сделай так, что бы из стакана мт5 появлялся твой стакан, а потом еще один, а потом и бутылка. Еще что бы цветы вокруг, красиво что бы

))))) Точно!

 
1. Между уровнями с объемами 50-200п(4-х знак для валют) соответственно интересен объем в районе уровня, его ширина задается или автоматом определяется стаканом, стакан сам находит эти уровни. У нас пятизнак, поэтому 200п(4-х знак для валют) это 2000 строк - все 2000 строк не нужны для обзора. Актуальных уровней 2-3и с градацией по объему, ближайшее графическое представление это индикатор tpo(отображается на графике, https://www.mql5.com/ru/code/15445 , https://www.mql5.com/ru/code/15440), что-то в этой идее во втором видео. Даже показометр объемов хфорекса что-то да показывает +/- и позволяет пить кофе, когда кажется что время (не надо грубости) кирпичами:



2. Прицеплено видео в пример.

3. https://www.mql5.com/ru/code/25414



Все видео просмотрю. Сделаю выводы.
 
Просьба не заниматься флудом. Вы модератор. Не забывайтесь.

Я и модерирую. Или вам тут оставить всё, что люди пишут не по теме, да с выражениями "ниже пояса"? Это вы, пожалуйста не забывайтесь - я у вас порядок навожу. Могу бросить это неблагодарное дело.

 
За модерацию я благодарен. За флуд нет. Одолжение вы мне не делаете, ведь это ваша добровольная функция. 

Эта тема для создания общественно полезного, свободного продукта. 
 
Без обид. Это и есть флуд. Зачем это обсуждать?
Так здесь всегда было.
Говорите по делу.

 
Каким должен быть стакан цен?

Ну конечно 3D


Кстати, на картинке реальный стакан на биткойн примерно за 3 дня с 2 мая 2011 года (слева шкала с большими числами 1304300000..1304550000 - это время в секундах с 01.01.1970 года., внизу шкала цены, справа -объёмы с нарастающим итогом)
 
Ну конечно 3D


Кстати, на картинке реальный стакан на биткойн примерно за 3 дня с 2 мая 2011 года (слева шкала с большими числами 1304300000..1304550000 - это время в секундах с 01.01.1970 года., внизу шкала цены, справа -объёмы с нарастающим итогом)
И до этого дойдем))
 
Сегодня закончу планировку стакана и выложу скрин. Далее, перейду к реализации его работы.

Зы. В стакане будут две динамичные таблицы выставленных ордеров с возможностью их закрытия или изменения.


 
Видимо получится Qscalp из квика
 
Видимо получится Qscalp из квика
Посмотрел. Серьезный инструмент. Но, мы сами решаем каким будет наш стакан. Я буду учитывать каждое замечание и пожелание.
