Каким должен быть стакан цен? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот набросал GUI стакана.
Вопрос, что поместить в две свободные области. Там могут быть настройки, дополнительные данные, маленькая визуализация, гистограмма или еще что то...
Ну и хотелось бы услышать рецензии по поводу практичности этой модели стакана.
зы. В полях ввода сверху, цифры будут в центре. Забыл установить.
Отстойная Новогодняя ёлка!
Даже названия инструмента НЕТ!
То, чем Вы занимаетесь - пустая трата времени!
Для реальной торговли роботами нужен минимум графики, - только ВАЖНАЯ информация!
Лучше бы начали писать свой терминал, а надстройка над терминалом никому не нужна.
То, чем Вы занимаетесь - пустая трата времени!
Для реальной торговли роботами нужен минимум графики, - толко ВАЖНАЯ информация!
Лучше бы начали писать свой терминал, а надстройка над терминалом никому не нужна.
Например у Ранева есть свой стакан, но он закрытый, если в этой разработке будет функционал, то возможно выстрелит. А просто те же строчки только на другой лад - да не нужны.
Зачем? Тираж метатрейдера на сегодня существенен, и в росте ограничивается лишь страной происхождения/нахождения разработчиков, сложившимся рынком(нинзи квики и прочие поделки) и антимонопольным законодательством. Это(грубо) 20 лет работы, которая продолжается. А в указанном Вами примере терминал вообще не нужен, достаточно телефона для звонка брокеру.
Надеюсь, я был понят.
А разве есть другие варианты? ;)
Например у Ранева есть свой стакан, но он закрытый, если в этой разработке будет функционал, то возможно выстрелит. А просто те же строчки только на другой лад - да не нужны.
Зачем? Тираж метатрейдера на сегодня существенен, и в росте ограничивается лишь страной происхождения/нахождения разработчиков, сложившимся рынком(нинзи квики и прочие поделки) и антимонопольным законодательством. Это(грубо) 20 лет работы, которая продолжается. А в указанном Вами примере терминал вообще не нужен, достаточно телефона для звонка брокеру.
А разве есть другие варианты? ;)
Демагог - Тот, кто в рассуждениях, спорах, высказываниях использует пустые, не основанные на фактах фразы.
1. Насчет объемов, - как я понял, нужно сделать гистограмму. Но, в эти области хотелось бы еще чего то установить. Их можно сделать многослойными, установив переключатель видимости. В одной видимости будут объемы, в другой - настройки, в третьей - показатели или визуализация.
2. Про клавиши услышал. Обязательно сделаю. Только вопрос, - какие именно клавиши для чего использовать? По пунктно пожалуйста напишите. Я сам то со стаканом давно не работал, потому не знаю какие клавиши удобнее задействовать.
Я давно не занимался торговлей в стакане, поэтому сейчас точно не могу ответить, но по опыту тыкать мышкой, не успеваешь, для выбора банда и открытии/закрытии позиции.
Смысл в том, что если я занимаюсь скальпингом, мне нужно быстро выбрать банд, на который поставить свою заявку или купить/продать по рынку или снять установленную заявку, выбрать объем и выставить заявку. Есть скальперские приводы для этих целей, например на квике, но я не пользовался никогда. Поэтому вам придется самому накидать вариантов. Но потребность в подобном определенно есть ,если пользуешься стаканом, по тому что когда открываешь стандартный стакан ,первое чего не хватает - горячие клавиши.
Клавиши лучше сделать назначаемыми ,чтобы человек сам мог настраивать по для себя, это все индивидуально.
что нужно: Добавить/уменьшить объем
- выбрать банд
- выставить бай лимит или сел лимит
- выбрать заявку и снять ее
- купить/продать по рынку
ну и в стакане должно отображаться визуально, где висят твои заявки и какой у них лот, это удобно.
Это все, в чем возникла необходимость, сразу, как открыл стандартный стакан в мт5, и попробовал провести пару сделок.
А разве есть другие варианты? ;)
Да, конечно - без унитазных изречений.
Да, конечно - без унитазных изречений.
Я давно не занимался торговлей в стакане, поэтому сейчас точно не могу ответить, но по опыту тыкать мышкой, не успеваешь, для выбора банда и открытии/закрытии позиции.
Смысл в том, что если я занимаюсь скальпингом, мне нужно быстро выбрать банд, на который поставить свою заявку или купить/продать по рынку или снять установленную заявку, выбрать объем и выставить заявку. Есть скальперские приводы для этих целей, например на квике, но я не пользовался никогда. Поэтому вам придется самому накидать вариантов. Но потребность в подобном определенно есть ,если пользуешься стаканом, по тому что когда открываешь стандартный стакан ,первое чего не хватает - горячие клавиши.
Клавиши лучше сделать назначаемыми ,чтобы человек сам мог настраивать по для себя, это все индивидуально.
что нужно: Добавить/уменьшить объем
- выбрать банд
- выставить бай лимит или сел лимит
- выбрать заявку и снять ее
- купить/продать по рынку
ну и в стакане должно отображаться визуально, где висят твои заявки и какой у них лот, это удобно.
Это все, в чем возникла необходимость, сразу, как открыл стандартный стакан в мт5, и попробовал провести пару сделок.
То, чем Вы занимаетесь - пустая трата времени!
Для реальной торговли роботами нужен минимум графики, - только ВАЖНАЯ информация!
Даже названия инструмента НЕТ!