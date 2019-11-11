Push Benachrichtigung

Weiß jemand, ob man nur Push Benachrichtigungen von abonnierten Signalen bekommt, oder bekommt man auch Push Benachrichtigungen von Signalen eines Indikators? Habe alles über VPS laufen,doch sobald ich mit dem PC off gehe,bekomme ich keine Benachrichtigungen mehr. Danke vorab.
 

Also ich vermute mal Du meinst die VPS von Metaquotes, dann sollte es eigentlich gehen, sobald Du die Benachrichtiguingen lokal eingerichtet hast (Ctrl+O => Benachrichtigungen) und auf (das richtige!) migrieren klickst, also Signale oder Alle!

Wenn nicht funktioniert sagt Dir das Log, warum nicht!

 
Also auf migrieren klicke ich,wenn ich vom PC aus on bin,dann kommen die Signale auch auf mein Handy,aber halt nicht, wenn ich den PC ausschalte. Oder muss ich die Benachrichtigungen mit der Tastenkombination eingeben,also lokal,wie du schreibst. Ich mache dies immer über Extras und dann Optionen.
 
Schau mal auf der VPS im Journal, was dort steht, wenn Du eine Benachrichtigung hättest bekommen sollen:


Von hier: https://www.mql5.com/de/vps/manage-forex-vps

Mache ich ,wenn ich wieder zu Hause bin. Gestern hatte ich aber immer ein Dreieck davor und es stande dort.....loaded successfully
 
Mache ich ,wenn ich wieder zu Hause bin. Gestern hatte ich aber immer ein Dreieck davor und es stande dort.....loaded successfully
Also ich habe jetzt nachgesehen. Es wird mir angezeigt....keine zu synchronisierenden Elemente. Das Signal ist nicht aktiviert. Ich habe aber den PC laufen und ich bekomme Signale auf mein Handy... Ich verstehe nicht,was ich falsch mache.
 

Kannst Du einen Screenshot vom lokalen Terminal vor der Migration machen und seine beiden Logs posten (nach der Migration): Experten und Journal.

Stell sicher, dass Du die richtige Migration (Alle oder Experts, Indicators & Signals!) machst!

 
So,einmal von Experten und Journal vor der Migration und nach der Migration
 
Könntest Du noch die Logs von diesem Tag (8.11.) von Deinem lokalen PC posten?

Dazu einfach in den Tabs Experten und Journal jeweils nach einem rechtem Mausklick dort die Log-Datein vom 8.11. (20191108.log) hier als Datei einfügen?

 
Die erste Regel VOR der Migration: Schließen Sie die zusätzlichen Diagramme und entfernen Sie die zusätzlichen Zeichen aus dem Fenster "Market Watch".

Die zweite Regel: Berater und ein Abonnement für ein Signal müssen migrieren. Haben Sie einen Berater oder ein Sigal?

Regel drei: Welche Zeile wählen Sie in diesem Menü:  Um das Abonnement für ein Signal auf der virtuellen Plattform zu aktivieren, synchronisieren Sie diese mit der Desktop-Plattform ?

 
Die Signale werden anscheinen migriert - aber sie schicken nach der Migration keine Push-Benachrichtigungen mehr.
