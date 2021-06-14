Квантовый анализ Дука - страница 30
О КВАНТОВЫХ КАНАЛАХ 2
Для квантовой цены, как и для любой другой квантовой системы должен быть справедлив принцип неопределенности Гейзенберга. Соответствующая формула неопределенностей Дука имеет вид:
ΔR≈qrn
где:
ΔR - неопределенность координаты цены в пространстве Дука,
q - численный коэффициент, равный √2 для идеальных входных данных,
r - величина кванта цены
n - квантовое число.
Таким образом, можно весьма просто вычислить ширину канала, т.к. неопределенность координаты это и есть ширина канала текущего тренда.
Теперь становится реальным предсказать возможное направление дальнейшего движения цены путем расчета допустимых каналов движения. Напомню, что в квантовых системах произвольные движения невозможны, но возможен набор допустимых вариантов, которые рассчитываются по формулам:
где:
n α, n β, n γ, n abc - квантовые числа допустимых каналов будущего движения цены,
R n – величина текущего тренда,
n - квантовое число текущего тренда.
Альфа канал, направленный в противоположную сторону относительно текущего канала, существует всегда, так как подкоренное выражение его всегда положительно.
Однако, этого нельзя сказать о каналах бета и гамма, направление движения по которым совпадает с исходным каналом. Выражение под корнем при определенных сочетаниях параметров может быть отрицательным, что означает невозможность существования этих каналов. В этом случае будет формироваться вырожденный канал abc, квантовое число которого будет в два раза больше квантового числа текущего тренда.
Итак, когда цена выходит из текущего канала, она не может двигаться произвольным образом у нее есть выбор из четырех каналов, один из которых с разворотом в противоположную сторону, а остальные в туже сторону. но с изменение скорости движения. Канал гамма обычно формируется перед разворотом тренда.
Продолжение следует...
Проверим, что же получается:
.
Исправьте ошибку в формуле
и продолжим рассмотрение.
При других исходных данных получаем:
.
Исправьте ошибку в формуле
и продолжим рассмотрение.
Исправьте ошибку в формуле
и продолжим рассмотрение.
ты ничего не понимаешь
Причешем немножечко формулы:
.
Обозначив X, Y, получим легко обозримую структуру:
.(проверка с предыдущим случаем исходных данных -- всё верно)
При предыдущих исходных данных имеем:
X -- базовое значение, вокруг которого, согласно этой теории, всё должно крутиться:
.
По моим соображениям:
.
Верно ли я мыслю?
По моим соображениям:
.
Верно ли я мыслю?
С удовольствием сохранил эту страницу.
Спасибо, Олег!
Пожалуйста! ;)