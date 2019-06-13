Каким должен быть стакан цен? - страница 11
Думаю, так и есть. На другом сервере были пятизначные. Сейчас вспомнил.
Значит, наши мнения совпали)
Дальнейшее обсуждение самодельного стакана цен продолжится в ветке кодо-базы, куда я его помещу.
ссылку покажите здесь пжста
ссылку покажите здесь пжста
Решил пойти назад, к простоте. Реализовать простейший стакан, а дальше, набираясь понимания и опыта, усложнять его функционал и добавлять возможности.
И так, простейший стакан сделан.
Вот он:
Название инструмента так и не появилось...
Столкнулся с проблемой. Стакан выводит данные также, как и штатный, но меня это не устраивает. Все так прыгает, что непонятно, какую практическую пользу в торговле можно от него получить. Не успеваешь что либо понять и оценить. Пытаюсь придумать способ, как сделать стакан более стабильным и удобным для восприятия. Если у кого есть предложения, - высказывайте.
Может сначала разобраться с управлением, а потом уже визуализацию подключать..
Хорошо.