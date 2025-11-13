Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 33

Slava:
Предыдущие кеши - генетика?

Да.

Тоже всегда запускаю оптимизацию вместо одиночного прохода
 
Maxim Dmitrievsky:
Тоже всегда запускаю оптимизацию вместо одиночного прохода
Убедили.
 
fxsaber:

Да.

Понятно. Исправим.
Сейчас искусственные тики генерируются не так, как раньше? (Моделирование = все тики)

После запуска, тестер долго что-то считает и забивает ОЗУ, и только потом начинается одиночный проход.

кажется, что раньше быстрее все было

 
Slava:
Понятно. Исправим.

Возможно ли сделать исполнение отложенных и SL/TP ордеров, выставленных по текущей цене, на текущем тике?

 

Воспроизвел баг с пустым значением в инпут-параметрах.

1. Собираем советника:

enum ENUM_TEST
{
        TEST_M = -1,
        TEST_0 = 0,
        TEST_1 = 1,
};

input int       x = 1;
input ENUM_TEST t = TEST_M;

void OnTick()
{

}

double OnTester()
{
        double ret=x*t;
        return(ret);
}

2. Оптимизируем на чем угодно оба параметра:

3. Снимаем галку с энама и оптимизируем только х:

4. Загружаем 1-й кэш оптимизации, потом 2-й, из результатов запускаем одиночный прогон. Вместо -1 получаем INT_MAX:


Актуально для всех enum-ов, начинающихся с -1.

 

Просьба в Визуализатор везде в вывод времени добавить миллисекунды.

Приходится делать полностью свои выводы информации, чтобы отладить потиковый режим.

 

Какой смысл в Визуализаторе выводить локальное время?


 
fxsaber:

Какой смысл в Визуализаторе выводить локальное время?


Тоже никогда не гляжу на него. Но полезное место занимает...

