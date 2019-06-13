Каким должен быть стакан цен? - страница 8
И так, проектирование стакана с моей стороны закончено, и теперь, необходимо утверждение этой модели со стороны практикующих скальперов.
Фишка в том, что можно раздельно задавать лот, тейк и стоп лосс для бай и селл ордеров. Также, есть возможность раздельно выводить таблицы открытых ордеров и отложенных. Отложенные ордера можно менять прямо в таблице.
В маленьких таблицах подсчитывается максимальная прибыль и макс. убыток для бай и селл ордеров, тех что уже сработали (позиции), и тех что ожидают (лимитников), с учетом их индивидуального стопа и тейка.Вопрос: Что в этой модели верно, а что нет.
Верхняя таблица только для бай-ордеров, нижняя - только для селл ордеров.
Если стакан для скальпера, то очевидно, что надо быстро мышью ставить ордера в стакане, то выше, то ниже, а вариант ездить мышью наискасок - неприемлем. Расположение заявок возьмите из стандартного стакана, а дальше уже думать можно.
Сделаю два варианта. Этот и еще один, в котором будет стандартное расположение заявок.
В стандартном стакане больше всего не хватает маркера цены позиции в этом стакане и фиксация SL/TP, плюс возможность закрытия TP лимиткой - вот это действительно нужно, а не лишние кнопки.
Сделайте пометки уровней в стакане, информация что б бралась с чарта, от горизонтальной линии. По названию объекта к примеру.
Есть идея, дать пользователю интерфейс подключения к стакану. Если у пользователя есть код, который находит уровни, то помечать уровни в таблице заявок стакана не проблема. Пользователь вызовет функцию нужного элемента и перекрасит его. Иначе, мне самому нужно будет писать функцию нахождения уровней. Также, подключаясь к стакану, цены можно маркировать и по другим признакам, которые известны только пользователю.
Так и можно сделать предложенный мной вариант на базе предлагаемого кода, вот и будет он примером, как другие объекты надо идентифицировать и визуализировать в стакане.