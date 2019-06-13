Каким должен быть стакан цен? - страница 11

Реter Konow:
Думаю, так и есть. На другом сервере были пятизначные. Сейчас вспомнил.

Значит, наши мнения совпали) 

 
Да.)
 
Алексей Тарабанов:

Реter Konow:
Дальнейшее обсуждение самодельного стакана цен продолжится в ветке кодо-базы, куда я его помещу.  

ссылку покажите здесь пжста

иначе там не найти Вас

 
Renat Akhtyamov:

Ссылку сюда помещу. Пока еще не выложил. Где то завтра - послезавтра.
 
Реter Konow:

Решил пойти назад, к простоте. Реализовать простейший стакан, а дальше, набираясь понимания и опыта, усложнять его функционал и добавлять возможности. 

И так, простейший стакан сделан.

Вот он:


Название инструмента так и не появилось...

 
prostotrader:

Будет.
 
Столкнулся с проблемой. Стакан выводит данные также, как и штатный, но меня это не устраивает. Все так прыгает, что непонятно, какую практическую пользу в торговле можно от него получить. Не успеваешь что либо понять и оценить. Пытаюсь придумать способ, как сделать стакан более стабильным и удобным для восприятия. Если у кого есть предложения, - высказывайте.
 
Реter Konow:
Может сначала разобраться с управлением, а потом уже визуализацию подключать..

 
Andrey Gladyshev:

Может сначала разобраться с управлением, а потом уже визуализацию подключать..

Хорошо. 

