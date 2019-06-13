Каким должен быть стакан цен? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Представляйте, надеюсь он более похож, на то, что есть в MT5 и что было в выложенном мной видео ролике...
Будет много разных вариантов стакана цен. На вкус и цвет... )
Интересно будет взглянуть на эти труды.
)) вот что бывает когда человек не торгующий в стакане пытается его сделать.
Решил пойти назад, к простоте. Реализовать простейший стакан, а дальше, набираясь понимания и опыта, усложнять его функционал и добавлять возможности.
И так, простейший стакан сделан.
Вот он:
Стакан работает, но есть несколько загвоздок.
1. Почему так мало данных поступает? Вместо 20 рядов отсилы 8.
2. Почему цены аск и бид приходят в сокращенном виде? Даже NormalizeDouble() не помогает добавить к ним недостающие цифры после запятой.
В остальном трудностей нет. Можно дальше развивать и добавлять функционал.
Стакан работает, но есть несколько загвоздок.
1. Почему так мало данных поступает? Вместо 20 рядов отсилы 8.
2. Почему цены аск и бид приходят в сокращенном виде? Даже NormalizeDouble() не помогает добавить к ним недостающие цифры после запятой.
В остальном трудностей нет. Можно дальше развивать и добавлять функционал.
2. К Вам приходят реальные котировки. По этим ценам покупают и продают валюту на Foreign Exchange, там нет пятизнака. С реальной поставкой,- заявился на покупку - купи и забери, иначе попал на 100 000 убитых енотов за каждый лот.
1. К Вам не приходят котировки, сгенерированные ДЦ. Пятизнак от них. Приятно видеть, но пользы для торговли деривативами - никакой.
2. К Вам приходят реальные котировки. По этим ценам покупают и продают валюту на Foreign Exchange, там нет пятизнака. С реальной поставкой,- заявился на покупку - купи и забери, иначе попал на 100 000 убитых енотов за каждый лот.
1. К Вам не приходят котировки, сгенерированные ДЦ. Пятизнак от них. Приятно видеть, но пользы для торговли деривативами - никакой.
Значит, это норма. Ок. Спасибо. До этого, был подключен к другому серверу, там котировки были пятизначные. Потом переключился и пошли двузначные. Значит, от сервера зависит.
Значит, это норма. Ок. Спасибо. До этого, был подключен к другому серверу, там котировки были пятизначные. Потом переключился и пошли двузначные. Значит, от сервера зависит.
Это только мое мнение. Редакция может не согласиться.
Это только мое мнение. Редакция может не согласиться.