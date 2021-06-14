Квантовый анализ Дука - страница 30

QuantumBob:

О КВАНТОВЫХ КАНАЛАХ 2

Для квантовой цены, как и для любой другой квантовой системы должен быть справедлив принцип неопределенности Гейзенберга. Соответствующая формула неопределенностей Дука имеет вид:

ΔRqrn

где:                                                                 

ΔR - неопределенность координаты цены в пространстве Дука,

q - численный коэффициент, равный √2 для идеальных входных данных,

r -  величина кванта цены

n - квантовое число.


Таким образом, можно весьма просто вычислить ширину канала, т.к. неопределенность координаты это и есть ширина канала текущего тренда.

Теперь становится реальным предсказать возможное направление дальнейшего движения цены путем расчета допустимых каналов движения. Напомню, что в квантовых системах произвольные движения невозможны, но возможен набор допустимых вариантов, которые рассчитываются по формулам:

    

 

  где:  

n α, n β, n γ, n abc  - квантовые числа допустимых каналов будущего движения цены,

R n – величина текущего тренда,

n - квантовое число текущего тренда.


Альфа канал,  направленный в противоположную сторону относительно текущего канала, существует всегда, так как подкоренное выражение его всегда положительно.

Однако, этого нельзя сказать о каналах бета и гамма, направление движения по которым совпадает с исходным каналом. Выражение под корнем при определенных сочетаниях параметров может быть отрицательным, что означает невозможность существования этих каналов. В этом случае будет формироваться вырожденный канал abc, квантовое число которого будет в два раза больше квантового числа текущего тренда.


Итак, когда цена выходит из текущего канала, она не может двигаться произвольным образом у нее есть выбор из четырех каналов, один из которых с разворотом в противоположную сторону, а остальные в туже сторону. но с изменение скорости движения. Канал гамма обычно формируется перед разворотом тренда.

Продолжение следует...

Проверим, что же получается:

 

.

Исправьте ошибку в формуле

 

и продолжим рассмотрение.

При других исходных данных получаем:

 

.

Исправьте ошибку в формуле

 

и продолжим рассмотрение.

 
Олег avtomat:

Исправьте ошибку в формуле

 

и продолжим рассмотрение.

ты ничего не понимаешь

Причешем немножечко формулы:

 

.

Обозначив X, Y, получим легко обозримую структуру:

 

.

(проверка с предыдущим случаем исходных данных -- всё верно)
При предыдущих исходных данных имеем:

X -- базовое значение, вокруг которого, согласно этой теории, всё должно крутиться:

 

.

По моим соображениям:

 

.

Верно ли я мыслю? 

 
Олег avtomat:

По моим соображениям:

 

.

Верно ли я мыслю? 

С удовольствием сохранил эту страницу.

Спасибо, Олег!

Renat Akhtyamov:

С удовольствием сохранил эту страницу.

Спасибо, Олег!

Пожалуйста!  ;)

