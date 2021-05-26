Я не вижу примененный индикатор в тестере стратегий в MT5

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Это мой код, и я пытаюсь загрузить полосы Боллинджера в индикатор. Но пока индикатор работает, я этого не увидел. 

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 0
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   if(rates_total < 500)
      return 0;

   if(prev_calculated <= 0)
     {
      int bands = iBands(Symbol(), Period(), 20, 0, 2, PRICE_CLOSE);
      if(bands == INVALID_HANDLE)
        {
         Print("Не удается инициализировать диапазоны: ", GetLastError());
         return 0;
        }
     }
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Это изображение:


Я не установил для TesterHideIndicators () значение true, чтобы он не скрывал индикатор при работе в Тестере стратегий.

Пожалуйста, дайте мне знать, что я могу сделать.

 

так у вас plots стоит ноль

не объявлено и не инициализированно ни одного индикаторного буфера

 

Используемые индикаторы не отображаются автоматически: ни онлайн, ни в тестере. Исключение - если индикатор выводит информацию при помощи графических объектов. Используемые индикаторы отображаются только в конце тестирования.

 
Alexander Bereznyak :

так у вас plots стоит ноль

не объявлено и не инициализированно ни одного индикаторного буфера

Я говорю, почему iBand не отображаются. Когда мы используем любой индикатор в эксперте или индикаторе, он отображается, но почему iBands не отображается. Это функция индикатора по умолчанию из MT5.

Что вы думаете? У меня есть еще один буфер для отображения с помощью Боллинджера. Я просто хочу увидеть условия. Итак, я запустил индикатор в тестере стратегий, где мы видим прикрепленные индикаторы вместе с нашим индикатором.

Но я не вижу Боллинджера. Так почему это происходит?

 
jaffer wilson:

Это мой код, и я пытаюсь загрузить полосы Боллинджера в индикатор. Но пока индикатор работает, я этого не увидел.

Это изображение:


Я не установил для TesterHideIndicators () значение true, чтобы он не скрывал индикатор при работе в Тестере стратегий.

Пожалуйста, дайте мне знать, что я могу сделать.

А почему построений индикатора 0?

#property indicator_plots 0
Да и буфер не объявлен, и много чего не сделано… В общем это не попытка написать индикатор, а просто демонстрация «как делать не надо»
 
Alexey Viktorov:

А почему построений индикатора 0?

Да и буфер не объявлен, и много чего не сделано… В общем это не попытка написать индикатор, а просто демонстрация «как делать не надо»

Топикстартер хочет видеть используемый индикатор на графике визуализации в тестере. Он не понимает, что такие индикаторы и не должны отображаться.

 
Alexey Viktorov :

А почему построений индикатора 0?

Да и буфер не объявлен, и много чего не сделано… В общем это не попытка написать индикатор , а просто демонстрация «как делать не надо»

Мой индикатор еще не строит. Я что-нибудь построю после того, как увижу условия Боллинджера. Но я не вижу нормального боллинджера в тестере стратегий, который появляется при тестировании, если я явно не говорю, что TesterHideIndicators () ложно.

Пожалуйста, дайте мне знать, почему тестер не может прикрепить индикатор Боллинджера.

 
jaffer wilson:

Пожалуйста, дайте мне знать, почему тестер не может прикрепить индикатор Боллинджера.

Просто потому что он не должен этого делать. Так было всегда, а не "вдруг случилось".

 
Ihor Herasko :

Просто потому что он не должен этого делать. Так было всегда, а не "вдруг случилось".

Но то же самое происходит с прикреплением Боллинджера в Эксперте, потому что я использую индикатор?

 
jaffer wilson:

Но то же самое происходит с прикреплением Боллинджера в Эксперте, потому что я использую индикатор?

Да. Внешние индикаторы по умолчанию не отображаются. Они отображаются только в тестере по окончанию тестирования или же если индикатор использует графические объекты. Именно графические объекты и видно.

[Удален]  

https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/ibands

Снимок

Документация по MQL5: Технические индикаторы / iBands
Документация по MQL5: Технические индикаторы / iBands
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iBands - Технические индикаторы - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
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