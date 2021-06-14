Квантовый анализ Дука - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, новый квант рисуется, когда разница от предыдущей цены превысит размер кванта. Мне интересно, почему у вас создалось впечатление, что время между точками разное? Какие мои слова создали такое впечатление? Мне это будет полезно из методических соображений. Нелинейное время это одна из главных фишек квантового анализа. И в квантовом мире оно течет линейно (время между точками одинаково), но если смотреть на квантовый график из обычного мира, то мы видим явную нелинейность. Именно поэтому квантовый график цены выводится в отдельном окне, так как он не совместим с обычным графиком цены.
Очень хотелось бы посмотреть на реальный график такой не совместимости с обычным графиком цены.
НЕ томите ожиданием уже)).
П.С. Закрадываются смутные сомнения.
По каким критерия будем открывать ордер, если график цены не совместим?
Как мне на пьяный ум приходит мысля. То кванты, в нашем упрощенном понимании, мы только можем рассматривать как медведь и бык.
У них всегда есть противоположность, которую вы хотите использовать.
Нет, это универсальный метод прогнозирования. Но реального прогнозирования в квантовом мире, а не разнообразных извратов типа экстраполяции, аппроксимации или экспертных оценок, применяемых из-за интеллектуального бессилия. Реальное прогнозирование выглядит так: мы выпустили лошадь в загон, в котором есть четыре выходящих коридора. И начинаем гадать и делать ставки через какой коридор лошадь (цена) выйдет из загона (текущего канала). Это метода азартного дилетанта. Квантовик же понимает, что прогнозировать поведение не дрессированной лошади мы не можем, это дорогостоящая иллюзия. Мы не лошади. Поэтому спокойно ждет, какой канал выберет сама лошадь. И как только она вошла в один из выходящих коридоров, он уже ждет ее в конце.
А коников то я и не заметил.))
На рынках есть только три ворОта или воротА) Поясню на рисунках.
Цена может идти в наклонном канале в верх, в наклонном низ или в горизонтальном.
НО!!!
Цена может одновременно находиться в трех каналах, в двух и даже только в одном. Самом сильном!
Пример фунт/доллар 15м находится в 3х.
а позже этот же график в двух каналах.
Цену для анализа можно рассматривать только в том диапазоне в котором настроена ТС.
В точках N.. активизируются быки , в точках V.. медведи.
Наклон старшего канала управляет положением.
Ломаная голубая и томатная линии - канал дисперсии.
Очень хотелось бы посмотреть на реальный график такой не совместимости с обычным графиком цены.
Все совместимо. 1 временная метка = начало преобразования.
Последующие вычислятся исходя из применяемой формулы. Полученное
выводится на график исходного вр.
Все совместимо. 1 временная метка = начало преобразования.
Последующие вычислятся исходя из применяемой формулы. Полученное
выводится на график исходного вр.
Где находится 1я временная метка?
Мы же не лохи. Правда?
Как её определить?
Где находится 1я временная метка?
Мы же не лохи. Правда?
Как её определить?
начало преобразования
начало преобразования
Абстрактное понятие. Не серьезно. Надо конкретно.))
На нулевом баре?))
Абстрактное понятие. Не серьезно. Надо конкретно.))
На нулевом баре?))
начало исходного вр
начало исходного вр
Да))) Утюг нагревательный прибор))
Я правильно понимаю, что данная теория годится (теоретически) только для управления рисками?
Это теория годится только для разведения лохов в интернете путем произведения на них неизгладимого впечатления.