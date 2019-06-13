Каким должен быть стакан цен? - страница 7
сделай так, что бы из стакана мт5 появлялся твой стакан, а потом еще один, а потом и бутылка. Еще что бы цветы вокруг, красиво что бы
))))) Точно!
1. Между уровнями с объемами 50-200п(4-х знак для валют) соответственно интересен объем в районе уровня, его ширина задается или автоматом определяется стаканом, стакан сам находит эти уровни. У нас пятизнак, поэтому 200п(4-х знак для валют) это 2000 строк - все 2000 строк не нужны для обзора. Актуальных уровней 2-3и с градацией по объему, ближайшее графическое представление это индикатор tpo(отображается на графике, https://www.mql5.com/ru/code/15445 , https://www.mql5.com/ru/code/15440), что-то в этой идее во втором видео. Даже показометр объемов хфорекса что-то да показывает +/- и позволяет пить кофе, когда кажется что время (не надо грубости) кирпичами:
2. Прицеплено видео в пример.
3. https://www.mql5.com/ru/code/25414
Просьба не заниматься флудом. Вы модератор. Не забывайтесь.
Я и модерирую. Или вам тут оставить всё, что люди пишут не по теме, да с выражениями "ниже пояса"? Это вы, пожалуйста не забывайтесь - я у вас порядок навожу. Могу бросить это неблагодарное дело.
За модерацию я благодарен. За флуд нет. Одолжение вы мне не делаете, ведь это ваша добровольная функция.
Без обид. Это и есть флуд. Зачем это обсуждать?
Так здесь всегда было.
Говорите по делу.
Каким должен быть стакан цен?
Ну конечно 3D
Кстати, на картинке реальный стакан на биткойн примерно за 3 дня с 2 мая 2011 года (слева шкала с большими числами 1304300000..1304550000 - это время в секундах с 01.01.1970 года., внизу шкала цены, справа -объёмы с нарастающим итогом)
Ну конечно 3D
Видимо получится Qscalp из квика