Представляйте, надеюсь он более похож, на то, что есть в MT5 и что было в выложенном мной видео ролике...

Будет много разных вариантов стакана цен. На вкус и цвет... )
 
Будет много разных вариантов стакана цен. На вкус и цвет... )

Интересно будет взглянуть на эти труды.

 

)) вот что бывает когда человек не торгующий в стакане пытается его сделать.

 

Решил пойти назад, к простоте. Реализовать простейший стакан, а дальше, набираясь понимания и опыта, усложнять его функционал и добавлять возможности. 

И так, простейший стакан сделан.

Вот он:


 

Стакан работает, но есть несколько загвоздок. 

1. Почему так мало данных поступает? Вместо 20 рядов отсилы 8.

2. Почему цены аск и бид приходят в сокращенном виде? Даже NormalizeDouble() не помогает добавить к ним недостающие цифры после запятой.

В остальном трудностей нет. Можно дальше развивать и добавлять функционал.

 
Дальнейшее обсуждение самодельного стакана цен продолжится в ветке кодо-базы, куда я его помещу.  
 
2. К Вам приходят реальные котировки. По этим ценам покупают и продают валюту на Foreign Exchange, там нет пятизнака. С реальной поставкой,- заявился на покупку - купи и забери, иначе попал на 100 000 убитых енотов за каждый лот. 

1. К Вам не приходят котировки, сгенерированные ДЦ. Пятизнак от них. Приятно видеть, но пользы для торговли деривативами - никакой. 

 
Значит, это норма. Ок. Спасибо. До этого, был подключен к другому серверу, там котировки были пятизначные. Потом переключился и пошли двузначные. Значит, от сервера зависит.

 
Это только мое мнение. Редакция может не согласиться. 

 
Думаю, так и есть. На другом сервере были пятизначные. Сейчас вспомнил.
