Каким должен быть стакан цен? - страница 6

Новый комментарий
 
Реter Konow:

Вот набросал GUI стакана.


Вопрос, что поместить в две свободные области. Там могут быть настройки, дополнительные данные, маленькая визуализация, гистограмма или еще что то...

Ну и хотелось бы услышать рецензии по поводу практичности этой модели стакана.


зы. В полях ввода сверху, цифры будут в центре. Забыл установить.

Отстойная Новогодняя ёлка!

Даже названия инструмента НЕТ!

 

То, чем Вы занимаетесь - пустая трата времени!

Для реальной торговли роботами нужен минимум графики, - только ВАЖНАЯ информация!

Лучше бы начали писать свой терминал, а надстройка над терминалом никому не нужна.

 
prostotrader:

То, чем Вы занимаетесь - пустая трата времени!

Для реальной торговли роботами нужен минимум графики, - толко ВАЖНАЯ информация!

Лучше бы начали писать свой терминал, а надстройка над терминалом никому не нужна.

Например у Ранева есть свой стакан, но он закрытый, если в этой разработке будет функционал, то возможно выстрелит. А просто те же строчки только на другой лад - да не нужны.

Зачем? Тираж метатрейдера на сегодня существенен, и в росте ограничивается лишь страной происхождения/нахождения разработчиков, сложившимся рынком(нинзи квики и прочие поделки) и антимонопольным законодательством. Это(грубо) 20 лет работы, которая продолжается. А в указанном Вами примере терминал вообще не нужен, достаточно телефона для звонка брокеру.

Artyom Trishkin:

Надеюсь, я был понят.

А разве есть другие варианты? ;) 

 
Unicornis:

Например у Ранева есть свой стакан, но он закрытый, если в этой разработке будет функционал, то возможно выстрелит. А просто те же строчки только на другой лад - да не нужны.

Зачем? Тираж метатрейдера на сегодня существенен, и в росте ограничивается лишь страной происхождения/нахождения разработчиков, сложившимся рынком(нинзи квики и прочие поделки) и антимонопольным законодательством. Это(грубо) 20 лет работы, которая продолжается. А в указанном Вами примере терминал вообще не нужен, достаточно телефона для звонка брокеру.

А разве есть другие варианты? ;) 

Демагог - Тот, кто в рассуждениях, спорах, высказываниях использует пустые, не основанные на фактах фразы.

 
Реter Konow:

1. Насчет объемов, - как я понял, нужно сделать гистограмму. Но, в эти области хотелось бы еще чего то установить. Их можно сделать многослойными, установив переключатель видимости. В одной видимости будут объемы, в другой - настройки, в  третьей - показатели или визуализация. 

2. Про клавиши услышал. Обязательно сделаю. Только вопрос, - какие именно клавиши для чего использовать? По пунктно пожалуйста напишите. Я сам то со стаканом давно не работал, потому не знаю какие клавиши удобнее задействовать.

Я давно не занимался торговлей в стакане, поэтому сейчас точно не могу ответить, но по опыту тыкать мышкой, не успеваешь, для выбора банда и открытии/закрытии позиции.

Смысл в том, что если я занимаюсь скальпингом, мне нужно быстро выбрать банд, на который поставить свою заявку или купить/продать по рынку или снять установленную заявку, выбрать объем и выставить заявку. Есть скальперские приводы для этих целей, например на квике, но я не пользовался никогда. Поэтому вам придется самому накидать вариантов. Но потребность в подобном определенно есть ,если пользуешься стаканом, по тому что когда открываешь стандартный стакан ,первое чего не хватает - горячие клавиши.

Клавиши лучше сделать назначаемыми ,чтобы человек сам мог настраивать по для себя, это все индивидуально.

что нужно: Добавить/уменьшить объем

- выбрать банд

- выставить бай лимит или сел лимит

- выбрать заявку и снять ее

- купить/продать по рынку

ну и в стакане должно отображаться визуально, где висят твои заявки и какой у них лот, это удобно.

Это все, в чем возникла необходимость, сразу, как открыл стандартный стакан в мт5, и попробовал провести пару сделок.

 
Unicornis:

А разве есть другие варианты? ;) 

Да, конечно - без унитазных изречений.

 
Artyom Trishkin:

Да, конечно - без унитазных изречений.

Просьба не заниматься флудом. Вы модератор. Не забывайтесь.
 
Maxim Romanov:

Я давно не занимался торговлей в стакане, поэтому сейчас точно не могу ответить, но по опыту тыкать мышкой, не успеваешь, для выбора банда и открытии/закрытии позиции.

Смысл в том, что если я занимаюсь скальпингом, мне нужно быстро выбрать банд, на который поставить свою заявку или купить/продать по рынку или снять установленную заявку, выбрать объем и выставить заявку. Есть скальперские приводы для этих целей, например на квике, но я не пользовался никогда. Поэтому вам придется самому накидать вариантов. Но потребность в подобном определенно есть ,если пользуешься стаканом, по тому что когда открываешь стандартный стакан ,первое чего не хватает - горячие клавиши.

Клавиши лучше сделать назначаемыми ,чтобы человек сам мог настраивать по для себя, это все индивидуально.

что нужно: Добавить/уменьшить объем

- выбрать банд

- выставить бай лимит или сел лимит

- выбрать заявку и снять ее

- купить/продать по рынку

ну и в стакане должно отображаться визуально, где висят твои заявки и какой у них лот, это удобно.

Это все, в чем возникла необходимость, сразу, как открыл стандартный стакан в мт5, и попробовал провести пару сделок.

Отлично. Четко и по делу. Буду думать. Таблицу ордеров сегодня вставлю в стакан.
 
prostotrader:

То, чем Вы занимаетесь - пустая трата времени!

Для реальной торговли роботами нужен минимум графики, - только ВАЖНАЯ информация!

Добавлю спец. Кнопку, которая будет убирать всю доп.графику, окрашивая всё в серые тона. У многих непереносимость графики. Поэтому, пойду на встречу.
 
prostotrader:

Даже названия инструмента НЕТ!

Название инструмента сегодня добавлю.
1234567891011121314
Новый комментарий