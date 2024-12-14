Могущество С++ - страница 18

Новый комментарий
 

Блин, я и сейчас не программист, а тогда то..

Но "знающие" люди мне сказали, что освоишь Питон, и Symbian падет. В общем, Сим-Сим откройся

 
Aleksei Mikhanoshin:

Блин, я и сейчас не программист, а тогда то..

Но "знающие" люди мне сказали, что освоишь Питон, и Symbian падет. В общем, Сим-Сим откройся

Вот не помню я, чтобы там была какая-то связь с питоном. А я много писал, игру Волейбол осилил, даже чуть на работу не устроился под Симбу писать. И питон тогда был в каком-то зачаточном состоянии, ООП точно еще не было.

 
Погуглил. Это как бы идея Нокии была портировать Питон под S60. PyS60
[Удален]  
Что за цензура, за что моё сообщение потёрли?
 
Vict:
Что за цензура, за что моё сообщение потёрли?

Если Вы размещали сообщение сегодня после обеда, то

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019

Vladimir Karputov, 2019.05.22 13:01

Администрация приносит свои извинения. В результате сбоя некоторые сообщения были потеряны. Пустые сообщения (контент из которых не удалось восстановить) - удалены.


 

Что-то мне форум выдал ссылку на эту ветку 5-летней давности, поностальгировал. В ТГ есть канал по С++, я там иногда ребят не очень понимаю, так как новые редакции С++ не изучаю за ненадобностью, а язык-то бурно развивается! Надо снова сесть за парту )). Сейчас последний стандарт С++20, содержит принципиальные нововведения, такие как поддержка модулей. На данный момент активно обсуждается следующая версия стандарта — C++23‍. Вот вам и язычок-старичок!

А в школах первый язык убогий питончик. После чего мышление школьников безнадежно испорчено. У меня рядом огромная школа и знаком с многими учениками, в ТГ по программированию переписываемся. Там такая каша в головах!

Не, я не против питона, как скриптового языка для доступа к библиотекам типа Keras или TensorFlow, и в Google Colab он бесплатно доступен, в т.ч. россиянам и белорусам без VPN. Но встречаю массу людей, которые искренне считают, что это самый крутой и быстрый язык программирования! Напоминают Эллочку-людоедку, у которой словарный запас 40 слов и она считает, что этого достаточно для полноценного общения.

 
Alexey Volchanskiy #:

Что-то мне форум выдал ссылку на эту ветку 5-летней давности, поностальгировал. В ТГ есть канал по С++, я там иногда ребят не очень понимаю, так как новые редакции С++ не изучаю за ненадобностью, а язык-то бурно развивается! Надо снова сесть за парту )). Сейчас последний стандарт С++20, содержит принципиальные нововведения, такие как поддержка модулей. На данный момент активно обсуждается следующая версия стандарта — C++23‍. Вот вам и язычок-старичок!

А в школах первый язык убогий питончик. После чего мышление школьников безнадежно испорчено. У меня рядом огромная школа и знаком с многими учениками, в ТГ по программированию переписываемся. Там такая каша в головах!

Не, я не против питона, как скриптового языка для доступа к библиотекам типа Keras или TensorFlow, и в Google Colab он бесплатно доступен, в т.ч. россиянам и белорусам без VPN. Но встречаю массу людей, которые искренне считают, что это самый крутой и быстрый язык программирования! Напоминают Эллочку-людоедку, у которой словарный запас 40 слов и она считает, что этого достаточно для полноценного общения.

Леша!

Да какая разница на каком языке программировать?

Основа программирования процедуры и функции, а они есть в каждом языке!

Я, например, вообще не изучал MQL5, был опыт программирования на Object Pascal. 

Сел писать на MQL и через 10 минут привык писать не begin-end, а { }, вот и вся разница.

Главное понимать цель, что нужно сделать, а на каком языке (если позволяет) вообще без разницы!  

 

Когда-то говорилось: "Нельзя ничему научить человека, оболваненного Бейсиком".

А сейчас можно считаться программистом, не имея даже понятия, как выглядят машинные представления данных разных типов.

 
JRandomTrader #:

Когда-то говорилось: "Нельзя ничему научить человека, оболваненного Бейсиком".

А сейчас можно считаться программистом, не имея даже понятия, как выглядят машинные представления данных разных типов.

Только идиот может такое сказать. Я до изучения MQL4 не знал ничего кроме бейсика. Да и бейсик знал на двойку, оценивая как в школе.

И ничего… Сейчас с успехом программирую на MQL5 и даже применяя ООП в свои 70+… Так-что не надо на васик бочки катить. Нормальный язык по сравнению с рептилией…

К тому что сказал Михаил добавить просто нечего…

prostotrader #:


Да какая разница на каком языке программировать?

Основа программирования процедуры и функции, а они есть в каждом языке!

 

По теме(которая не чужда) могу сказать то, что моя официальная(по трудовой книжке) карьера началась после собеседования и тестирования в далеком 2006 году с должности инженера-программиста(Software Engineer) С++ в одной из крупных компаний(системный интегратор), Gold партнере Microsoft(В основном WinAPI, MFC и так далее).  Там кстати впервые познал Rational от IBM, UML и Visio и т.д.

Так вот, с тех пор код С++ так изменился из-за стандартов 14/17/20 что мне недавно буквально заново учиться пришлось(по магистратуре МФТИ, на онлайне - у того самого препода из Intel что пишет компиляторы. А также у других.). Только из-за того что международные фрилансы закрыты - теперь это временно некуда применять :) Но я упражняюсь.

Удивляет по теме С++ то, что люди так трэшануть могут как например в статье ниже. Просто берут и по смешным основаниям буксуют на то, на чем даже Windows и Linux написаны.

Такие новости заставляют задуматься, ибо за С++ не стоят корпорации как за Java и другим. Кому бы это могло быть выгодно? Главный язык по сути и вдруг такая дискриминация.


https://habr.com/ru/news/699142/

АНБ США порекомендовало IT-компаниям отказаться от языков C и C++
АНБ США порекомендовало IT-компаниям отказаться от языков C и C++
  • 2022.11.14
  • habr.com
Агентство национальной безопасности США выпустило отчёт, в котором указало на то, что широко используемые языки программирования C и C++ дают хакерам больше возможностей для использования эксплойтов. В связи с этим эксперты АНБ рекомендуют переходить на более безопасные языки. В отчёте сказано, что C и C++ обеспечивают большую свободу...
1...11121314151617181920212223
Новый комментарий