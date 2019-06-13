Каким должен быть стакан цен? - страница 5

Реter Konow:

Вот набросал GUI стакана.


Вопрос, что поместить в две свободные области. Там могут быть настройки, дополнительные данные, маленькая визуализация, гистограмма или еще что то...

Ну и хотелось бы услышать рецензии по поводу практичности этой модели стакана.


зы. В полях ввода сверху, цифры будут в центре. Забыл установить.

Может я что-то не так понял про свободные области, но напротив цены должны быть объемы. Конечно опасаюсь такую очевидную вещь писать, но все-же рискну), вдруг забыл про них.
А вообще горячие клавишы важны очень, чтобы все можно было делать с клавы. Накинуть лот, уменьшить, выбрать банд, установить ордер, закрыть позицию
 
  1. Сделать 3 быстрые кнопки(например внизу стакана)  для быстрого изменения глубины стакана в Хкрат и горизонтальный бегунок над/под ними с настройкой в пунктах  ширины уровня для символов(с какими ни будь авто/дефолтными значениями). Т.е. когда жмем на эти кнопки, приложение отрисует объем по уровням и раскрасит уровни в заданные цвета с полями, в которых будет расстояние до текущей цены(средней), а в середине будет поле на 5 строк вверх и 5 строк вниз(настраиваемо).
  2. Предусмотреть возможное расширение, в плане расширенный режим - если доступны данные по участнику(ам) и его объемах(например с другого источника), то в расширенном режиме отображается участник(и) по уровням либо(аноним).
  3. Сделать это в динамике(отдельный режим) при перемещении курсора по графику в стакане отображаются исторические данные в соответствии с настройками(аналогичный пример Semko в слау).
 
Maxim Dmitrievsky:
помести туда маленькие сюрпризики и неожиданности, образы прошлого и намеки на лучшее

:-)

дев в неглиже и/или бутылку. Какой стакан без бутылки? чтобы не было пошло - пусть будет какой-нить редкий скотч,

 
1. Насчет объемов, - как я понял, нужно сделать гистограмму. Но, в эти области хотелось бы еще чего то установить. Их можно сделать многослойными, установив переключатель видимости. В одной видимости будут объемы, в другой - настройки, в  третьей - показатели или визуализация. 

2. Про клавиши услышал. Обязательно сделаю. Только вопрос, - какие именно клавиши для чего использовать? По пунктно пожалуйста напишите. Я сам то со стаканом давно не работал, потому не знаю какие клавиши удобнее задействовать.

 
1. Не понял, как можно менять глубину стакана? Но, я врядли смогу ВСЕ хотелки реализовать в стакане, потому вместо этого, дам интерфейс подключения польз.программы к стакану. Можно будет развивать самостоятельно.

2. Хотелось бы пример. Плохо понимаю.

3. Ссылку пожалуйста приведите.

 

В общем, очевидно, что Вам необходимо самому попользоваться  биржевым стаканом, иначе Вы создадите бесполезный продукт.

Очевидно это из Ваших ответов/вопросов на комментарии.

 
Была идея в свободных областях поставить слайдеры для быстрого отодвигания стопов (тейка и стоп-лоса) перемещением ползунка. Стоит попробывать?
 
Ну, поэтому я создал тему, не хочу создать бесполезный продукт и надеюсь на помощь. Ничего, постепенно вхожу в суть дела.))
 
1. Между уровнями с объемами 50-200п(4-х знак для валют) соответственно интересен объем в районе уровня, его ширина задается или автоматом определяется стаканом, стакан сам находит эти уровни. У нас пятизнак, поэтому 200п(4-х знак для валют) это 2000 строк - все 2000 строк не нужны для обзора. Актуальных уровней 2-3и с градацией по объему, ближайшее графическое представление это индикатор tpo(отображается на графике, https://www.mql5.com/ru/code/15445 , https://www.mql5.com/ru/code/15440), что-то в этой идее во втором видео. Даже показометр объемов хфорекса что-то да показывает +/- и позволяет пить кофе, когда кажется что время (не надо грубости) кирпичами:

GBPUSDH1_bagdad_GBPUSDH1_bagdad__


2. Прицеплено видео в пример.

3. https://www.mql5.com/ru/code/25414



