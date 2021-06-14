Квантовый анализ Дука - страница 38
Надеюсь сейчас уже метаквотэс защитила от декомпиляции? Продумаю защиту получше)) Нужно было все в dll спрятать.
Тут многие желали посмотреть, то диплом, то стейтмент. Это тестирование советника на реальных деньгах. Понимающим, думаю, этого достаточно.
График может быть похож на реальную торговлю. Но это пустая бумажка без графика эквити.
Да мои программы. У кого брали? Извини, глупый вопрос...
Не помню, много всего валяется. Защищать не имеет смысла. Кому надо алгоритм и без декомпила вычислит.
Интересно ! а что в этих .dll спрятано?
Под рюмочку...
Неужели мы видим редкий (для данного ресурса) пример командной работы?
Там все формулы, а с защитой я лоханулся, не внес в dll, которую взломать гораздо сложнее
Интересно кто не будь - пользуется чужими .dll ? я вот не доверяю. не когда не пользуюсь.
Как-же вы так, Борис Леонидович, лоханулись?
