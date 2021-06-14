Квантовый анализ Дука - страница 26

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov:

Я пока вижу две проблемы:

1. Если брать цену с равномерным интервалом времени (M1 допустим) , то изменение цены не равномерны  в единицу времени.

2. Если брать изменение цены равномерными по n пунктов , то время не равномерно. (как тогда может быть скорость равномерной , х.з.)

Во втором случае закон корня из t не так просто применить.  Так как t нет , есть только количество изменений. 

Одно могу сказать что цена и время жестко связаны и анализ одного без другого ничего не дает.


В идеале хорошо иметь одинаковое приращение в одну единицу времени. Но как?

Изменить временную шкалу.
 
QuantumBob:

О КВАНТОВЫХ КАНАЛАХ

Господа квантовики и их хейтеры!

Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на квантовые, понимаете ли, наши   каналы.

Первое и, на мой взгляд самое важное,  что вытекает из теории Дука, это то, что цены двигаются по каналам.

...

Следовательно, если мы точно определяем значение цены, то мы не знаем куда она двинется, вверх или вниз. А если мы измеряем скорость движение цены (наклон канала), то не знаем, где будет находиться цена внутри этого канала.

Второй вариант нас вполне устраивает, так как мы будем знать наклон канала, а как будет вести себя цена внутри канала, предсказать не сможем. Это приемлемая плата, ведь нас больше интересует факт роста цены, а не то, по какой траектории этот рост будет происходить.

.... жжение следует...

Ну как-же, Боря?

Квантование в помощь.

Внутри канала можно строить каналы меньшего порядка вплоть до тиковых.

Кстати. А с большИм депозитом будут бОльшие потери.)))

 
Uladzimir Izerski:

Ну как-же, Боря?

Квантование в помощь.

Внутри канала можно строить каналы меньшего порядка вплоть до тиковых.

Кстати. А с большИм депозитом будут бОльшие потери.)))

Нужно дочитать сообщение до конца.
 

КАРГО КУЛЬТ... бессмысленный и беспощадный...

 
transcendreamer:

КАРГО КУЛЬТ... бессмысленный и беспощадный...

Естественное продолжение которого - обратный карго-культ:

"... обратный карго-культ - вера в то, что у белых людей самолеты тоже из соломы и навоза, но они ловчее притворяются"

 
Aleksey Nikolayev:

Естественное продолжение которого - обратный карго-культ:

"... обратный карго-культ - вера в то, что у белых людей самолеты тоже из соломы и навоза, но они ловчее притворяются"

О, вот это мега прикол...

 
Не совсем понимаю, как связаны физические законы и стратегия торговли Дука
 
Ivan Butko:
Не совсем понимаю, как связаны физические законы и стратегия торговли Дука

да никак

за уши притянуто

 
transcendreamer:

да никак

за уши притянуто

дайка, пожму руку.

 
Единственная годная идея в этом сумбуре от Дука (если конечно это был настоящий Дука в чем тоже есть сомнения) - это идея что скорость расширения пучка возможных траекторий со временем замедляется образуя нечто вроде наклонной параболы (на самом деле рутовой кривой) но вместо того чтобы развить эту мысль автор ударяется в дикую конспирологию
1...192021222324252627282930313233...81
Новый комментарий