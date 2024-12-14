Могущество С++ - страница 18
Блин, я и сейчас не программист, а тогда то..
Но "знающие" люди мне сказали, что освоишь Питон, и Symbian падет. В общем, Сим-Сим откройся
Вот не помню я, чтобы там была какая-то связь с питоном. А я много писал, игру Волейбол осилил, даже чуть на работу не устроился под Симбу писать. И питон тогда был в каком-то зачаточном состоянии, ООП точно еще не было.
Что за цензура, за что моё сообщение потёрли?
Если Вы размещали сообщение сегодня после обеда, то
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Vladimir Karputov, 2019.05.22 13:01
Администрация приносит свои извинения. В результате сбоя некоторые сообщения были потеряны. Пустые сообщения (контент из которых не удалось восстановить) - удалены.
Что-то мне форум выдал ссылку на эту ветку 5-летней давности, поностальгировал. В ТГ есть канал по С++, я там иногда ребят не очень понимаю, так как новые редакции С++ не изучаю за ненадобностью, а язык-то бурно развивается! Надо снова сесть за парту )). Сейчас последний стандарт С++20, содержит принципиальные нововведения, такие как поддержка модулей. На данный момент активно обсуждается следующая версия стандарта — C++23. Вот вам и язычок-старичок!
А в школах первый язык убогий питончик. После чего мышление школьников безнадежно испорчено. У меня рядом огромная школа и знаком с многими учениками, в ТГ по программированию переписываемся. Там такая каша в головах!
Не, я не против питона, как скриптового языка для доступа к библиотекам типа Keras или TensorFlow, и в Google Colab он бесплатно доступен, в т.ч. россиянам и белорусам без VPN. Но встречаю массу людей, которые искренне считают, что это самый крутой и быстрый язык программирования! Напоминают Эллочку-людоедку, у которой словарный запас 40 слов и она считает, что этого достаточно для полноценного общения.
Леша!
Да какая разница на каком языке программировать?
Основа программирования процедуры и функции, а они есть в каждом языке!
Я, например, вообще не изучал MQL5, был опыт программирования на Object Pascal.
Сел писать на MQL и через 10 минут привык писать не begin-end, а { }, вот и вся разница.
Главное понимать цель, что нужно сделать, а на каком языке (если позволяет) вообще без разницы!
Когда-то говорилось: "Нельзя ничему научить человека, оболваненного Бейсиком".
А сейчас можно считаться программистом, не имея даже понятия, как выглядят машинные представления данных разных типов.
Только идиот может такое сказать. Я до изучения MQL4 не знал ничего кроме бейсика. Да и бейсик знал на двойку, оценивая как в школе.
И ничего… Сейчас с успехом программирую на MQL5 и даже применяя ООП в свои 70+… Так-что не надо на васик бочки катить. Нормальный язык по сравнению с рептилией…
К тому что сказал Михаил добавить просто нечего…
prostotrader #:
Да какая разница на каком языке программировать?
Основа программирования процедуры и функции, а они есть в каждом языке!
По теме(которая не чужда) могу сказать то, что моя официальная(по трудовой книжке) карьера началась после собеседования и тестирования в далеком 2006 году с должности инженера-программиста(Software Engineer) С++ в одной из крупных компаний(системный интегратор), Gold партнере Microsoft(В основном WinAPI, MFC и так далее). Там кстати впервые познал Rational от IBM, UML и Visio и т.д.
Так вот, с тех пор код С++ так изменился из-за стандартов 14/17/20 что мне недавно буквально заново учиться пришлось(по магистратуре МФТИ, на онлайне - у того самого препода из Intel что пишет компиляторы. А также у других.). Только из-за того что международные фрилансы закрыты - теперь это временно некуда применять :) Но я упражняюсь.
Удивляет по теме С++ то, что люди так трэшануть могут как например в статье ниже. Просто берут и по смешным основаниям буксуют на то, на чем даже Windows и Linux написаны.
Такие новости заставляют задуматься, ибо за С++ не стоят корпорации как за Java и другим. Кому бы это могло быть выгодно? Главный язык по сути и вдруг такая дискриминация.
https://habr.com/ru/news/699142/