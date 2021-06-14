Квантовый анализ Дука - страница 38

QuantumBob:

Надеюсь сейчас уже метаквотэс защитила от декомпиляции?   Продумаю защиту получше)) Нужно было все в dll спрятать.

В чем цель Вашей ветки? Огласите, пожалуйста.
 
QuantumBob:
Тут многие желали посмотреть, то диплом, то стейтмент. Это тестирование советника на реальных деньгах. Понимающим, думаю, этого достаточно.



График может быть похож на реальную торговлю. Но это пустая бумажка без графика эквити.

 
QuantumBob:
Да мои программы. У кого брали? Извини, глупый вопрос...

Не помню, много всего валяется. Защищать не имеет смысла. Кому надо алгоритм и без декомпила вычислит.

 
Vizard_:

Не помню, много всего валяется. Защищать не имеет смысла. Кому надо алгоритм и без декомпила вычислит.

Далеко не все это могут сделать. У тех кто может своих дел невпроворот.
QuantumBob:
Да мои программы. У кого брали? Извини, глупый вопрос...

Интересно ! а что в этих .dll спрятано?

dll 

 
Vizard_:

Под рюмочку...

Неужели мы видим редкий (для данного ресурса) пример командной работы?

 
Aleksandr Klapatyuk:

Интересно ! а что в этих .dll спрятано?

 

Там все формулы, а с защитой я лоханулся, не внес в dll, которую взломать гораздо сложнее
QuantumBob:
Там все формулы, а с защитой я лоханулся, не внес в dll, которую взломать гораздо сложнее

Интересно кто не будь - пользуется чужими .dll ? я вот не доверяю. не когда не пользуюсь. 

 
QuantumBob:
Там все формулы, а с защитой я лоханулся, не внес в dll, которую взломать гораздо сложнее

Как-же вы так, Борис Леонидович, лоханулись?

 
Uladzimir Izerski:

Как-же вы так, Борис Леонидович, лоханулись?

Уже вычислил)) Это не я, это метаквоты, не думал что у них такой сырой подукт был.
