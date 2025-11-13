Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 33
Предыдущие кеши - генетика?
Да.
Тоже всегда запускаю оптимизацию вместо одиночного прохода
Да.
Сейчас искусственные тики генерируются не так, как раньше? (Моделирование = все тики)
После запуска, тестер долго что-то считает и забивает ОЗУ, и только потом начинается одиночный проход.
кажется, что раньше быстрее все было
Понятно. Исправим.
Возможно ли сделать исполнение отложенных и SL/TP ордеров, выставленных по текущей цене, на текущем тике?
Воспроизвел баг с пустым значением в инпут-параметрах.
1. Собираем советника:
2. Оптимизируем на чем угодно оба параметра:
3. Снимаем галку с энама и оптимизируем только х:
4. Загружаем 1-й кэш оптимизации, потом 2-й, из результатов запускаем одиночный прогон. Вместо -1 получаем INT_MAX:
Актуально для всех enum-ов, начинающихся с -1.
Просьба в Визуализатор везде в вывод времени добавить миллисекунды.
Приходится делать полностью свои выводы информации, чтобы отладить потиковый режим.
Какой смысл в Визуализаторе выводить локальное время?
Какой смысл в Визуализаторе выводить локальное время?
Тоже никогда не гляжу на него. Но полезное место занимает...