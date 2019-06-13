Каким должен быть стакан цен? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот набросал GUI стакана.
Вопрос, что поместить в две свободные области. Там могут быть настройки, дополнительные данные, маленькая визуализация, гистограмма или еще что то...
Ну и хотелось бы услышать рецензии по поводу практичности этой модели стакана.
зы. В полях ввода сверху, цифры будут в центре. Забыл установить.
Вот набросал GUI стакана.
Вопрос, что поместить в две свободные области. Там могут быть настройки, дополнительные данные, маленькая визуализация, гистограмма или еще что то...
Ну и хотелось бы услышать рецензии по поводу практичности этой модели стакана.
помести туда маленькие сюрпризики и неожиданности, образы прошлого и намеки на лучшее
:-)
дев в неглиже и/или бутылку. Какой стакан без бутылки? чтобы не было пошло - пусть будет какой-нить редкий скотч,
Может я что-то не так понял про свободные области, но напротив цены должны быть объемы. Конечно опасаюсь такую очевидную вещь писать, но все-же рискну), вдруг забыл про них.
1. Насчет объемов, - как я понял, нужно сделать гистограмму. Но, в эти области хотелось бы еще чего то установить. Их можно сделать многослойными, установив переключатель видимости. В одной видимости будут объемы, в другой - настройки, в третьей - показатели или визуализация.
2. Про клавиши услышал. Обязательно сделаю. Только вопрос, - какие именно клавиши для чего использовать? По пунктно пожалуйста напишите. Я сам то со стаканом давно не работал, потому не знаю какие клавиши удобнее задействовать.
1. Не понял, как можно менять глубину стакана? Но, я врядли смогу ВСЕ хотелки реализовать в стакане, потому вместо этого, дам интерфейс подключения польз.программы к стакану. Можно будет развивать самостоятельно.
2. Хотелось бы пример. Плохо понимаю.
3. Ссылку пожалуйста приведите.
В общем, очевидно, что Вам необходимо самому попользоваться биржевым стаканом, иначе Вы создадите бесполезный продукт.
Очевидно это из Ваших ответов/вопросов на комментарии.
В общем, очевидно, что Вам необходимо самому попользоваться биржевым стаканом, иначе Вы создадите бесполезный продукт.
Очевидно это из Ваших ответов/вопросов на комментарии.
1. Не понял, как можно менять глубину стакана? Но, я врядли смогу ВСЕ хотелки реализовать в стакане, потому вместо этого, дам интерфейс подключения польз.программы к стакану. Можно будет развивать самостоятельно.
2. Хотелось бы пример. Плохо понимаю.
3. Ссылку пожалуйста приведите.
1. Между уровнями с объемами 50-200п(4-х знак для валют) соответственно интересен объем в районе уровня, его ширина задается или автоматом определяется стаканом, стакан сам находит эти уровни. У нас пятизнак, поэтому 200п(4-х знак для валют) это 2000 строк - все 2000 строк не нужны для обзора. Актуальных уровней 2-3и с градацией по объему, ближайшее графическое представление это индикатор tpo(отображается на графике, https://www.mql5.com/ru/code/15445 , https://www.mql5.com/ru/code/15440), что-то в этой идее во втором видео. Даже показометр объемов хфорекса что-то да показывает +/- и позволяет пить кофе, когда кажется что время (не надо грубости) кирпичами:
2. Прицеплено видео в пример.
3. https://www.mql5.com/ru/code/25414
1. Между уровнями с объемами 50-200п(4-х знак для валют) соответственно интересен объем в районе уровня, его ширина задается или автоматом определяется стаканом, стакан сам находит эти уровни. У нас пятизнак, поэтому 200п(4-х знак для валют) это 2000 строк - все 2000 строк не нужны для обзора. Актуальных уровней 2-3и с градацией по объему, ближайшее графическое представление это индикатор tpo(отображается на графике, https://www.mql5.com/ru/code/15445 , https://www.mql5.com/ru/code/15440), что-то в этой идее во втором видео. Даже показометр объемов хфорекса что-то да показывает +/- и позволяет пить кофе, когда кажется что время (не надо грубости) кирпичами:
2. Прицеплено видео в пример.
3. https://www.mql5.com/ru/code/25414
Надеюсь, я был понят.