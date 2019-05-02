Данная работа преследует 3 цели:

Продемонстрировать работу индикатора сразу в двух окнах: в главном и подокне. Это достигается с помощью применения класса iCanvas.

Компактное решение системы линейных алгебраических уравнений с помощью рекурсии.

Продемонстрировать и доказать некоторым искателям грааля несостоятельность утверждения, что применение СЛАУ в алготрейдинге содержит потенциал прогнозирования цены.





Сердце данного индикатора - это рекурсивная функция решения системы линейных алгебраических уравнений:

void SLAU( double &x[], double &f[], double &a[], int m) { int k=m- 1 ; if (m> 1 ) { double xx[],ff[]; double g=x[ 0 ]; if (g== 0 ) g= 1.0 e- 100 ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (x);i++) x[i]/=g; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (f);i++) f[i]/=g; ArrayResize (ff,k); ArrayResize (xx,k*k); for ( int i= 0 ; i<k; i++) { ff[i]=f[ 0 ]*x[(i+ 1 )*m]-f[i+ 1 ]*x[ 0 ]; for ( int j= 0 ;j<k;j++) xx[i*k+j]=x[j+ 1 ]*x[(i+ 1 )*m]-x[(i+ 1 )*m+j+ 1 ]*x[ 0 ]; } int i= 0 ; for (;i<k; i++) if (xx[i*k]!= 0 ) break ; if (i> 0 && i<k) for ( int j= 0 ;j<k;j++) { double t=xx[j]; xx[j]=xx[i*k+j]; xx[i*k+j]=t;} SLAU(xx,ff,a,k); } double sum= 0 ; for ( int i= 1 ; i<m;i++) sum+=a[n-m+i]*x[i]; if (x[ 0 ]!= 0 && x[ 0 ]==x[ 0 ]) a[n-m]=(f[ 0 ]-sum)/x[ 0 ]; else a[n-m]= 1.0 /n; if (m!=n) return ; }

где :

m - количество уравнений СЛАУ (размерность)

x [] - главная матрица системы размером m*m

f [] - столбец свободных членов размерностью m

a [] - столбец искомых коэффициентов A1, A2,...Am

Например СЛАУ из 5 уравнений будет выглядеть следующим образом:

x0 = a1*x1 + a2*x2 + a3*x3 + a4*x4 + a5*x5

x1 = a1*x2 + a2*x3 + a3*x4 + a4*x5 + a5*x6

x2 = a1*x3 + a2*x4 + a3*x5 + a4*x6 + a5*x7

x3 = a1*x4 + a2*x5 + a3*x6 + a4*x7 + a5*x8

x4 = a1*x5 + a2*x6 + a3*x7 + a4*x8 + a5*x9

в данном индикаторе:

x0 = close[0]

x1 = close[1]

x2 = close[3]

... и т.д.

Таким образом некоторые исследователи полагают, что зная все коэффициенты A1...Am можно рассчитать (спрогнозировать) значение следующего бара.





Данный индикатор на каждом баре решает СЛАУ и строит линию прогноза на следующий бар - синяя линия на окне цены. "Прогнозируемая" цена появляется в момент открытия бара и подразумевает, что цена закроется в этом значении.

Фиолетовая линия - это прогнозируемая от текущего бара линия цены, если продолжать этот ряд не меняя коэффициентов А.

Разноцветные линии в подокне - это значения коэффициентов A1... Am.

Бирюзовые крупные точки - это проверка правильности расчета СЛАУ, Если расчет совпадает со значение Close бара, то цвет бирюзовый , если нет - то красный. Если все точки бирюзового цвета, значит СЛАУ решена верно.

Так же можно делать оценку предполагаемой прибыли или убытка при таком "прогнозе" на протяжении всех существующих баров в окне. Оценка производится с нулевым спредом. Поэтому нужно понимать, что реальная прибыль будет значительно меньше. Ниже этой оценки приводится оценка, полученная с помощью генерации случайного направления.

Таким образом, при исследовании работы данного индикатора можно сделать вывод, что прогноз цены с помощью СЛАУ так же эффективен, как и с помощью подбрасывания монетки.

Можно менять размерность СЛАУ с помощью ползунка, который появляется при перемещении указателя мышки в верхнюю часть окна.

Рекомендую в настройках MT5 параметр "Макс. баров в окне" выставить 5000. Т.к. при высокой размерности СЛАУ вычисления достаточно ресурсоёмки.

Версия iCanvas должна быть не менее 1.27