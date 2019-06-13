Каким должен быть стакан цен?
Пишу стакан цен для КОДО-БАЗЫ и столкнулся с непониманием того, каким он должен быть. Нарисовал стандартную основу - три колонки, аск, бид и прайс. А что дальше в него добавлять?
Кто знает, подскажите пожалуйста.
Вот черновой вариант.
По рисунку видно, что Вы никогда не работали со стаканом
Вот так выглядит стандартный стакан
Вверху ASK, внизу BID
Добавлено
А вот так выглядит стакан в МТ5
Вы не совсем правы. Я работал со стаканом цен давно. Это было на платформе TWS и NJ. Структурно мой стакан похож на те стаканы, потому что я к ним тогда привык. Конфигурация МТ стакана мне не совсем понятна. Аск ведь всегда сверху, а бид снизу и совмещать их в одной колонке не очень удобно на мой взгляд.
Весь мир использует именно эту конфигурацию стакана, НО
Вам виднее....
Да кнопки можно всякие добавить, как в торговых панелях. Вижу слишком много пустого места, надо порезать. Ещё лучше - сделать визуальную часть полностью настраиваемой.
Аск ведь всегда сверху, а бид снизу и совмещать их в одной колонке не очень удобно на мой взгляд.
В квике это всё настраивается, можно сделать любую конфигурацию стакана.
Вот нашел мою конфигурацию.
Вам виднее... Только зачем тогда спрашивали?
В стакане TWS вроде была гистограмма, но я не помню, чего она показывала...
Также был L2, но в МТ его вроде нет.
И так:
1. Добавить кнопки бай, селл, окно лота, тейка и стопа (это легко).
2. Устанавливать отложенник кликом на ячейку и закрывать кликом на крестик (нужно подумать).
3.?
4.?
...?
