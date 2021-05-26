Я не вижу примененный индикатор в тестере стратегий в MT5
так у вас plots стоит ноль
не объявлено и не инициализированно ни одного индикаторного буфера
Используемые индикаторы не отображаются автоматически: ни онлайн, ни в тестере. Исключение - если индикатор выводит информацию при помощи графических объектов. Используемые индикаторы отображаются только в конце тестирования.
так у вас plots стоит ноль
не объявлено и не инициализированно ни одного индикаторного буфера
Я говорю, почему iBand не отображаются. Когда мы используем любой индикатор в эксперте или индикаторе, он отображается, но почему iBands не отображается. Это функция индикатора по умолчанию из MT5.
Что вы думаете? У меня есть еще один буфер для отображения с помощью Боллинджера. Я просто хочу увидеть условия. Итак, я запустил индикатор в тестере стратегий, где мы видим прикрепленные индикаторы вместе с нашим индикатором.
Но я не вижу Боллинджера. Так почему это происходит?
Это мой код, и я пытаюсь загрузить полосы Боллинджера в индикатор. Но пока индикатор работает, я этого не увидел.
Это изображение:
Я не установил для TesterHideIndicators () значение true, чтобы он не скрывал индикатор при работе в Тестере стратегий.
Пожалуйста, дайте мне знать, что я могу сделать.
А почему построений индикатора 0?
#property indicator_plots 0Да и буфер не объявлен, и много чего не сделано… В общем это не попытка написать индикатор, а просто демонстрация «как делать не надо»
А почему построений индикатора 0?Да и буфер не объявлен, и много чего не сделано… В общем это не попытка написать индикатор, а просто демонстрация «как делать не надо»
Топикстартер хочет видеть используемый индикатор на графике визуализации в тестере. Он не понимает, что такие индикаторы и не должны отображаться.
А почему построений индикатора 0?Да и буфер не объявлен, и много чего не сделано… В общем это не попытка написать индикатор , а просто демонстрация «как делать не надо»
Мой индикатор еще не строит. Я что-нибудь построю после того, как увижу условия Боллинджера. Но я не вижу нормального боллинджера в тестере стратегий, который появляется при тестировании, если я явно не говорю, что TesterHideIndicators () ложно.
Пожалуйста, дайте мне знать, почему тестер не может прикрепить индикатор Боллинджера.
Пожалуйста, дайте мне знать, почему тестер не может прикрепить индикатор Боллинджера.
Просто потому что он не должен этого делать. Так было всегда, а не "вдруг случилось".
Просто потому что он не должен этого делать. Так было всегда, а не "вдруг случилось".
Но то же самое происходит с прикреплением Боллинджера в Эксперте, потому что я использую индикатор?
Но то же самое происходит с прикреплением Боллинджера в Эксперте, потому что я использую индикатор?
Да. Внешние индикаторы по умолчанию не отображаются. Они отображаются только в тестере по окончанию тестирования или же если индикатор использует графические объекты. Именно графические объекты и видно.
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Это мой код, и я пытаюсь загрузить полосы Боллинджера в индикатор. Но пока индикатор работает, я этого не увидел.
Это изображение:
Я не установил для TesterHideIndicators () значение true, чтобы он не скрывал индикатор при работе в Тестере стратегий.
Пожалуйста, дайте мне знать, что я могу сделать.