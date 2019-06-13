Каким должен быть стакан цен? - страница 4

Vasiliy Sokolov:
А вообще спрашивать в первую очередь нужно тех, кто стакан использует. Это примерно 1-2% от всех трейдеров. Я вот к ним напремер не отношусь, но и мне иногода приходится закрывать позиции на тонком рынке и вот тогда без стакана никуда. Поэтому лично мне не хватает механизма анализа ликвидности. У меня он описан в статье Как обезопасить себя и своего эксперта при торговле на Московской бирже, но до стакана, реализующего анализ текущей ликвидности и контролирующего величину предельного проскальзывания дело так и не дошло. Так что если Вам эта идея покажется интересной - можете реализовать.
Внизу статьи нашел то, что искал. Задачи которые нужно реализовать. Но, непростые задачи.
 
Реter Konow:
Внизу статьи нашел то, что искал. Задачи которые нужно реализовать. Но, непростые задачи.

Да, непросто. Но этого никто не делал до этого. Можно идти по пути визуализации, а можно выбрать путь техническоого совершенствования. Выбор Нео за тобой:) 

 
Vasiliy Sokolov:

Весь мир это те, что сидят на Quiсk?

Нет Василий, кроме КВИК есть масса платформ (NinjaTrader, Sierra Chart, TradingView, CQG Trader, VolFix, iBroker и др.), просто под рукой у меня были стаканы КВИК и МТ5

 
Vasiliy Sokolov:

Ну что Вы к человеку придераетесь. У него стакан правильно изображен: аск - наверху, бид - внизу, это главное. Поэтому откуда Вами видно, что человек никогда не работал со стаканом непонятно, наверное телепатические возможности;) 

Стакан делается для МТ5, уже все давно привыкли к этому стакану

зачем "огород городить"?

 
Реter Konow:
Ясно. Ок. Значит, доливка лота должна менять тейк и стоп, а не удалять их. Верно?

Не менять, а ставить те же, что и стояли до доливки.


Реter Konow:
Переворот позиции не проблема. А вот про лимитник не понял. Разве тейк сам по себе не лимитник?

Закрытие по стоп ордерам происходит по рынку - тейк профит и стоп лосс - у них обычно проскальзывание, а этого не хотелось бы при скальпинге.

При этом в случае доливки, желательно добавлять лимитки в стакан, а не менять лимитки, удаляя их - важно для очереди.

 
prostotrader:

Стакан делается для МТ5, уже все давно привыкли к этому стакану

зачем "огород городить"?

Привыкли, но горячие клавиши не помешали бы.

 
Andrey Gladyshev:

Привыкли, но горячие клавиши не помешали бы.

Я разве против? :))

 
Aleksey Vyazmikin:

Не менять, а ставить те же, что и стояли до доливки.


Закрытие по стоп ордерам происходит по рынку - тейк профит и стоп лосс - у них обычно проскальзывание, а этого не хотелось бы при скальпинге.

При этом в случае доливки, желательно добавлять лимитки в стакан, а не менять лимитки, удаляя их - важно для очереди.

К сожалению, в этих тонкостях я пока плохо ориентируюсь. Но ничего, с помощью форума, доведем стакан до нужного уровня.
 

Вот набросал GUI стакана.


Вопрос, что поместить в две свободные области. Там могут быть настройки, дополнительные данные, маленькая визуализация, гистограмма или еще что то...

Ну и хотелось бы услышать рецензии по поводу практичности этой модели стакана.


зы. В полях ввода сверху, цифры будут в центре. Забыл установить.

[Удален]  
помести туда маленькие сюрпризики и неожиданности, образы прошлого и намеки на лучшее
