И так, проектирование стакана с моей стороны закончено, и теперь, необходимо утверждение этой модели со стороны практикующих скальперов.

 

Фишка в том, что можно раздельно задавать лот, тейк и стоп лосс для бай и селл ордеров. Также, есть возможность раздельно выводить таблицы открытых ордеров и отложенных. Отложенные ордера можно менять прямо в таблице.

В маленьких таблицах подсчитывается максимальная прибыль и макс. убыток для бай и селл ордеров, тех что уже сработали (позиции), и тех что ожидают (лимитников), с учетом их индивидуального стопа и тейка.

Вопрос: Что в этой модели верно, а что нет.
 
Верхняя таблица только для бай-ордеров, нижняя - только для селл ордеров.
 
Если стакан для скальпера, то очевидно, что надо быстро мышью ставить ордера в стакане, то выше, то ниже, а вариант ездить мышью наискасок - неприемлем. Расположение заявок возьмите из стандартного стакана, а дальше уже думать можно.

 
В стандартном стакане больше всего не хватает маркера цены позиции в этом стакане и фиксация SL/TP, плюс возможность закрытия TP лимиткой - вот это действительно нужно, а не лишние кнопки.
 
Сделаю два варианта. Этот и еще один, в котором будет стандартное расположение заявок.

 
В стандартном стакане больше всего не хватает маркера цены позиции в этом стакане и фиксация SL/TP, плюс возможность закрытия TP лимиткой - вот это действительно нужно, а не лишние кнопки.
Что за маркер цены позиции? Как это выглядит?
 
Сделаю два варианта. Этот и еще один, в котором будет стандартное расположение заявок.

Сделайте пометки уровней в стакане, информация что б бралась с чарта, от горизонтальной линии. По названию объекта к примеру.

 
Сделайте пометки уровней в стакане, информация что б бралась с чарта, от горизонтальной линии. По названию объекта к примеру.

Есть идея, дать пользователю интерфейс подключения к стакану. Если у пользователя есть код, который находит уровни, то помечать уровни в таблице заявок стакана не проблема. Пользователь вызовет функцию нужного элемента и перекрасит его. Иначе, мне самому нужно будет писать функцию нахождения уровней. Также, подключаясь к стакану, цены можно маркировать и по другим признакам, которые известны только пользователю.
 
Есть идея, дать пользователю интерфейс подключения к стакану. Если у пользователя есть код, который находит уровни, то помечать уровни в таблице заявок стакана не проблема. Пользователь вызовет функцию нужного элемента и перекрасит его. Иначе, мне самому нужно будет писать функцию нахождения уровней. Также, подключаясь к стакану, цены можно маркировать и по другим признакам, которые известны только пользователю.

Так и можно сделать предложенный мной вариант на базе предлагаемого кода, вот и будет он примером, как другие объекты надо идентифицировать и визуализировать в стакане.

