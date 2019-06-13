Каким должен быть стакан цен? - страница 4
А вообще спрашивать в первую очередь нужно тех, кто стакан использует. Это примерно 1-2% от всех трейдеров. Я вот к ним напремер не отношусь, но и мне иногода приходится закрывать позиции на тонком рынке и вот тогда без стакана никуда. Поэтому лично мне не хватает механизма анализа ликвидности. У меня он описан в статье Как обезопасить себя и своего эксперта при торговле на Московской бирже, но до стакана, реализующего анализ текущей ликвидности и контролирующего величину предельного проскальзывания дело так и не дошло. Так что если Вам эта идея покажется интересной - можете реализовать.
Внизу статьи нашел то, что искал. Задачи которые нужно реализовать. Но, непростые задачи.
Да, непросто. Но этого никто не делал до этого. Можно идти по пути визуализации, а можно выбрать путь техническоого совершенствования. Выбор Нео за тобой:)
Весь мир это те, что сидят на Quiсk?
Нет Василий, кроме КВИК есть масса платформ (NinjaTrader, Sierra Chart, TradingView, CQG Trader, VolFix, iBroker и др.), просто под рукой у меня были стаканы КВИК и МТ5
Ну что Вы к человеку придераетесь. У него стакан правильно изображен: аск - наверху, бид - внизу, это главное. Поэтому откуда Вами видно, что человек никогда не работал со стаканом непонятно, наверное телепатические возможности;)
Стакан делается для МТ5, уже все давно привыкли к этому стакану
зачем "огород городить"?
Ясно. Ок. Значит, доливка лота должна менять тейк и стоп, а не удалять их. Верно?
Не менять, а ставить те же, что и стояли до доливки.
Переворот позиции не проблема. А вот про лимитник не понял. Разве тейк сам по себе не лимитник?
Закрытие по стоп ордерам происходит по рынку - тейк профит и стоп лосс - у них обычно проскальзывание, а этого не хотелось бы при скальпинге.
При этом в случае доливки, желательно добавлять лимитки в стакан, а не менять лимитки, удаляя их - важно для очереди.
Привыкли, но горячие клавиши не помешали бы.
Привыкли, но горячие клавиши не помешали бы.
Я разве против? :))
Вот набросал GUI стакана.
Вопрос, что поместить в две свободные области. Там могут быть настройки, дополнительные данные, маленькая визуализация, гистограмма или еще что то...
Ну и хотелось бы услышать рецензии по поводу практичности этой модели стакана.
зы. В полях ввода сверху, цифры будут в центре. Забыл установить.