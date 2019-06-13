Каким должен быть стакан цен?

Пишу стакан цен для КОДО-БАЗЫ и столкнулся с непониманием того, каким он должен быть. Нарисовал стандартную основу -  три колонки, аск, бид и прайс. А что дальше в него добавлять?

Кто знает, подскажите пожалуйста. 

Вот черновой вариант.


 
По рисунку видно, что Вы никогда не работали со стаканом

Вот так выглядит стандартный стакан

Вверху ASK, внизу BID

Добавлено

А вот так выглядит стакан в МТ5


 
Вы не совсем правы. Я работал со стаканом цен давно. Это было на платформе TWS и NJ. Структурно мой стакан похож на те стаканы, потому что я к ним тогда привык. Конфигурация МТ стакана мне не совсем понятна.  Аск ведь всегда сверху, а бид снизу и совмещать их в одной колонке не очень удобно на мой взгляд.
 
Весь мир использует именно эту конфигурацию стакана, НО

Вам виднее....

 

Да кнопки можно всякие добавить, как в торговых панелях. Вижу слишком много пустого места, надо порезать. Ещё лучше - сделать визуальную часть полностью настраиваемой.

В квике это всё настраивается, можно сделать любую конфигурацию стакана.

 
Вот нашел мою конфигурацию.


 
Вам виднее... Только зачем тогда спрашивали?

 
Насчет кнопок. Знаю, что нужно добавить бай и селл, а также окно установки лота. Можно добавить снизу, как в МТ. Но, можно и по бокам, в пустых местах. Еще, лимитные ордера вроде кликами на ячейки выставляются.
 
Я спрашивал, какие возможности и опции в него добавлять.
В стакане TWS вроде была гистограмма, но я не помню, чего она показывала...

Также был L2, но в МТ его вроде нет.

И так:

1. Добавить кнопки бай, селл, окно лота, тейка и стопа (это легко).

2. Устанавливать отложенник кликом на ячейку и закрывать кликом на крестик (нужно подумать).

3.?

4.?

...?

