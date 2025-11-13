Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 36
Подскажите как в тестере стратегий очистить историю предыдущих тестов.
Зачем это нужно? Во вкладку Обзор заглядываю только тогда, когда нужно взять какую-то предыдущую настройку Тестера. И это удобно. Остальному - не мешает.
Более того, там замечательный поиск сделан. Поэтому даже из сотен настроек легко найти нужную.
Нашел одно из мест, где Тестер можно ускорить. Оказывается, каждый раз, когда Тестер сравнивает две цены (например, BuyLimit и Tick.ask), он это делает через дорогую нормализацию. Не нужно этого делать!
Если входящие в Тестер цены будут нормализованы предварительно, то Оптимизация будет идти на десятки процентов быстрее.
Фактически, это бесплатный способ значительно поднять производительность Тестера. Virtual во многом из-за этого обходит штатный Тестер даже в режиме по пипсам.
Нужно только нормализовать исходные цены через NormalizeDouble (другие функции нормализации не применять).
Возможно, Вы не ту папку чистили.
В клиентском терминале в главном меню выберите Файл - Открыть папку данных. Пройдите дальше - MQL5\Profiles\Tester - и посмотрите, что там
Проверял на двух терминалах. Портабле и Обычном.
Портабле файл нашел и стер. картинка не изменилась.
В Обычном. Там путь тернист "C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\Tester \logs или cache"
Там все стер. картинка не изменилась.
Спаибо за Отзывчивость. И труды по наставлению на путь истинный.
Все нашел. Все получилось. Благадарствую.
Убедили.
2269 - работает, Спасибо.
Понятно. Исправим.
2269 - теперь отлично. Спасибо.
Если перед генетиков оставить только один Агент, то при запуске Оптимизации на него уходит пачка из 512 заданий.
Если во время расчета этой пачки включить другие Агенты, то они не будут задействованы, пока первый Агент не закончит вычислять задания своей пачки.
6 заданий, 3 агента. Каждый получил по 2.
Когда все 3 выдали по одному результату, перешел на вкладку "Результаты" и посмотрел их (проходы 0, 2 и 4). После этого перешел на журнал, и, когда оптимизация закончилась, автоматом включилась вкладка результатов.
Но сортировка по номеру прохода сломалась:
Билд 2269. Очистил \Tester\cache\, перекомпилировал советника.
Оптимизация показывает 335 трейдов, одиночный тест — 32: