именно, по какой траектории будет двигаться цена в расчетном канале. Перечитайте мой пост по этому вопросу. А, впрочем, можете не читать, без проблем.
Дядя, а вы точно физик? Неплохо бы диплом об образовании предъявить.
Сравните размерности правой и левой части в соотношении Гейзенберга и в вашей странной формулЕ.
Хотя... Жгите далее - теорию г-на Дука вы и впрямь неплохо знаете, если еще и практику покажете - я лично посадобль пред вами сбацаю.
Если вы в соотношении Гейзенберга перенесете неопределенность импульса в правую часть, то вы получите тоже самое, и справа и слева будет пространственная неопределеность. В нашем случае слева будет ширина канала в квантах, а справа размер самого кванта. Квантовое число и коэффициент q не имеют размерности. Так что я не понял ваших сомнений.
Да, ладно. Это я так - разговор поддержать. Мне лично теория Дука фиолетова, у меня на рынок другая точка зрения. В одном согласен - ось времени на рынке имеет свою собственную нелинейную шкалу.
Покажете выдающуюся практику - тут вас на руках носить будут. А пока прикалываемся, кто как может.... Звиняйте.
Стараюсь как могу...
да лучше бы на завод уже
Уже несколько дней мы находимся в темной комнате. По моему будем ловить черную кошку.
О КВАНТОВЫХ КАНАЛАХ 3
Квантовые каналы могут строиться как на тренде, так и на откате.
Первый график - это пример построения на тренде. Желтым начерчен текущий квантовый канал. Фиолетовый - это вырожденный канал abc, а красным - альфа канал. На этом графике мы можем увидеть несколько интересных моментов. Во-первых, замедление скорости снижения перед коррекцией. Ближе к концу тренда цена начинает демонстрировать, что она знает о фиолетовом канале и использует его как линию поддержки, хотя до этого она снижалась в желтом канале со скоростью вдвое большей. Во-вторых, параметр "Отношение" уже немного превысил значение 3. Это говорит о том, что коррекция уже назрела. Да и квантовая цена уже это демонстрирует тем, что начинает стучаться о линию сопротивления желтого канала. При таком раскладе обычно происходит пробой желтой линии сопротивления и коррекция до линии сопротивления фиолетового канала. Далее цена продолжит падение в фиолетовом канале. Перед выходом из текущего канала квантовая цена испытывает терпение трейдера тем, что до конца тянет принятие решения куда пойти дальше. И пока она не загонит себя в угол между желтой линией сопротивления и красной линией поддержки она как партизан ни за что не скажет куда пойдет. У меня иногда возникает ощущение, что биржевая цена как хороший игрок в покер блефует до последнего, демонстрирует ложные замахи и пробои, но, в конце концов, вынужденно принимает решение. Чтобы не трепать себе нервы можно поставить отложенные ордера и пойти выпить чаю. Я говорю ордера потому, что иногда задергав трейдера ложными движениями, она неожиданно пробивает красную линию поддержки и быстро уходит вниз. Поэтому нужен sell stop на несколько квантов ниже красной линии поддержки, и buy stop на несколько квантов выше желтой линии сопротивления. Квантовик, как охотник, должен уметь ждать, должен знать все звериные тропинки (виды квантовых каналов), и на каждой тропинке поставить соответствующий капкан (отложенный ордер).
На втором графике желтый текущий канал, построен на откате. Качество расчетного канала альфа ничуть не пострадало, хотя базовый откат достаточно короткий. Но кванты они и в Африке кванты. Здесь цена пробивает желтую линию поддержки, мы ждем, пробивает фиолетовую, мы ждем, возвращается назад, бьется о фиолетовую линию поддержки, которая уже превратилась в линию сопротивления, отскакивает вниз и тут уже можно продавать. Это агрессивная стратегия. В консервативном варианте мы еще ждем, пока она не отскочит от красной линии сопротивления и спокойно открываем короткую позицию. При касании красной линии поддержки мы фиксируем прибыль. Если падение продолжится, то мы переоткроемся на отскоке от красной линии сопротивления. Такова простейшая схема работы по квантовым каналам.